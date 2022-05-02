Міноборони РФ: 57 евакуйованих з Маріуполя людей вирішили залишитися в "ДНР", 69 - виїхали в Запоріжжя

Міністерство оборони Росії твердить, що залишитися на території так званої "ДНР" вирішили 46 громадян, яких "евакуювали" туди 30 квітня та 11 людей, яких вивезли 1 травня. Ще 69 зараз прямують до Запоріжжя в супроводі представників ООН та Червого хреста.

Відповідне повідомлення опубліковане в телеграм-каналі Міністерства оборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що 30 квітня з території "Азовсталі" та найближчих будинків були вивезені 46 людей, і всі вони вирішили залишитися в так званій "ДНР".

Наступного дня, 1 травня, вивезли 80 людей. 11 з них вирішили залишитися у "ДНР", інші захотіли поїхати на вільну територію. Зараз вони, згідно з повідомленням Міноборони РФ, прямують до Запоріжжя. Автоколону супроводжують представники ООН та Міжнародного червоного хреста. У Міноборони РФ також твердять, що збройні сили Росії "забезпечують безпеку проходження гуманітарної колони".

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