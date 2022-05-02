Евакуація з "Азовсталі" за участю ООН не стосується військових і поранених, - Зеленський

Евакуація людей із заводу "Азовсталі" у Маріуполі не стосується військових та поранених, бо Організація Об‘єднаних Націй, за сприяння якої триває евакуаційна місія, не бере на себе таку відповідальність.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю грецькому виданню EPT News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо пропонувати евакуацію наших людей. Працюють декілька треків. Зараз один із треків – те, що запропонувала Організація Об‘єднаних Націй. Я знаю, що ця евакуація, на жаль, не стосується військових або поранених людей. Вони не беруть на себе цю відповідальність. ООН говорить лише про допомогу щодо вивезення цивільних людей. Ми вже вивозили, коли Росія не блокувала, ту чи іншу кількість людей із Маріуполя. Зараз ми говоримо про цивільних людей із "Азовсталі". Там є люди, вони бояться виходити, тому що їх вбивають. Зараз ми говоримо саме про це. Цим треком займаємося", – сказав глава Української держави.

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Зеленський зауважив, що питання евакуації населення із "Азовсталі" дуже складне. За його словами, наразі все залежить від російської сторони, до якої в України немає віри.

Водночас він запевнив, що українська влада нікого не забуває і не забуде, тому за можливості намагається організувати евакуаційні рейси із заблокованого міста.