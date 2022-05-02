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Експорт газу "Газпромом" на ключові ринки у квітні впав до мінімуму за три місяці, - Bloomberg

газпром

Щоденні продажі газу російським "Газпромом" на ключові закордонні ринки у квітні впали до найнижчого рівня за три місяці. Споживачі переключилися на дешевші постачання СПГ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Як зазначається, постачання газу "Газпромом" у квітні впало на 22%  порівняно з березнем поточного року. Так, російський монополіст минулого місяця в середньому експортував 387 млн кубометрів газу в день в країни далекого зарубіжжя. За перші чотири місяці року компанія експортувала 50,1 млрд кубометрів, що майже на 27% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Головними причинами падіння експорту "Газпрому" агентство називає відносно сприятливі погодні умови, а також політику ЄС, спрямовану на енергетичну незалежність від Росії.

Видання зазначає, що європейські клієнти "Газпрому" можуть дозволити собі менші обсяги, дозволені контрактами. Замість цього постачання газу поповнюються з "більш привабливих джерел". Наприклад, за рахунок поставок скрапленого газу, що стримує ціни на спотовому ринку.

Автор: 

газ (10479) Газпром (3394) Європа (1869) росія (65829)


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Закінченя опалювального сезону не треба видавати за перемогу. Це ж очевидно, що у квітні споживання газу набагато менше ніж у попередні зимові місяці.
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02.05.2022 14:28 Відповісти
що майже на 27% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року Джерело:
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02.05.2022 14:35 Відповісти
Березень і квітень були холодні, принаймні в Києві.
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02.05.2022 14:47 Відповісти
 
 