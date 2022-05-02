Польща передасть Україні телевізійне та радіомовне обладнання для відновлення мовлення у постраждалих регіонах
Польща допоможе Україні відновлювати зруйновану систему передавачів теле- та радіомовлення.
Про це повідомив Telegram-канал Державної служби спеціального зв’язку і захисту інформації України, передає Цензор.НЕТ.
За повідомленням служби, Росія цілеспрямовано руйнує телекомунікаційну інфраструктуру. Через ракетні обстріли та бомбардування постраждали десятки передавальних телевізійних центрів.
У межах співпраці Держспецзв’язку та Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення із провідним оператором ефірного радіо та телебачення Польщі компанією Emitel Україна безкоштовно отримає телевізійне та радіомовне обладнання.
Угода про постачання першої партії вже підписана представниками концерну та польської компанії.
Упродовж кількох тижнів чотири потужні цифрові телевізійні передавачі, три FM-передавачі та антенні системи до них буде доставлено в Україну.
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@shedewriter
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https://twitter.com/shedewriter/status/1520706808222003204 22 ч
~5 лет Дoм Кинo показывает "Сватов". Я их наизусть днаю, как и многие в Рoссии. Они правда думали, что вырежут из сериала любое упоминание Украины и замажут флаги, и мы не заметим? Заметили. Скоты!
Вы буквально удаляете из сериала страну, которая подарила нам этот сериал!