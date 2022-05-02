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Знищені біля острова Зміїний російські катери намагалися вести розвідку біля гирла Дунаю, - ОК "Південь"

катер

Знищені сьогодні вранці біля острова Зміїний російські катери раніше намагалися провести розвідку біля гирла Дунаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Під укриттям темряви ворожі десантно-штурмові катери типу "Раптор" намагалися розвідати обстановку в районі гирла Дунаю. Відчувши небезпеку, ворожі катери ретирувалися у бік Зміїного, але і там їх наздогнала кара "Байрактара". Влучними ударами 2 "Раптори" відправлено у підводне корабельне угруповання до крейсера "Москва", - зазначають в ОК "Південь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено два російські катери типу "Раптор" біля острова Зміїний. Працює "Байрактар", - Залужний. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) Зміїний (164) корабель (1616)


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Топ коментарі
+47
Топите всех их *****.
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02.05.2022 12:39
+41
Вот и для чего была уничтожена Москва, чтобы наши байрактари могли себя свободно чувствовать в Черном море.
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02.05.2022 12:41
+37
Тупа мокша ,я тобі поясню про дівани. В Україні воєнний стан і кожен військовозобов'язаний повинен був стати на облік і тепер чекають коли вони будуть потрібні ЗСУ. І таких сотні тисяч які по своїй волі готові йти та захищати батьківщину. Але вам оркам цього не зрозуміти, бо ви просто одічалі, ви за унітази готові вбивати дітей та жінок. І ви будете знищені всі до одного.
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02.05.2022 13:07
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Топите всех их *****.
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02.05.2022 12:39 Відповісти
Тупа мокша ,я тобі поясню про дівани. В Україні воєнний стан і кожен військовозобов'язаний повинен був стати на облік і тепер чекають коли вони будуть потрібні ЗСУ. І таких сотні тисяч які по своїй волі готові йти та захищати батьківщину. Але вам оркам цього не зрозуміти, бо ви просто одічалі, ви за унітази готові вбивати дітей та жінок. І ви будете знищені всі до одного.
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02.05.2022 13:07 Відповісти
Руцкие свиносабаки хорошо плавают?
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02.05.2022 13:31 Відповісти


Приблизно як "мАцква", при наймі той десант, який колись викинули прямо у море біля Одеси
всім складом потрапив на концерт кобздона.
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02.05.2022 18:22 Відповісти
Вот и для чего была уничтожена Москва, чтобы наши байрактари могли себя свободно чувствовать в Черном море.
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02.05.2022 12:41 Відповісти
Вояків з Зміїного вже давно поміняли по обміну.
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02.05.2022 13:00 Відповісти
Хватит тут срать, тупица, отправляйся в бан
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02.05.2022 13:01 Відповісти
Проснись. Они уже давно все дома. Обменяли на орков. Один из них вчера даже сыграл в Харькове свадьбу. Его сейчас молодая жена "пытает"
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02.05.2022 13:02 Відповісти
Все що плавє під мордорским прапором в Чорному морі має буте знищено.
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02.05.2022 12:41 Відповісти
Катери згоріли , як колоради в Одесі . І пішли на дно . Слава ЗСУ ! 🇺🇦😎👍
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02.05.2022 12:42 Відповісти
Підводна флотилія збільшується, сподіваюсь, не в останнє
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02.05.2022 12:43 Відповісти
У Мааац-Квы образовался почётный эскорт.
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02.05.2022 12:44 Відповісти
семнадатиметровые "рапторы" от одного МАМ-L тонут. Это мы уже поняли. Давайте подгоняйте 23-х метровые "серны" - проверим, будет ли достаточно одного MAM-L.
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02.05.2022 12:44 Відповісти
Топіть усе кацапське! Море шкода , засирати цією нечистю , пле ж що робити ракову пухлину потрібно вирізати
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02.05.2022 12:47 Відповісти
А де команда тих рапторів, чи втопилась разом з катерами?
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02.05.2022 12:50 Відповісти
Займається підводним плаванням
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02.05.2022 12:57 Відповісти
https://videos.cnscdn.com/video/3/020522_zni1.mp4
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02.05.2022 13:08 Відповісти
где-где ... Там боевая часть 10 кг. Как думаете, где эти три туловища, которые были в алюминиевой рубке?
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02.05.2022 14:37 Відповісти
Ну і як? Розвідали? Вдалося тільки просканувати глибину.
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02.05.2022 12:56 Відповісти
Ехолотом попрацювали))
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02.05.2022 15:55 Відповісти
Хотіли, орки, дізнатись куди заникались кораблі нашої берегової охорони
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02.05.2022 12:59 Відповісти
Пощастило хлопцям, поїхали на Дунай, а потрапили до "Москви" 🤣
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02.05.2022 13:03 Відповісти
На московсько-нацистські десантно-штурмові катери типу "Раптор" у українців є вогнева відповідь "Раптом"... раптом прилетіло і не стало москаля...
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02.05.2022 13:07 Відповісти
москітний підводний флот кацапи почали формувати для адмірала Кабиздоха
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02.05.2022 13:20 Відповісти
Опашыши на корытах..лодочник сам жалко движки хорошо рванул второй но энэргичней было закладовать виражи..нелюди твари нет ва проказы сдожните ..НЕТ МЕСТО ЛИЧИНКАМ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ
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02.05.2022 13:25 Відповісти
Швидше всього щось затівається з півднем Одещини: десант з Криму, утримання півдня, прохід до ПМР і наступ на Молдову... Недаром і міст роздовбують і розвідку в тому районі проводять...
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02.05.2022 13:30 Відповісти
Схоже на те. Шукали, де можна десант висадити.
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02.05.2022 13:38 Відповісти
так высадили уже. На Змеинобаевку.
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02.05.2022 14:41 Відповісти
давно вже казали що нех@й шастать!
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02.05.2022 15:34 Відповісти
Під укриттям темряви ворожі десантно-штурмові катери типу "Раптор" намагалися ........... .

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С треском ударились о землю кости,Нет,не поедет он к бабушке в гости.
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02.05.2022 15:53 Відповісти
успішно провели розвідку, востаннє
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02.05.2022 15:54 Відповісти
 
 