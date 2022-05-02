Наразі на Київщині виявили понад 1,2 тис. тіл мирних мешканців, вбитих військами РФ, - Нєбитов

На Київщині правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення РФ вже знайшли, оглянули та передали до судово-медичних установ для встановлення причини загибелі 1202 тіла українських громадян.

Про це в ефірі українських телеканалів заявив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, жахливі знахідки виявляємо фактично кожен день і фіксуємо злочини армії РФ на території Київської області. Наразі вже 1202 тіла наших загиблих цивільних громадян оглянуто слідчими і передано до судово-медичних установ для встановлення остаточної причини смерті. 280 людей з них наразі залишаються неупізнаними", - поінформував очільник поліції Київщини.

За його словами, наразі кримінальна поліція працює відповідним чином для встановлення осіб, - зокрема, відбирається ДНК, дані поміщаються до загальної бази, і далі вже правоохоронці співпрацюють з родичами для порівняння цих даних.

"Тому ще раз закликаю громадян: якщо ви знаєте про зникнення людей і якщо ви втратили з ними зв'язок – будь ласка, повідомте всю інформацію на спецлінію "102" - це дуже важливо для оперативних підрозділів для встановлення місця перебування цих людей", - заявив правоохоронець.

Говорячи про тих людей, які зникли безвісти і доля яких невідома правоохоронцям, Нєбитов уточнив, що це наразі – 300 осіб, і щодня ця цифра міняється, бо додаються ще люди до списку тих, які зникли безвісти. За його словами, правоохоронці за добу встановлюють місце перебування певної кількості осіб.

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"Шукаємо і серед загиблих (зниклих безвісти – ред.), але сподіваємося знайти цих людей живими. Ми знаємо, що дуже багато хто втратив зв'язок через те, що втратили мобільні телефони, бо окупанти відбирали ці телефони, або навіть тому, що вони були примусово евакуйовані на територію Білорусі або у РФ. Шукаємо таких людей, і звичайно, працюємо серед тіл загиблих відповідним чином", - сказав Нєбитов.

Окремо, говорячи про розмінування територій, він зазначив, що наразі в усіх населених пунктах відпрацьовані, у тому числі, щодо цього питання основні дороги.

"Працівники ДСНС можуть дати більш детальну інформацію щодо своєї роботи. Але я хочу застерегти всіх, відповідно до інформації наших вибухотехніків, що наші всі міста, особливо ті, які були під окупацією, залишаються відносно безпечними. Ми розуміємо, що досить тривалий період часу велися бойові дії, і дуже багато нерозірваних снарядів (могло залишитися. - Ред.)", - зазначив глава поліції Київщини.

Окремо він підкреслив, що загарбники під час відступу з Київської області встановили у низці місць вибухонебезпечні пастки.