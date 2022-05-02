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Евакуаційні автобуси затримуються, містян просять залишатися біля точки збору, - Маріупольська міськрада

евакуація

Евакуаційні автобуси, які мають забрати жителів блокадного Маріуполя, затримуються та ще не прибули до точки збору. Містян просять залишатися за вказаною адресою, біля ТРЦ "Порт Сіті".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міську раду.

"Евакуація, яка мала розпочатися сьогодні о 7:00 продовжується. Автобуси ще не доїхали до місця збору людей, але просимо маріупольців залишатися біля ТРЦ "Порт Сіті"", - йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначили, що, попри труднощі, евакуація мирного населення із Маріуполя до Запоріжжя має відбутися.

Також читайте: Погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону з Маріуполя, - міськрада

Автор: 

Маріуполь (3241) евакуація (2333)


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І з ціх 50% попадуть рашистам на подвал?
Прогнозую:
Так, як з першої "евакуації" наша влада дозволила це.
У другій "евакуації" таких "несподівано" виявиться вже 70-80 відсотків (а може і всі 100).
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02.05.2022 14:02 Відповісти
kak by tuda nichevo nepreletelo....
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02.05.2022 14:06 Відповісти
 
 