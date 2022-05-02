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Новини Війна
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Ще два "прильоти" на Дніпропетровщині. Одна ракета влучила у свинокомплекс. Свині живі, - ОВА

дніпропетровщина

Російські окупанти знову вдарили по Дніпропетровській області. Постраждалих немає, проте є пошкоджена інфраструктура.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ще два "прильоти" у Синельниківському районі.Одна ракета поцілила в свинокомплекс. Свині живі. Зачепило склади. Між ними воронка - завширшки 15 метрів, глибиною 10 метрів.Орки вже "денацифікували" наших курей, тепер перейшли на свиней", - пише Валентин Резніченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині російська ракета влучила у склад з зерном , - ОВА. ВIДЕО

За інформацією Дніпропетровської ОВА, друга ракета втрапила у посадку.

крилаті ракети (1076) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3826)


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Топ коментарі
+25
це просто заздрість,навіть свині в Україні живуть краще ніж рашисти на своїх ******..
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02.05.2022 12:07
+20
По свїх суки б'ють
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02.05.2022 12:12
+10
Помста колдирівців?
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02.05.2022 12:06
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Помста колдирівців?
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02.05.2022 12:06 Відповісти
По свїх суки б'ють
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02.05.2022 12:12 Відповісти
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02.05.2022 12:28 Відповісти
Ти українську свиню, яка дає файне українське сало порівняв з москалями? А я бачу ти хочеш вхопити 😂
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02.05.2022 16:01 Відповісти
це просто заздрість,навіть свині в Україні живуть краще ніж рашисти на своїх ******..
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02.05.2022 12:07 Відповісти
Це ж яка ненависть і бажання стерти з лиця землі наш народ, що цілять не в стратегічні об'єкти, всі свинокомплекси
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02.05.2022 12:09 Відповісти
Ракети російськи, тому і свині не постраждали. Вони вважають, що свині, це "Свої", але й тут помиляються. В нас і свині налаштовані супротов москалів і не вважають їх братами.
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02.05.2022 12:11 Відповісти
Свині живі, але перелякані.
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02.05.2022 12:16 Відповісти
І ненавидять какцапню ))) Якщо не помиляюсь, у середньовіччі в Туреччині були сторожові свині - то може й з цих будуть бойові тварини? )))
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02.05.2022 12:23 Відповісти
Орки бомбят своих
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02.05.2022 12:21 Відповісти
Свиньи, выпустившие ракеты, к сожалению тоже остались пока живы.
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02.05.2022 12:24 Відповісти
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02.05.2022 12:25 Відповісти
главно дєло, слідкуйте , шоб свині не їли орків по ланам, бо сало від того псується.
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02.05.2022 12:25 Відповісти
Свині живі. А свинособаки?
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02.05.2022 12:31 Відповісти
Прокацабського свинаря розірвало на клоччя
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02.05.2022 13:14 Відповісти
Ракетою по своїх . Це піzдєц . А якби вцілили ? Братовбивство .
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02.05.2022 12:34 Відповісти
руzzо свиньи ****
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02.05.2022 12:35 Відповісти
Навіть по братському виду луплять!
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02.05.2022 12:36 Відповісти
денацифікація
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02.05.2022 12:44 Відповісти
Не ображайте свиней!

Саиня значно розумніша за кацапа!
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02.05.2022 12:36 Відповісти
Ну, орки, готовьтесь - вы наших свиней разозлили.
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02.05.2022 12:36 Відповісти
Ничего, отольются ещё оркам хрюшкины слёзы.
И будут они https://www.facebook.com/elektrovesti/videos/853557468933483/ гонять"руцкага медведа" .
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02.05.2022 13:35 Відповісти
Десвинофікація, бл@ть!
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02.05.2022 16:33 Відповісти
 
 