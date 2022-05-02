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Новини Війна
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Війська РФ завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині, - ОВА

мост

Війська РФ завдали чергового ракетного удару по Одеській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одещина. Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Інформація уточнюється", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Одещині: війська РФ повторно обстріляли міст через Дністровський лиман, він зазнав руйнації (оновлено)

Автор: 

міст (1239) Одеська область (3271) ракети (4045) Білгород-Дністровський (61)


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Топ коментарі
+39
бо не треба було сповіщати що міст в нормі, все полагодили... тупарі...
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02.05.2022 12:48
+28
Знову з Криму 3.14дараси стріляють, пора вже і Криму відчути що таке сирена і "хлопки" серед ночі.
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02.05.2022 12:58
+21
не будь наивным, агентуры полно в Украине!
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02.05.2022 12:51
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бо не треба було сповіщати що міст в нормі, все полагодили... тупарі...
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02.05.2022 12:48 Відповісти
Ніхто не казав. Це не Чорнобаївка.
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02.05.2022 12:51 Відповісти
Казали.
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02.05.2022 12:52 Відповісти
не будь наивным, агентуры полно в Украине!
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02.05.2022 12:51 Відповісти
Чтобы Украине избавится от агентуры Москвы-нужно на 50 лет полностью перекрыть границу и полный запрет на вьезд гражданам рашки в Украину. Ну и СБУ должно не бизнес крышевать и взятки собирать а заниматься прямыми обязанностями-ловить шпионов
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02.05.2022 13:27 Відповісти
Да не, они будут бить по нему, пока он полностью не развалится. И, наверняка, там у них есть ***, который передаёт им информацию.
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02.05.2022 12:52 Відповісти
Местный мер - зятек гринивецкого, тут же выкладывает подробные фотки повреждений. Так что далеко ходить не надо.
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02.05.2022 12:59 Відповісти
зятек гриневецкого - голова районной рады
это нихера не мэр
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02.05.2022 13:54 Відповісти
Это что то меняет? Или необходимо заболтать проблему? Ну можно видосик слепить - типа зеленский передал Украине 100 000 000 грн, уже видел такой высер.
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02.05.2022 21:55 Відповісти
Ти настільки наївний?
Є десятки добровільно бажаючих особисто з'їздити та зняти цей міст з усіх ракурсів, по першому же запиту рашистів.
А що би побачити машини через нього їздящі навіть їхати туда не потрібно.
21 століття на дворі, так і таку інформацію не сховати.
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02.05.2022 12:56 Відповісти
на підходах до мосту легко виставляється охорона і ніхто не підійде й нічого не побачить, не кажучи вже про транспорт
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02.05.2022 13:21 Відповісти
Да там полюбе москальська агентура шаройобиться, відстежує результати попередніх обстрілів. Орки ж не з публікацій в ЗМІ про результати дізнаються.
В Києві після крайнього обстрілу ракетами поліція піймала двох челів, які перевіряли результати обстрілу.

То і по цьому мосту може будь-хто на цивільному авто проїхати і засняти результати...
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02.05.2022 13:11 Відповісти
Как будто все забыли, что у орков есть спутники, со снимков с которых вроде как даже номер автомобиля прочитать можно, не говоря уже про состояние моста.
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02.05.2022 13:27 Відповісти
1+1 тупые твари..скоторылые по их наводке разбомбили ремонт техики в киеве который показывали..
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02.05.2022 13:46 Відповісти
В Белгород-Днестровском мэр из ОПЗЖ, почему до сих пор держат?
Поэтому орки все знают, даже посылать в разведку никого не надо!
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02.05.2022 15:27 Відповісти
Для переброски резервов ВСУ на юго-запад Одесской области нужны понтонные переправы через Днестр, которые можно быстро соорудить. Мост в Маяках- не вариант. Иначе потом будет как у Чонгара.
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02.05.2022 12:52 Відповісти
Там вже американці стоять на кордоні. Для чого туди ВСУ перекидати? Вони самі якось справляться і вже чекають м'ясо від путіна.
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02.05.2022 12:57 Відповісти
Американцы не стоят под Белгород-Днестровским.
А в этом городе парашное кубло ждёт "асвабадителей". Как и в Болграде.
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02.05.2022 13:34 Відповісти


От у цьому Ви праві на усі 200%.
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02.05.2022 18:30 Відповісти
румунія оголосила тендер на відновлення залізниці 1520мм із галаца м бік болграда...галац - порт на дунаї...
там останки івана мазепи
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02.05.2022 13:22 Відповісти
робота поплічників киви..Одесу треба трусити,ще більше ,бо там осередок погані ,яка повтікала з міст де ********. і це ще шлях втікати в Молдову, бо через західний кордом більша вірогідність бути впійманим для цих покидьків.
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02.05.2022 12:53 Відповісти
козлины почему то на него постоянно кидаются.
установите на этот мост противоракетную защиту.
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02.05.2022 12:54 Відповісти
Тому що готують десант в приднестров'є. Без мосту цей ліман відризаний від України.
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02.05.2022 18:27 Відповісти
Знову з Криму 3.14дараси стріляють, пора вже і Криму відчути що таке сирена і "хлопки" серед ночі.
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02.05.2022 12:58 Відповісти
Невже хочуть взяти Ізмаїл ?

ціж дибіли засталіна можуть будь яку дурню почати робити
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02.05.2022 13:00 Відповісти
Не исключен морской десант в районе Белгород Днестровский.
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02.05.2022 13:02 Відповісти
Ну пусть попробуют. Маасква и ещё какой-то там десантный корабль уже на дне
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02.05.2022 13:09 Відповісти
Предлагаю раз мост уже полностью разрушен, передавать и дальше в СМИ, что его восстановили.
Пусть тратя ракеты впустую.
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02.05.2022 13:08 Відповісти
Йде мер міста Одеси на роботу та бачить біля мерії великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.
Він їх запитує:
- Що ви хочете, чого тут зібралися ?
- Хочемо щоб у Одесі поставили пам'ятник Бандері !!!
- Добре, завтра буде.
На наступний день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.
- Чого вам ще треба ?
- Хочемо щоб Бандера був на коні, як Хмельницький !!!
-Добре, завтра все виконаємО.
На наступний день аналогічна ситуація.
- Ну чого вам і ще потрібно !?
- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля
!!!
- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.

-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
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02.05.2022 13:10 Відповісти
Оригінал про Коломию.
Але дуже хочу надіятись, що і в Одесі колись так буде.
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02.05.2022 14:05 Відповісти
Готовят к высадке десант и марш-бросок на Молдову.

А у нас, как с Гостомелем не получися, т.к. не сможем подтянуть подкрепления.
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02.05.2022 13:16 Відповісти
там румуни можуть перевдягтися в форму Молдоваської сср... якщо що... а так ми не можемо їх захистити, якщо вони самі не попросять... ось така бабуйня
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02.05.2022 13:35 Відповісти
маяйа санду обеспокоена та им надо не памперс пенять а дать запрос в сша и агнглию о помощи и немедленно..так там армии считай нету...
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02.05.2022 13:45 Відповісти
Якщо б наши дипломати і вищий політикум не їбланили, можна було б вже давно домовитися з Молодовою про передачу нам малеееенького клаптику їх теріторії(є навіть варіант без населеного пункту на ньому) в районі селища Паланка - зі стратегічною дорогою, що сполучувала б південь Одеської області з "матеріком" напряму без перетину кордонів(у 2-х місцях станом на зараз!!). Можна було б придумати що б дати взамін, щоб не розмінюватися своїми теріторіями: наприклад, запропонувати військову допомогу у остаточному вирішенні "придністровського" питання. І тоді б руйнування цього моста не було б таким вже критичним, а так - просто відрізають величезний шмат від "великої землі", занадто просто для москалів, просто великий "Зміїний" отримують з того боку виходить.
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02.05.2022 13:23 Відповісти
Можна вже давно було збудувати міст з Овідіополю до Б-Дністровська. Включивши його до великого будвництва. Вже стояв би.
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02.05.2022 13:30 Відповісти
Так у нас там біля кордону з молдовою ніби і є коса, по якій можна збудувати дорогу. Прямо через парк. Фіг з ним з тим парком. І було би додаткове сполучення. А може і є там якась дорога. Просто я там не був.
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02.05.2022 15:07 Відповісти
Саакашвілі будував...
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02.05.2022 15:49 Відповісти
Про це домовлявся ще Ющенко. І домовився. За цей клаптик землі від віддав молдаванам порт Джурджулешти..і Молдова стала морською державою. Але свою частину договору вони не виконали і оцей клаптик не віддали...бо протестували місцеві мешканці)
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02.05.2022 15:33 Відповісти
Этот клаптик земли, на который рассчитывали, Молдова не смогла передать Украине не потому, что протестовали местные жители, а потому, что оказалось противоречит их конституции. Вроде нужен референдум, консенсус всего населения и наконец изменение в конституции. Кто-то в самом начале прошляпил самые важные детали такого обмена участками территории. А ответственности не понёс и последствий не исправил. Дбл блд.
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02.05.2022 17:35 Відповісти
Гадаю, якщо буде потреба терміново перебросити війська до Білгород Дністровського, про суверенітет Молдови на оцей клаптик дороги можна забути на якийсь час...до перемоги
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02.05.2022 15:45 Відповісти
По договору та земля належить нам, дорога траси одеса - рені належить Україні, як і той клапоть землі, молдавашкам кучма дав його в аренду але передачу Україні не оформили(на відміну від нас, зрадники віддали беріг дунаю де молдавашки поставили порт і вбили наші порти навколо), зараз є рішення про побудову на плавнях нашої території нової дороги, після того потрібно подавати в суд і домагатися перегляду договору, якщо відмовляться замінувати все що молдавашки не віддали разом з дорогою.
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02.05.2022 18:07 Відповісти
нифига себе и молдоване еще не хотят нам помогать в войне с рашкой
нужно пересматривать отношения и жестко восстанавливать свои интересы
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02.05.2022 22:11 Відповісти
надо продублировать уже по севастополю. мосту и по атомграду в ленинградской области устроить им варфоломеевскую ночь а то англии угрожают..будет чернобль два и нет ленинпетирбурга
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02.05.2022 13:43 Відповісти
а після п"ятого удару по мосту - там поставлять зенітку ! (може навіть шилку)
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02.05.2022 14:02 Відповісти
Треба про пором подумати з Овідіополя до Білгорода-Дністровського!
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02.05.2022 14:06 Відповісти
Чому там досі немає нормального ППО? Нам що цей міст та південна частина Одещини не потрібні?
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02.05.2022 15:03 Відповісти
Так нещодавно писали https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/30/7343074/ Одесса получила новые комплексы ПВО
тількі толку не видно з того.
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02.05.2022 18:42 Відповісти


Черговий вЯлікій експерД з ППО?
Для особливо обдарованних - для низколетючих цілей (крилатих ракет) час між виявлення та можливісттю знищення дуже невеликий від декількох хвилин до десятків секунд, а ще треба і виявити, що теж не дуже просто, а за певних умов майже неможливо без супутників або літаків ДРЛО.
Ніяка з існуючих на зараз систем ППО в принципі не взмозі перехопити 100% цілей.
Для того, щоб відносно надійно захистити певний об'єкт треба мати 3-х кратне перекриття повітряного простору.
Де стільки комплексів ППО набрати на всю Україну?
Тим більше, що з попередніх 6 крилатих ракет, поцілили, чи частково поцілили аж дві.

Зараз значно важніше краще прикрити Харків та ВСУ на східному напрямку.

Якщо товаріСЧ , м'яко кажучі не в темі, то краще зайвий раз промовчати.
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02.05.2022 18:52 Відповісти
 
 