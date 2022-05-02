Ще два "прильоти" на Дніпропетровщині. Одна ракета влучила у свинокомплекс. Свині живі, - ОВА

Російські окупанти знову вдарили по Дніпропетровській області. Постраждалих немає, проте є пошкоджена інфраструктура.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ще два "прильоти" у Синельниківському районі.Одна ракета поцілила в свинокомплекс. Свині живі. Зачепило склади. Між ними воронка - завширшки 15 метрів, глибиною 10 метрів.Орки вже "денацифікували" наших курей, тепер перейшли на свиней", - пише Валентин Резніченко.

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За інформацією Дніпропетровської ОВА, друга ракета втрапила у посадку.