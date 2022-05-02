Ще два "прильоти" на Дніпропетровщині. Одна ракета влучила у свинокомплекс. Свині живі, - ОВА
Російські окупанти знову вдарили по Дніпропетровській області. Постраждалих немає, проте є пошкоджена інфраструктура.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ще два "прильоти" у Синельниківському районі.Одна ракета поцілила в свинокомплекс. Свині живі. Зачепило склади. Між ними воронка - завширшки 15 метрів, глибиною 10 метрів.Орки вже "денацифікували" наших курей, тепер перейшли на свиней", - пише Валентин Резніченко.
За інформацією Дніпропетровської ОВА, друга ракета втрапила у посадку.
Топ коментарі
+25 Dima30
показати весь коментар02.05.2022 12:07 Посилання
+20 Володимир Шевченко #347198
показати весь коментар02.05.2022 12:12 Посилання
+10 omelyan k
показати весь коментар02.05.2022 12:06 Посилання
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Саиня значно розумніша за кацапа!
И будут они https://www.facebook.com/elektrovesti/videos/853557468933483/ гонять"руцкага медведа" .