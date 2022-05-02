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Новини Війна
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Росіяни розпочали терор, коли побачили, що в Україні їх не чекають і зустрічають зовсім не з квітами, - Зеленський

зеленський

Частина російської тактики — це залякування, в тому числі це були і ракетні удари по українських містах. Після того, як ця тактика не спрацювала, а українці тільки згуртувалися, Росія розпочала терор проти населення в захоплених містах.

Про це в інтерв'ю телеканалу Nine Network сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що це частина їх тактики, залякування. З цього почали, були ракетні удари, і це частина залякування. Вони думали — ракетні удари та всі люди побіжать. Так і було — частина людей дуже боялася, почалася евакуація... Але більшість людей зміцніли та об’єдналися, і навпаки залишилися. Тоді вони (рос. війська. - Ред.) почали робити інші кроки, вони почали окуповувати міста і думали, що їх будуть чекати люди з квітами. Потім вони побачили, що люди їх не чекають, і точно не з квітами — з палками, без зброї, з будь-чим, але точно не з квітами. Люди точно їх чекали з запитаннями — для чого ви сюди прийшли, що ви від нас хочете?.. Це був другий етап, вони хотіли окупувати міста, і частину міст вони окупували, але потім вони зрозуміли, що можна окупувати домівки, можна окупувати дороги, пам'ятники, владу місцеву. Людей окупувати неможливо. Це неможливо, і коли вони це зрозуміли, вони почали знищувати вже цих людей. Це отака операція. Таке обличчя у їх рішення. Рішення щодо "боротьби", як вони сказали, з "радикалами", отакими радикальними спробами", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни не збожеволіли - вони розуміють, що роблять. Вони зробили світ, у якому їм комфортно, і в ньому вони вбивають нас, - Зеленський

Автор: 

армія рф (17713) Зеленський Володимир (24213) воєнні злочини (1870)


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Топ коментарі
+17
Вони вбивають і мучать не тому що тут чинять опір, а тому що звірі, запам'ятай це довбню. Йому треба заборонити давати такі довгі інтерв'ю де він не думаючи ляпає язиком.
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02.05.2022 12:29
+12
ты ж вроде сам приглашал их на "шашлыки на день пабеды на майские"
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02.05.2022 12:32
+11
А где они не устраивали террор? Везде, где бы они не появлялись, везде разруха, безнадега и нет будущего! Абхазия, Осетия, Приднестровье, Новотсоссия что ли образцы процветания!?
Нужно быть клиническим идиотом, чтобы звать этот "рюзьке мир" к себе!
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02.05.2022 12:31
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Що це сьогодні за потік свідомості?
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02.05.2022 12:28 Відповісти
с утра в редакции токсикоз - вчера был передоз арахамии, и все ходят с зелёными лицами.
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02.05.2022 12:38 Відповісти
Трансформація свідомості, називаєтся. Колись, дуже давно, при СССРі, коли більшість форумчан ЦН навіть не народились, виходила лімітована "літєратурная газєта" і там була рубрика "євг. сазонов". Цитую тлумачення газетою терміну трансформація: " Із кустов раздавался дєвічій крік, постєпєнно пєрєходящій в женскій"
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02.05.2022 12:50 Відповісти
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02.05.2022 22:18 Відповісти
Вони вбивають і мучать не тому що тут чинять опір, а тому що звірі, запам'ятай це довбню. Йому треба заборонити давати такі довгі інтерв'ю де він не думаючи ляпає язиком.
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02.05.2022 12:29 Відповісти
А ещё слегка охренели от уровня жизни Украинцев. А все потому что презов нада менять. Хотя последние изменения меня не порадовали
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02.05.2022 12:29 Відповісти
А где они не устраивали террор? Везде, где бы они не появлялись, везде разруха, безнадега и нет будущего! Абхазия, Осетия, Приднестровье, Новотсоссия что ли образцы процветания!?
Нужно быть клиническим идиотом, чтобы звать этот "рюзьке мир" к себе!
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02.05.2022 12:31 Відповісти
ты ж вроде сам приглашал их на "шашлыки на день пабеды на майские"
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02.05.2022 12:32 Відповісти
То что недавно зарегился не показатель. Я читаю цензор с 15-го года, а зарегился недавно.но вот то что оно несёт это ересь
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02.05.2022 13:01 Відповісти
Для вас Алексей Алексеевич. написать "паляниця" или "веселка" не есть проблема. Если вы розделяете людей по языковому признаку я вам сочувствую. Поспрашивайте сколько людей убивающих и умирающих за Украину говорит на руском
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02.05.2022 13:40 Відповісти
Надо зачистить Украину от тех, кто хотел встречать окупанта с цветами.
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02.05.2022 12:32 Відповісти
Орков-рашистов необходимо встречать Стугнами и Нептунами, больше любить будут.
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02.05.2022 12:35 Відповісти
Бьёт - значит любит.
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02.05.2022 13:51 Відповісти
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02.05.2022 12:35 Відповісти
А хто їх запрошував з горілкою і холодцем? *****!
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02.05.2022 12:35 Відповісти
Віва ти довбень, вони це роблять бо це їх природа ординська
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02.05.2022 12:40 Відповісти
Інколи краще жувати, ніж говорити. Особливо про "з палками, без зброї", точно треба було б помовчати. Бо найвеличніша команда краще приговорить тисячі своїх громадян до жахливої смерті або життя під тортурами, аніж дасть зброю.
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02.05.2022 12:42 Відповісти
Не дозволяйте Володі виступати без написаного тексту, бо він таке наговорить...
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02.05.2022 12:55 Відповісти
А чого це не зустрічали квітами?
І борщовіик вирощували, болеголів, цикуту, вовчі
А от чом ти не прийшов, я тебе чекала, з белодонною
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02.05.2022 13:25 Відповісти
Бедняжка Zе Боневтик, оно думало, что украинцы сопротивляться не будут и встретят "благородных русских витязей" хлебом, солью... Облом вышел... Ze, тебе по любому трудно будет, потому что с одной стороны у тебя не получается и тебе не дают сдать Украину, с другой стороны (со стороны кацапии) тебе пиСда, потому что задание ты не выполнил...
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02.05.2022 16:46 Відповісти
 
 