Знищені біля острова Зміїний російські катери намагалися вести розвідку біля гирла Дунаю, - ОК "Південь"

Знищені сьогодні вранці біля острова Зміїний російські катери раніше намагалися провести розвідку біля гирла Дунаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Під укриттям темряви ворожі десантно-штурмові катери типу "Раптор" намагалися розвідати обстановку в районі гирла Дунаю. Відчувши небезпеку, ворожі катери ретирувалися у бік Зміїного, але і там їх наздогнала кара "Байрактара". Влучними ударами 2 "Раптори" відправлено у підводне корабельне угруповання до крейсера "Москва", - зазначають в ОК "Південь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено два російські катери типу "Раптор" біля острова Зміїний. Працює "Байрактар", - Залужний. ВIДЕО