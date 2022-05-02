Міноборони РФ: 57 евакуйованих з Маріуполя людей вирішили залишитися в "ДНР", 69 - виїхали в Запоріжжя
Міністерство оборони Росії твердить, що залишитися на території так званої "ДНР" вирішили 46 громадян, яких "евакуювали" туди 30 квітня та 11 людей, яких вивезли 1 травня. Ще 69 зараз прямують до Запоріжжя в супроводі представників ООН та Червого хреста.
Відповідне повідомлення опубліковане в телеграм-каналі Міністерства оборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.
У відомстві зазначили, що 30 квітня з території "Азовсталі" та найближчих будинків були вивезені 46 людей, і всі вони вирішили залишитися в так званій "ДНР".
Наступного дня, 1 травня, вивезли 80 людей. 11 з них вирішили залишитися у "ДНР", інші захотіли поїхати на вільну територію. Зараз вони, згідно з повідомленням Міноборони РФ, прямують до Запоріжжя. Автоколону супроводжують представники ООН та Міжнародного червоного хреста. У Міноборони РФ також твердять, що збройні сили Росії "забезпечують безпеку проходження гуманітарної колони".
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вони ще говорять, що ми усі нацисти і вони стріляють тільки по воєнних об'єктах.
"У даному випадку" ВСІ цивільні знаходяться у НЕ АДЕКВАТНОМУ СТАНІ!
Їм потрібно обстеження у психолога та реабілітація, і тільки після цього вони можуть приймати виважені рішення!
через цих ватних москворотих біженців, європейці вважатимуть, що такими є усі українці. і тоді нема чого дивуватися словам Макрона
Навіщо їм взагалі щось оплочувати в ЄС. Вони лише паразитують і займають місця тих біженців які місяцями живуть в спортзалах
я з жахом думаю про поляків, які чують російську мову від українців. можу лише уявити їх реакцію
И не удивлюсь, что свою хату они таки кому-то сдают...
на западной все тоже не так просто.
Дегеративна зелена влада НІЧОГО зробити НЕ МОЖЕ!
Ну если ты не дебил конечно
А если дебилы им еще и пенсии платят так это ж прекрасно-3 Пенсии получать и в Мариуполь вернуться.
Та впринципі як і більшість населення сходу ватне
И да,крымские надеюсь не с укр.загранпаспортами по заграницам катаются.
Наш прыпыздэнт то додумался лишить гражданства тех,кто в украинцев стреляет?
Але їх везли цілу добу.
Вже вчора була інформація, що їх вивезли до ФІЛЬТРОВАЛЬНОГО ЛАГЕРА.
Зрозуміло, що рашисти їх усіх допитували та сортували.
А українська влада це ДОЗВОЛИЛА!
Та ще й ПОКРИВАЮТЬ рашистськи ЗЛОЧИНИ замовчуванням.
Люди два місяця знаходились у не людських умовах, під постійними бомбардуваннями, в оточенні сотень смертей, у постійному психологичному стресі.
Жодна людина у такому стані НЕ МОЖЕ ПРИЙМАТИ АДЕКВАТНИХ РІШЕНЬ!
Тільки після обстеження психологом та тривалого терміну реабілітації.
Зелена влада повинна була НАПОЛЯГТИ на передачі ВСІХ евакуйованих.
Люди довірились зеленій владі та ООН, згодившись вийти з під захисту ВСУ, а вирішеня їх долі ВІДДАЛИ РАШИСТАМ!
Таки "договореності" з військовими ЗЛОЧИНЦЯМИ, також є ЗЛОЧИНОМ!!!
Я вважаю таких потрібно позбавляти громадянства і вдправляти на кацапію , в воєнний час неможна з такими панькатись.
А нахрена ви тоді стільки часу над ними знущалися?
Щодо реальної ситуації. Не бачу нічого поганого у тому, якщо хтось з них дійсно забажає виїхати до Рашки. Наша справа вивести їх звідки живими. Якщо людина сповідує такі погляди, то нехай собі їде.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 20 hrs ·
Я гарантовано не стану тут публікувати сюжет із найогиднішого рашистського телеканалу "звєзда". Бо це типова маніпуляція й пропаганда. Але сам щойно проглянув. Коротко про зміст. Показують, як з території заводу йдуть люди з дітьми, ведуть на повідках песиків. Сідають у їхні розфарбовані пропагандистськими лозунгами автобуси, під'їжджають у супроводі ніби оонівських джипів до палаткового табору, виходять. Біля табору видно купу автобусів, але вже жодного авто ООН. Якось усе дуже ідилічно. Є й люди в накидках Червоного Хреста, й рашистські воєнні. Всі дуже доброзичливі.
Ті, хто ніби вийшли з заводу, виглядають якось надто підозріло. Не схудлі, доглянуті, в чистому пристойному одязі, без страху. Діти ніби до школи йдуть. У жінок явно помите волосся. Така собі типова кіношна проходка, де ніхто не оглядається, а йдуть чітко, ніби в надцятому дублі, у вивченому напрямку. Щоправда, таким чином показують лише маленьку групку в два десятки осіб, хоча автобусів їхало багато. Окремо про тих песиків, яких ведуть евакуйовані. Тварини переживають стрес важче за людей, особливо страшні вибухи, а в останні дні бомбами пробивали укриття й виходи з підземних бункерів. Таких домашніх тварин, якби вони там насправді були, можна було б нести хіба на руках, а не вести на повідку, як собачок, яких щойно привезли на зйомку десь з сусіднього Таганрога.
І на останок - стандартно: дві баби (цим усе ж здогадалися волосся трохи розпатлати й пальців з манікюром не показували - старі проколи врахували) розповідають, що вони давно хотіли евакуюватися, але їх "націаналісти нє атпускалі, угражалі, захаділі в квартіри, гаварілі, што ваш Маріупаль слішкам рускій город, а в квартірах руцкіє флагі вісят..."
Усе це явна постановка. Якщо вони підібрали групу з пару десятків власної масовки лише для свого телебачення, а решта людей, реально тих, кого ми бачили в кадрах від Азову, поїдуть справді в евакуацію до Запоріжжя, то ще куди не йшло. Щоб не відбулося поділу на відносно лояльних і тих, хто контактували з захисниками, та затримання й депортації саме їх до рашистану...
Чекаємо завтрашнього дня. Тим більше, що під Азовсталлю мало переховуватися до тисячі маріупольців, а поки мова йде лише про сотню (за версією Зеленського) та про 80 (у рашистів). Усе це надто далеко від позитивного розв'язання хоча б однієї драматичної ситуації.