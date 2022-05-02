Знищені біля острова Зміїний російські катери намагалися вести розвідку біля гирла Дунаю, - ОК "Південь"
Знищені сьогодні вранці біля острова Зміїний російські катери раніше намагалися провести розвідку біля гирла Дунаю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Під укриттям темряви ворожі десантно-штурмові катери типу "Раптор" намагалися розвідати обстановку в районі гирла Дунаю. Відчувши небезпеку, ворожі катери ретирувалися у бік Зміїного, але і там їх наздогнала кара "Байрактара". Влучними ударами 2 "Раптори" відправлено у підводне корабельне угруповання до крейсера "Москва", - зазначають в ОК "Південь".
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Приблизно як "мАцква", при наймі той десант, який колись викинули прямо у море біля Одеси
всім складом потрапив на концерт кобздона.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
С треском ударились о землю кости,Нет,не поедет он к бабушке в гости.