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Новини Війна
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Якщо РФ не розблокує українські порти - світові загрожуватиме харчова трагедія, - Зеленський

зерно

Через агресію Росії перекриті всі українські порти, і якщо їх не розблокувати, то відбудеться трагедія для харчової безпеки світу, бо Україна не зможе доставити врожай до Європи.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв‘ю австралійському телеканалу Nine Network, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні перекриті всі порти, заблокований морський шлях для експорту нашої харчової продукції, в цілому нашої харчової промисловості, в цілому нашої металургії. Це не просто ризики, ризики вже пройшли. Сьогодні це буде велика трагедія для харчової безпеки Європи і в принципі світу - Азії та країн Африки, де Україна завжди була гарантованим надійним партнером. Це велика проблема, цінова політика буде висока на харчову продукцію, ми можемо втратити мільйони, десятки мільйонів тонн врожаю, який вже зібраний", - сказав Зеленський.

Він додав, що Росія не випускає та не впускає поки що кораблі, вона контролює Чорне море, але тим не менше Україна хоче розблокувати ці шляхи і мати можливість не дати Росії спричинити харчову кризу, яка точно буде, якщо наша держава не зможе доставити врожай до країн Європи, а далі в інші держави.

Читайте також: В українських портах заблоковано 4,5 млн тон зерна, - ООН

Президент наголосив, що цинізм ситуації ще в тому, що Росія наносить ракетні удари по інфраструктурі України, щоб повністю заблокувати можливість експорту та економіку нашої держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) зерно (3128) порт (2056) росія (65829)


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Топ коментарі
+16
вовочка не ной - куярь флот "Нептунами" ... или чем там... как его... А , асфвальтом...
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02.05.2022 12:10
+15
Ти сам - трагедія. Роби, те що повинен президент під час війни. І сявкам своїм роти позатикай
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02.05.2022 12:19
+12
Лучше за Украину беспокойся. Нигде не найти ни бензина ни гречки
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02.05.2022 12:09
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Лучше за Украину беспокойся. Нигде не найти ни бензина ни гречки
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02.05.2022 12:09 Відповісти
Пального немає,то чому не переробляти зернові на біопальне??Ніхто не думає,що нацбезпека складається не тільки з продуктів.Зараз тільки однієї кукурудзи запасів 20 млн.тон ціна впала бо нікому вона всередині країни стала не потрібна.
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02.05.2022 12:17 Відповісти
дивлюся ,поля знов засіяли соняшник пшениця ,куди вони його подінуть?ніякого урядового планування..
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02.05.2022 12:21 Відповісти
вовочка не ной - куярь флот "Нептунами" ... или чем там... как его... А , асфвальтом...
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02.05.2022 12:10 Відповісти
да хрен с ним с этим миром. Главное чтоб у нас пожрать было.
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02.05.2022 12:15 Відповісти
вова, де пенсія за квітень? пенсіонерам України загрожує харчова трагедія.
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02.05.2022 12:17 Відповісти
Нужно куярить и куярить . выход всегда есть ..
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02.05.2022 12:18 Відповісти
Якщо рф не розблокує морські шляхи - то Україні прийдеться потопити російські воєнні кораблі, які блокують перевезення.
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02.05.2022 12:18 Відповісти
Ти сам - трагедія. Роби, те що повинен президент під час війни. І сявкам своїм роти позатикай
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02.05.2022 12:19 Відповісти
розблокувать повинна не рф, а світ повинен розблокувати свободу пересування в міжнародних водах Чорного моря... чому цього не зроблено досі не зрозуміло..?...чому не піднімається питання розблокування свободи пересування в міжнародних водах не зрозуміло... "закрийте небо" кричали, а сказати про розблокування свободи пересування в міжнародних водах не вистачило чого?
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02.05.2022 12:19 Відповісти
Почему Раиссу не исключили из ИМО, например. Наверное потому, что зебилы забрали в 2019 иск из международного суда, когда уже блокировали азовские порты.
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02.05.2022 12:25 Відповісти
Эсли миру на это ... то и вы недолжни переживать...
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02.05.2022 12:20 Відповісти
Хватит выражать озабоченности за Сомали, Нигерию, Вануату. Пошли они нах.ер. Мы стали умнее и волнуемся только за себя. Что-то африканцы и арабы не волнуются за Украину, но очень ждут наше зерно. Так вот, не видать им нашего хлеба. Пусть жрут жаренных мух и тараканов.
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02.05.2022 12:22 Відповісти
Так і що робити ?

Де заклики до світу розблокувати море ?

кацапи сьогодні привласнили собі чорне море
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02.05.2022 12:34 Відповісти
Ти президент бл*ть України, за ню й думай, ера халявної пшениці закінчилася, в кого немає бабла йдуть лісом. Чому воююча країна повинна думати як сомалі з сирією годувати?
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02.05.2022 12:36 Відповісти
А кто говорил, что сей крым и дамбас не важно чей, главное дороги? Ну вот и вози теперь своими дорогами
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02.05.2022 12:36 Відповісти
Пропоную все перегнати в спирт і на нього приманювати орків. Спиртова пастка - такого навіть у В"єтнамі не було. Можна наробити настойки глоду, то буде взагалі 100% ефект.
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02.05.2022 12:38 Відповісти
Та й срать. Я взагалі не розумію, якого дідька ми маємо годувати тих, кому на нас насрать? Сомалі, еритрея. Араби. Та хай би і поздихали - от взагалі настільки насрать! Ловіть жуків, смажте й їжте. Хто не з нами - той ворог!
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02.05.2022 13:10 Відповісти
світу треба було раніше думати головою в не раша тудей
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02.05.2022 13:27 Відповісти
оманський бєня-хозяйственікренигат вже хоче фінансування...знову дороги,дороги...порти,порти... вже міста хоче відбудовувати (?)бери "Нептуни" і йди розблоковуй...ато знову уйню несе на увесь світ в інтерв"ю.....
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02.05.2022 13:55 Відповісти
 
 