Якщо РФ не розблокує українські порти - світові загрожуватиме харчова трагедія, - Зеленський

Через агресію Росії перекриті всі українські порти, і якщо їх не розблокувати, то відбудеться трагедія для харчової безпеки світу, бо Україна не зможе доставити врожай до Європи.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв‘ю австралійському телеканалу Nine Network, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні перекриті всі порти, заблокований морський шлях для експорту нашої харчової продукції, в цілому нашої харчової промисловості, в цілому нашої металургії. Це не просто ризики, ризики вже пройшли. Сьогодні це буде велика трагедія для харчової безпеки Європи і в принципі світу - Азії та країн Африки, де Україна завжди була гарантованим надійним партнером. Це велика проблема, цінова політика буде висока на харчову продукцію, ми можемо втратити мільйони, десятки мільйонів тонн врожаю, який вже зібраний", - сказав Зеленський.

Він додав, що Росія не випускає та не впускає поки що кораблі, вона контролює Чорне море, але тим не менше Україна хоче розблокувати ці шляхи і мати можливість не дати Росії спричинити харчову кризу, яка точно буде, якщо наша держава не зможе доставити врожай до країн Європи, а далі в інші держави.

Читайте також: В українських портах заблоковано 4,5 млн тон зерна, - ООН

Президент наголосив, що цинізм ситуації ще в тому, що Росія наносить ракетні удари по інфраструктурі України, щоб повністю заблокувати можливість експорту та економіку нашої держави.