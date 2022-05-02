УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8722 відвідувача онлайн
Новини Війна
18 433 63

Путін може застосувати ядерну зброю, щоб "зберегти обличчя", - сенатор США Менендес

менендес

Продовження військових успіхів України може збільшити шанси на те, що президент РФ Володимир Путін може вдатися до застосування ядерної зброї.

Про це заявив в інтерв'ю Fox News голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він сказав, що боїться, що російський лідер може вдатися до ядерної зброї, щоб "зберегти обличчя".

"Одне з моїх занепокоєнь полягає в тому, що, за іронією долі, чим більше успіху в українців, тим більший ризик того, що Путін щось зробить, тому що він програє і повинен зберегти обличчя вдома.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не можу сказати на 100%, чи завдасть РФ ядерного удару по Україні. Якщо вони і розуміють результат, їм все одно, - Зеленський

І тому потенціал хімічної, біологічної чи тактичної ядерної зброї може зрости внаслідок цього", - сказав Менендес.

За його словами, є значні ризики застосування хімічної зброї, оскільки Путін вже робив це в Сирії і не отримав на це належної реакції світу.

Автор: 

путін володимир (24060) росія (65829) ядерна зброя (1165) Сенат США (604) Менендес Роберт (24)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+40
Так что сенатор предлагает, не злить хутина, или уэпать кацапов упрежденно?
показати весь коментар
02.05.2022 12:10
+31
Только в этом случае лицо хла будет сохранено ровно на время подлета ответных боеголовок. Каловьев и сцыкилев не успеют даже стрим провести
показати весь коментар
02.05.2022 12:11
+25
США повинне надати Україні ядерні гарантії.
Адже саме воно забрало у України ядерну зброю.
показати весь коментар
02.05.2022 12:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи in a nutshell
показати весь коментар
02.05.2022 12:09 Відповісти
Процесс "сохранения лица", смотреть слева направо
показати весь коментар
02.05.2022 18:54 Відповісти
Так что сенатор предлагает, не злить хутина, или уэпать кацапов упрежденно?
показати весь коментар
02.05.2022 12:10 Відповісти
Только в этом случае лицо хла будет сохранено ровно на время подлета ответных боеголовок. Каловьев и сцыкилев не успеют даже стрим провести
показати весь коментар
02.05.2022 12:11 Відповісти
Лицо можно попытаться сохранить если они есть изначально. А у ***** не лицо а набитый ботоксом *****#ик
показати весь коментар
02.05.2022 13:08 Відповісти
Справедливо.)
показати весь коментар
02.05.2022 16:04 Відповісти
И все это при условии того, что рабссейский металлолом вообще выйдет в воздух из пусковых установок. Рукожопие на рабссее чудеса и так постоянно показывает.
показати весь коментар
02.05.2022 14:37 Відповісти
у нас есть только асфальт
показати весь коментар
03.05.2022 00:39 Відповісти
США повинне надати Україні ядерні гарантії.
Адже саме воно забрало у України ядерну зброю.
показати весь коментар
02.05.2022 12:13 Відповісти
Україна передала тактичну ядерну зброю росії по своїй ініціативі,а стратегічну по домовленості сторін,що в разі ядерної загрози будуть проведені консультації підписантів,про гарантії там не йдеться.Чому було це зроблено потрібно питати у перших президентів Кравчук-Кучма які в цьому брали участь.
показати весь коментар
02.05.2022 12:30 Відповісти
Про це шось чути...?
________________________________________________________________________________


"Сообщают о мощном взрыве в районе Чернобаевки

Появилась информация о мощном взрыве в районе Чернобаевки.

Украинские ТГ-каналы пишут, что взрыв был настолько мощный, что в Херсоне в домах задрожали окна."
показати весь коментар
02.05.2022 12:14 Відповісти
Згнаний у кут божевільний щур може з відчаю і безвихрді зробити що завгодно.
показати весь коментар
02.05.2022 12:16 Відповісти
***** нажмёт на кнопку, можно даже не сомневаться. Но вряд-ли его рабы офицеры хотят умирать за золотой унитаз путина.
показати весь коментар
02.05.2022 12:19 Відповісти
Та там вже така ідеологічна обробка, що захочуть. Он в північній кореї плачуть, якщо чхнув диктатор
показати весь коментар
02.05.2022 12:21 Відповісти
Они плачут потомучто если не будешь плакать-посадят в тюрьму. эх не жили вы при СССР)))
показати весь коментар
02.05.2022 13:10 Відповісти
І за те що не досить переконливо плачеш також саджають.
показати весь коментар
02.05.2022 16:57 Відповісти
Это значит, что превентивный удар по РФ необходим уже позавчера. Чего ждём?
показати весь коментар
02.05.2022 12:20 Відповісти
ждут твоей команды.
показати весь коментар
02.05.2022 14:17 Відповісти
Я уже писал ,настало время, для *****, что надо , не про ***** , а как сберечь жопу . Но после, заявления Лаврова, им уже ничего не поможет
показати весь коментар
02.05.2022 12:20 Відповісти
Як можна - зберегти обличчя , застосувавши ядерну зброю .?? . Навпаки .!! Це повна втрата обличчя .
Ядерна зброя , застосована до неядерної країни , це ознака повного безсилля і слабкості . !
показати весь коментар
02.05.2022 12:22 Відповісти
Та чхав він на весь Світ. Йому обличчя треба не втратити перед внутрішнім споживачем, "а то пацани нє поймут".
показати весь коментар
02.05.2022 13:24 Відповісти
пацани насильников опускают, а тем более насильников и убийц детей
показати весь коментар
02.05.2022 15:07 Відповісти
Ой ці зековські легенди про справедливих АУЄшників...
показати весь коментар
02.05.2022 16:59 Відповісти
А воно в нього було те обличчя? У ***** може бути тільки свиняче рило
показати весь коментар
02.05.2022 12:22 Відповісти
Та все що завгодно може бути. Там вже нема ні логіки, ні розуму... гітлер теж ядерну зброю хотів, але не отримав. А тут вже є і багато.
показати весь коментар
02.05.2022 12:22 Відповісти
Що нового?
показати весь коментар
02.05.2022 12:23 Відповісти
Странный способ сохранить лицо. Все равно что гопник получит п***ды в драке с ботаником, но чтобы сохранить лицо пойдет домой за ножом и зарежет его мать. Авторитет и уважение пздц сразу подымется на улице.
показати весь коментар
02.05.2022 12:24 Відповісти
Так це ж виключно для внутрішнього бидла. Для усього іншого світу і так ясно, що воно обісралося і обличчя там не зберегти уже нічим.
показати весь коментар
02.05.2022 12:46 Відповісти
Буде, як буде. Але ми не здамося. Це вже без варіантів
показати весь коментар
02.05.2022 12:24 Відповісти
Нас Американцы предупреждали о нападении с 3-х сторон. Мы собирались жарить шашлыки и святить пасхи. Нужно очень серьёзно относится с этим заявлениям. Что с ними делать не знаю, поэтому и не политик, но людям у руля нужно это принимать во внимание.
показати весь коментар
02.05.2022 12:25 Відповісти
Льошенька, не переживай. Купляй йод, тренуйся лягать ногами до грибочка. Бо ми не здамося. Та й чи полетить оте ваше старе гівно, то ще питання. А чи натиснуть кнопку - це теж велике питання.
А от як вас накриє ударом у відповідь, зразу з безлічі сторін, то хз що від вас залишиться, падло ти, що сере за 14 фублів під впн з ольгіно.
До речі, просто щоб ти знало, москальське курво. В Україні святять паски.
показати весь коментар
02.05.2022 12:50 Відповісти
Це більш інтелектуальний «ботяра», прикидається нашим, каже «сєрьйозно атнасітца», дивно що не на Українській пише.
показати весь коментар
02.05.2022 13:27 Відповісти
Вы реально настолько глупые и уверенны в том что х%йло не применит ядерку? Или просто на гавкаете на всех ктр против величайшего преза?
показати весь коментар
02.05.2022 13:50 Відповісти
Блин, ему уже пора о заднице побеспокоиться, а не лицо беречь
показати весь коментар
02.05.2022 12:27 Відповісти
сенатор щось курить?
показати весь коментар
02.05.2022 12:42 Відповісти
Західні політики не перестають дивувати.... "..путіну...зберегти лице..." після Бучі....? Шановні . схаменіться ! Чхати йому на якесь "лице". доки він живий , - він не зупиниться, - буде "жбурлятися всим , що попаде під руки". В нього немає майбутнього, а вони про "лице"..??!
показати весь коментар
02.05.2022 12:56 Відповісти
Какое лицо? Нахера такое писать?
показати весь коментар
02.05.2022 12:58 Відповісти
Если дело только в лице, то вряд ли оно уцелеет после ответного удара.
показати весь коментар
02.05.2022 12:59 Відповісти
как применит так и ответка прилетит!
показати весь коментар
02.05.2022 13:05 Відповісти
А сенатор Мендес не хочет ВЕРНУТЬ Украине ядерное оужие. Хотя-бы тактическое! Чтобы Украине было чем ответить и у Кркемля полностью пропало желание даже думат о нанесении ядерного удара по Украине. Нум нужно всего ничего:пару десятков крылатых ракет с ядерными боеголовками и пару десятков баллистических ракет средней дальности с ядерными боеголовками. Все ракеты на колесных или гусеничных шасси-чтобы постоянно перемещались и их невозможно было уничтожить. Да при таких раскладах и Война кончится быстрее!
показати весь коментар
02.05.2022 13:08 Відповісти
Можа бобик до сих пор отрабатывает трамповские сопли, пытаясь запугать мировую общественность.
показати весь коментар
02.05.2022 13:10 Відповісти
Сенатор США должен знать что ядерный шантаж не работает. Иначе-бы Северная Корея давно завоевала-бы Южную корею))(у которой нет ЯО). Ядерное оружие годится только для обороны а не для нападения и захвата территорий
показати весь коментар
02.05.2022 13:14 Відповісти
В первую очередь мир должен быть готов к тому, что карлик-педофил путин (у которого рак) не перенесет операцию (в мае) и сдохнет, а на параше (россии) может начаться гражданская война.
Также сенатору надо понимать, шо применить ядерное оружие сумасшедший карлик может по любой стране мира, в том числе и по США.
показати весь коментар
02.05.2022 13:16 Відповісти
Походу очередных ******** валлии оркам, раз опять про радиоактивный пепел начали визжать.
показати весь коментар
02.05.2022 13:25 Відповісти
Нужен упреждающий удар по всем точкам с ядерным оружием, а также по москве и питеру, как местам принятия решений.
показати весь коментар
02.05.2022 13:33 Відповісти
шоп зберегти морду воно ладне знищити цивілізацію
показати весь коментар
02.05.2022 13:43 Відповісти
Глупость. Как путло сохранит свое лицо? Ещё больше погрязнет в мерзости. И раше точно конец придет мгновенный. На радость Китаю.
показати весь коментар
02.05.2022 13:51 Відповісти
и что будет представлять это лицо после ядерного удара? Сенатору надо договорить фразу. А то начал и не закончил.
показати весь коментар
02.05.2022 13:56 Відповісти
А сколько километров от их АЭС до Украины.
показати весь коментар
02.05.2022 13:59 Відповісти
Нужно уничтожить всеми средствами уничтожить все руководство - политическое и армейское и спецслужб. Это самый быстрый способ победить и спасти человечество!
показати весь коментар
02.05.2022 14:05 Відповісти
Если применит ядерное оружие, то взорвутся и АЭС и это уничтожит планету. Это будет чернобыль размером поражения во всю планету и все живое на планете умрет и будет летать в космосе еще одна не пригодная для жизни планета.
показати весь коментар
02.05.2022 14:08 Відповісти
И ?
показати весь коментар
02.05.2022 14:18 Відповісти
дост кара гюнде били олур, о мою семью!!
показати весь коментар
02.05.2022 14:34 Відповісти
Сама ліпша країна ,щоб пережити , ядерну війну це Австралія…До Америки не летів би в найближчій місяцях. До речі ,мені здається що американці тому не заводять санкції проти Кабаєвоі. Бояться Щоб не запустив по них ,випадково ракети за це…Якщо розкажуть і накажуть Кабаєву . Путін дуже розсердиться ну дуже..
показати весь коментар
02.05.2022 14:39 Відповісти
Не слухайте цього уйо...бка сенатора, це старе відро, вирішило пофантазувати
показати весь коментар
02.05.2022 15:14 Відповісти
МЕНДЕС ЧТО ТАКЖЕ ДУМАЕТ КАК ПУТИН-ХЙЛО !?) ТОГДА ЕМУ ПОРА НА ПЕНСИЮ !!!
показати весь коментар
02.05.2022 15:21 Відповісти
Бред, Менендес всю жизнь занимался политикой, а это, как правило, означает, что он живет в своем выдуманном мире
показати весь коментар
02.05.2022 15:27 Відповісти
Боб сказал, как в лужу пернул
показати весь коментар
02.05.2022 16:30 Відповісти
Вся оця демагогія про ЯО від початку і до кінця пронизана зрадофільством. Це ж виходить перемагати кацапню не можна бо ********* ядерна держава і може застосувати ЯО в випадку перемоги України над загарбниками та окупантами. Таких ********** потрібно посилати нах відразу. "Роби що мусиш і будь що буде!" Кацапи сподіваються навязати "**********" всьому людству! Це ж просто безглуздо вічно боятися якесь ***** і "няньчити" збочене его рашистів! Сьогодні ********* це по суті "ресурсна комора людства" на якій лежить скажене *****. Якщо ***** зникне разом з усіма кацапами то "комора" все одно залишиться для наступних поколінь.
показати весь коментар
02.05.2022 16:59 Відповісти
хаха. Всрається *****. Зіб*ють їх говнет на зльоті. Договориться чмо плюгаве.
показати весь коментар
02.05.2022 18:48 Відповісти
 
 