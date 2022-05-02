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Маріуполь в інформаційній блокаді. Окупанти наглухо закрили всі інформаційні потоки в місто та назовні, - радник мера

маріуполь

За словами радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, через відсутність достовірної інформації маріупольці чують лише фейки, які поширюють окупанти.

Про це Петро Андрющенко пише у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Можна дивуватись, але маріупольці на зараз в місті впевнені, що російські солдати марширують Хрещатиком, Харків під контролем РФ та кожного чоловіка з Маріуполя при виїзді відправляють на фронт", - зазначає радник Маріупольського міського голови.

Більш того, відомо, що задля утримання цієї блокади окупанти жорстко контролюють фото та відео, які робліть місцеві.

"Ти не можеш почати робити навіть селфі без окремого дозволу солдат, а навіть отримавши його – російській солдат завжди поруч і контролює, що ти зняв. Знімати в місті можуть виключно пропагандисти та "волонтери" від ФСБ. Саме тому ви можете побачити або точно вивернені кадри "благодарних маріупольців", або щось знято швидко з машини", - інформує Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фільтрація, тотальний контроль і гетто: росіяни роздають маріупольцям "правила" життя в окупації, - радник мера Андрющенко. ДОКУМЕНТ

Також, він додає, що під час виїзду на фільтрації теж видаляється весь контент, який може показати правду життя.

"Інформація – то зброя. Пам’ятайте це!" - підкреслює Андрющенко та закликає розповідати правду про Маріуполь.

інформаційна війна (361) Маріуполь (3241) окупація (6739) Андрющенко Петро (697)


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Вот бы каким-нибудь способом снять информационную блокаду Мариуполя. Пропаганда это яд, не хуже зарина.
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02.05.2022 12:48 Відповісти
Потрібно залучати радіостанції.
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02.05.2022 12:54 Відповісти
Так бывает, когда сливаешь юг Украины. Правда, ЗЕля?
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02.05.2022 14:01 Відповісти
бо кожна інфо звідти жахає і одночасно допомагає мотивувати захід до дій проти мордора
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02.05.2022 15:30 Відповісти
А де поділося ******* телекомунікаційне обладнання від крутої команди Зеленського (Шабунін)
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02.05.2022 15:40 Відповісти
Поэтому ребята обзаводитесь коротковолновыми (SW) и средневолновыми (AM/MW) радиоприёмниками, на которых можно слушать радио хоть с Новой Зеландии(они совсем недорогие или ищите по кладовкам старые), на худой конец спутниковые тарелки, ну и собственно Starlink от Маска. Разумеется, не мешало бы иметь всё это заранее.
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02.05.2022 15:46 Відповісти
 
 