Путін може застосувати ядерну зброю, щоб "зберегти обличчя", - сенатор США Менендес

Продовження військових успіхів України може збільшити шанси на те, що президент РФ Володимир Путін може вдатися до застосування ядерної зброї.

Про це заявив в інтерв'ю Fox News голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він сказав, що боїться, що російський лідер може вдатися до ядерної зброї, щоб "зберегти обличчя".

"Одне з моїх занепокоєнь полягає в тому, що, за іронією долі, чим більше успіху в українців, тим більший ризик того, що Путін щось зробить, тому що він програє і повинен зберегти обличчя вдома.

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І тому потенціал хімічної, біологічної чи тактичної ядерної зброї може зрости внаслідок цього", - сказав Менендес.

За його словами, є значні ризики застосування хімічної зброї, оскільки Путін вже робив це в Сирії і не отримав на це належної реакції світу.