На Луганщині з електроенергією залишаються два міста, з водою одне - частково, - Гайдай

Аварійні бригади щоденно протидіють гуманітарній катастрофі, яку влаштували росіяни на Луганщині. Але можливості ремонтників обмежені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Електроенергією забезпечені два міста, в деяких кварталах. Водою одне – частково. Уявіть собі, централізована подача води відсутня практично по всій області. Росіяни знеструмили насосні станції, деякі взагалі зруйнували. Ті, які ще цілі, заживити зараз неможливо, бо перебиті високовольтні лінії електропередачі в зоні активних бойових дій. Рятувальники щоденно підвозять жителям області десятки тонн технічної води, питну доставляємо гуманітарними вантажами", - зазначив Гайдай.



Загалом знеструмлено 42 населені пункти – 29 повністю та 13 частково. 99 295 споживачів перебувають без електроенергії.



Трохи краща ситуація із газопостачанням. Газ є в домівках 45 315 абонентів із шести населених пунктів – у трьох по всій території, ще в трьох – частково.

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