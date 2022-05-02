Росіяни розпочали терор, коли побачили, що в Україні їх не чекають і зустрічають зовсім не з квітами, - Зеленський

Частина російської тактики — це залякування, в тому числі це були і ракетні удари по українських містах. Після того, як ця тактика не спрацювала, а українці тільки згуртувалися, Росія розпочала терор проти населення в захоплених містах.

Про це в інтерв'ю телеканалу Nine Network сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що це частина їх тактики, залякування. З цього почали, були ракетні удари, і це частина залякування. Вони думали — ракетні удари та всі люди побіжать. Так і було — частина людей дуже боялася, почалася евакуація... Але більшість людей зміцніли та об’єдналися, і навпаки залишилися. Тоді вони (рос. війська. - Ред.) почали робити інші кроки, вони почали окуповувати міста і думали, що їх будуть чекати люди з квітами. Потім вони побачили, що люди їх не чекають, і точно не з квітами — з палками, без зброї, з будь-чим, але точно не з квітами. Люди точно їх чекали з запитаннями — для чого ви сюди прийшли, що ви від нас хочете?.. Це був другий етап, вони хотіли окупувати міста, і частину міст вони окупували, але потім вони зрозуміли, що можна окупувати домівки, можна окупувати дороги, пам'ятники, владу місцеву. Людей окупувати неможливо. Це неможливо, і коли вони це зрозуміли, вони почали знищувати вже цих людей. Це отака операція. Таке обличчя у їх рішення. Рішення щодо "боротьби", як вони сказали, з "радикалами", отакими радикальними спробами", - сказав Зеленський.

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