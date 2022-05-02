Путін може застосувати ядерну зброю, щоб "зберегти обличчя", - сенатор США Менендес
Продовження військових успіхів України може збільшити шанси на те, що президент РФ Володимир Путін може вдатися до застосування ядерної зброї.
Про це заявив в інтерв'ю Fox News голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Він сказав, що боїться, що російський лідер може вдатися до ядерної зброї, щоб "зберегти обличчя".
"Одне з моїх занепокоєнь полягає в тому, що, за іронією долі, чим більше успіху в українців, тим більший ризик того, що Путін щось зробить, тому що він програє і повинен зберегти обличчя вдома.
І тому потенціал хімічної, біологічної чи тактичної ядерної зброї може зрости внаслідок цього", - сказав Менендес.
За його словами, є значні ризики застосування хімічної зброї, оскільки Путін вже робив це в Сирії і не отримав на це належної реакції світу.
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Адже саме воно забрало у України ядерну зброю.
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"Сообщают о мощном взрыве в районе Чернобаевки
Появилась информация о мощном взрыве в районе Чернобаевки.
Украинские ТГ-каналы пишут, что взрыв был настолько мощный, что в Херсоне в домах задрожали окна."
Ядерна зброя , застосована до неядерної країни , це ознака повного безсилля і слабкості . !
А от як вас накриє ударом у відповідь, зразу з безлічі сторін, то хз що від вас залишиться, падло ти, що сере за 14 фублів під впн з ольгіно.
До речі, просто щоб ти знало, москальське курво. В Україні святять паски.
Также сенатору надо понимать, шо применить ядерное оружие сумасшедший карлик может по любой стране мира, в том числе и по США.