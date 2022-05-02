Маріуполь в інформаційній блокаді. Окупанти наглухо закрили всі інформаційні потоки в місто та назовні, - радник мера

За словами радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, через відсутність достовірної інформації маріупольці чують лише фейки, які поширюють окупанти.

Про це Петро Андрющенко пише у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Можна дивуватись, але маріупольці на зараз в місті впевнені, що російські солдати марширують Хрещатиком, Харків під контролем РФ та кожного чоловіка з Маріуполя при виїзді відправляють на фронт", - зазначає радник Маріупольського міського голови.

Більш того, відомо, що задля утримання цієї блокади окупанти жорстко контролюють фото та відео, які робліть місцеві.

"Ти не можеш почати робити навіть селфі без окремого дозволу солдат, а навіть отримавши його – російській солдат завжди поруч і контролює, що ти зняв. Знімати в місті можуть виключно пропагандисти та "волонтери" від ФСБ. Саме тому ви можете побачити або точно вивернені кадри "благодарних маріупольців", або щось знято швидко з машини", - інформує Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фільтрація, тотальний контроль і гетто: росіяни роздають маріупольцям "правила" життя в окупації, - радник мера Андрющенко. ДОКУМЕНТ

Також, він додає, що під час виїзду на фільтрації теж видаляється весь контент, який може показати правду життя.

"Інформація – то зброя. Пам’ятайте це!" - підкреслює Андрющенко та закликає розповідати правду про Маріуполь.