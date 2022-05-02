Евакуаційні автобуси затримуються, містян просять залишатися біля точки збору, - Маріупольська міськрада

Евакуаційні автобуси, які мають забрати жителів блокадного Маріуполя, затримуються та ще не прибули до точки збору. Містян просять залишатися за вказаною адресою, біля ТРЦ "Порт Сіті".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міську раду.

"Евакуація, яка мала розпочатися сьогодні о 7:00 продовжується. Автобуси ще не доїхали до місця збору людей, але просимо маріупольців залишатися біля ТРЦ "Порт Сіті"", - йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначили, що, попри труднощі, евакуація мирного населення із Маріуполя до Запоріжжя має відбутися.

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