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Евакуація з "Азовсталі" за участю ООН не стосується військових і поранених, - Зеленський

азовсталь,маріуполь

Евакуація людей із заводу "Азовсталі" у Маріуполі не стосується військових та поранених, бо Організація Об‘єднаних Націй, за сприяння якої триває евакуаційна місія, не бере на себе таку відповідальність.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю грецькому виданню EPT News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо пропонувати евакуацію наших людей. Працюють декілька треків. Зараз один із треків – те, що запропонувала Організація Об‘єднаних Націй. Я знаю, що ця евакуація, на жаль, не стосується військових або поранених людей. Вони не беруть на себе цю відповідальність. ООН говорить лише про допомогу щодо вивезення цивільних людей. Ми вже вивозили, коли Росія не блокувала, ту чи іншу кількість людей із Маріуполя. Зараз ми говоримо про цивільних людей із "Азовсталі". Там є люди, вони бояться виходити, тому що їх вбивають. Зараз ми говоримо саме про це. Цим треком займаємося", – сказав глава Української держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ: 57 евакуйованих з Маріуполя людей вирішили залишитися в "ДНР", 69 - виїхали в Запоріжжя

Зеленський зауважив, що питання евакуації населення із "Азовсталі" дуже складне. За його словами, наразі все залежить від російської сторони, до якої в України немає віри.

Водночас він запевнив, що українська влада нікого не забуває і не забуде, тому за можливості намагається організувати евакуаційні рейси із заблокованого міста.

Автор: 

Маріуполь (3241) евакуація (2333) Азовсталь (444)


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Топ коментарі
+47
А хіба у Зєлєнского армія була пріоритетом хоч коли-небудь? Чи мова? Про віру мовчу краще.
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02.05.2022 15:19
+37
Досвід є.Сержант Журавель
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02.05.2022 15:26
+30
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXlv12yZ6tKrJMkS2174uaPZU5f6A3b0U7LyU8hgBZWqFwKu7tEsYLjcq_EE2b4DCEYL12MlQp-8Oq5EGqeUzDjWx19oK9WDXHZ93BwYQXN7B3LOD3PM5wcKFaMhSFdC1E&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 20 hrs ·

Я гарантовано не стану тут публікувати сюжет із найогиднішого рашистського телеканалу "звєзда". Бо це типова маніпуляція й пропаганда. Але сам щойно проглянув. Коротко про зміст. Показують, як з території заводу йдуть люди з дітьми, ведуть на повідках песиків. Сідають у їхні розфарбовані пропагандистськими лозунгами автобуси, під'їжджають у супроводі ніби оонівських джипів до палаткового табору, виходять. Біля табору видно купу автобусів, але вже жодного авто ООН. Якось усе дуже ідилічно. Є й люди в накидках Червоного Хреста, й рашистські воєнні. Всі дуже доброзичливі.

Ті, хто ніби вийшли з заводу, виглядають якось надто підозріло. Не схудлі, доглянуті, в чистому пристойному одязі, без страху. Діти ніби до школи йдуть. У жінок явно помите волосся. Така собі типова кіношна проходка, де ніхто не оглядається, а йдуть чітко, ніби в надцятому дублі, у вивченому напрямку. Щоправда, таким чином показують лише маленьку групку в два десятки осіб, хоча автобусів їхало багато. Окремо про тих песиків, яких ведуть евакуйовані. Тварини переживають стрес важче за людей, особливо страшні вибухи, а в останні дні бомбами пробивали укриття й виходи з підземних бункерів. Таких домашніх тварин, якби вони там насправді були, можна було б нести хіба на руках, а не вести на повідку, як собачок, яких щойно привезли на зйомку десь з сусіднього Таганрога.

І на останок - стандартно: дві баби (цим усе ж здогадалися волосся трохи розпатлати й пальців з манікюром не показували - старі проколи врахували) розповідають, що вони давно хотіли евакуюватися, але їх "націаналісти нє атпускалі, угражалі, захаділі в квартіри, гаварілі, што ваш Маріупаль слішкам рускій город, а в квартірах руцкіє флагі вісят..."

Усе це явна постановка. Якщо вони підібрали групу з пару десятків власної масовки лише для свого телебачення, а решта людей, реально тих, кого ми бачили в кадрах від Азову, поїдуть справді в евакуацію до Запоріжжя, то ще куди не йшло. Щоб не відбулося поділу на відносно лояльних і тих, хто контактували з захисниками, та затримання й депортації саме їх до рашистану...

Чекаємо завтрашнього дня. Тим більше, що під Азовсталлю мало переховуватися до тисячі маріупольців, а поки мова йде лише про сотню (за версією Зеленського) та про 80 (у рашистів). Усе це надто далеко від позитивного розв'язання хоча б однієї драматичної ситуації.
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02.05.2022 16:04
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Кацапчику, так вийдіть з ООН! В чому проблема? Без вас повітря чистіше стане.
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02.05.2022 15:19 Відповісти
угу. конечно.
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02.05.2022 15:10 Відповісти
пока оон не привлекли никто бы никого не эвакуировал
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02.05.2022 15:11 Відповісти
А вам в голову не приходило, что ООН привлекли именно наши, ибо договориться напрямую с оккупантами не получалось?
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02.05.2022 15:37 Відповісти
нет, я так не думаю.
Да и не важно уже это сейчас
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02.05.2022 15:57 Відповісти
Сегодня я прочла в новостях, что те кто был эвакуирован 1.05.22 из Азовстали до Запорожья не добрались...Они доехали до оккупироваой территории Запорожской обл. и дальнейшая
судьба пока не известна...
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03.05.2022 10:07 Відповісти
Якбы Гутерриш на власний дупи не почувствовал, как это ,когда попадаешь под обстрел, то ООН и дальше бы отделывалось сожалениями и обеспокоенностями
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02.05.2022 20:20 Відповісти
бажаю працівникам ООН теж колись потрапити на місце поранених, яких не стосується захист ООН. А їхніх родичів
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02.05.2022 15:12 Відповісти
Працівники ООН, час від часу, опиняються у такій ситуації - https://news.un.org/ru/story/2022/02/1417912 Так що, свої побажання залиш для себе.
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02.05.2022 15:23 Відповісти
Та ясно. А що будете з військовими робити ? Просто забудете ?
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02.05.2022 15:15 Відповісти
А хіба у Зєлєнского армія була пріоритетом хоч коли-небудь? Чи мова? Про віру мовчу краще.
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02.05.2022 15:19 Відповісти
Закрий своє *бало, добвню!
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02.05.2022 21:58 Відповісти
само сосало стягни , тут твого зеленого ********* особливо не жалують, можеш лизати і далі
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02.05.2022 22:15 Відповісти
не позорься зелебоб конченный
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03.05.2022 00:21 Відповісти
Он в чем то не прав?
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03.05.2022 09:02 Відповісти
А разве ему привыкать, пример Журавель.
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02.05.2022 22:44 Відповісти
Значить військових поранених залишають, такий гуманізм в ООН, всього дуже бояться,щось десь їх не ...
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02.05.2022 15:16 Відповісти
"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что руководство Украины и России согласилось на организацию эвакуации гражданского населения из Мариуполя международными организациями, в частности ООН и Международным комитетом Красного Креста." https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/28/7342756/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/28/7342756/


Ну и причем тут ООН, вальодя, если ты сам на формат такой эвакуации согласился? Опять все кругом виноваты кроме тебя, зеличайшего?
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02.05.2022 15:20 Відповісти
А он не должен был соглашаться, когда ему предложили эвакуировать гражданских под эгидой ООН?
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02.05.2022 15:39 Відповісти
куда эвакуировать? в лагеря кацапов под пытки и допросы? а не сразу в Запорожье? сколько там сотню всего?
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03.05.2022 00:24 Відповісти
Ну звісно не стосується поранених, а то ще ********** буде злитися на оон
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02.05.2022 15:21 Відповісти
Досвід є.Сержант Журавель
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02.05.2022 15:26 Відповісти
А того Андрія Шевченко з сайту, який також працював і на судні яке брало участь в будівництві кримського мосту вже нема на сайті давно. Авже ж?
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02.05.2022 15:31 Відповісти
А слова то які знає, трек, трек, трек, як попка-дурак
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02.05.2022 15:31 Відповісти
Он не расслышал.Думал ему говорят "крек",а это слово ему очень близко.
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02.05.2022 21:17 Відповісти
у кацапов похоже все стандартно с чеченских войн (да и сейчас) карательные операции, расстрелы мирняка и уничтожения инфраструктуры. думаютли, если с селами и отдельными людьми это прокатывает, то со странами тоже.
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02.05.2022 15:35 Відповісти
вот что такое рассеянская военная доблесть.

вот как чеченцов полуживых закапывали в чеченскую же землю и ходили по их головам... рассеянская честь

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02.05.2022 22:43 Відповісти
Название у издания хорошее - ёпт ньюс
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02.05.2022 15:36 Відповісти
А поранені повинні помирати від сепсісу в подвалах. Все йде за сценарієм кацапів для знищення всіх наших воїнів в Маріуполі. Верховному великій привіт.
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02.05.2022 15:47 Відповісти
Тобто цінність являють такі потвори https://www.youtube.com/watch?v=***********, а не патріоти??? Не знаю, хто як, а я пам'ятаю це все... Так, не всі, є і нормальні люди там, але все ж таки варто пам'ятати - більшість не змінилася зовсім. І що за "треки"? Це опудало колись спроможеться вивчити українську мову? Треками воно займається, а перед цим бордінгом та будівництвом вейзів, я правильно висловлююсь?
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02.05.2022 15:51 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXlv12yZ6tKrJMkS2174uaPZU5f6A3b0U7LyU8hgBZWqFwKu7tEsYLjcq_EE2b4DCEYL12MlQp-8Oq5EGqeUzDjWx19oK9WDXHZ93BwYQXN7B3LOD3PM5wcKFaMhSFdC1E&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 20 hrs ·

Я гарантовано не стану тут публікувати сюжет із найогиднішого рашистського телеканалу "звєзда". Бо це типова маніпуляція й пропаганда. Але сам щойно проглянув. Коротко про зміст. Показують, як з території заводу йдуть люди з дітьми, ведуть на повідках песиків. Сідають у їхні розфарбовані пропагандистськими лозунгами автобуси, під'їжджають у супроводі ніби оонівських джипів до палаткового табору, виходять. Біля табору видно купу автобусів, але вже жодного авто ООН. Якось усе дуже ідилічно. Є й люди в накидках Червоного Хреста, й рашистські воєнні. Всі дуже доброзичливі.

Ті, хто ніби вийшли з заводу, виглядають якось надто підозріло. Не схудлі, доглянуті, в чистому пристойному одязі, без страху. Діти ніби до школи йдуть. У жінок явно помите волосся. Така собі типова кіношна проходка, де ніхто не оглядається, а йдуть чітко, ніби в надцятому дублі, у вивченому напрямку. Щоправда, таким чином показують лише маленьку групку в два десятки осіб, хоча автобусів їхало багато. Окремо про тих песиків, яких ведуть евакуйовані. Тварини переживають стрес важче за людей, особливо страшні вибухи, а в останні дні бомбами пробивали укриття й виходи з підземних бункерів. Таких домашніх тварин, якби вони там насправді були, можна було б нести хіба на руках, а не вести на повідку, як собачок, яких щойно привезли на зйомку десь з сусіднього Таганрога.

І на останок - стандартно: дві баби (цим усе ж здогадалися волосся трохи розпатлати й пальців з манікюром не показували - старі проколи врахували) розповідають, що вони давно хотіли евакуюватися, але їх "націаналісти нє атпускалі, угражалі, захаділі в квартіри, гаварілі, што ваш Маріупаль слішкам рускій город, а в квартірах руцкіє флагі вісят..."

Усе це явна постановка. Якщо вони підібрали групу з пару десятків власної масовки лише для свого телебачення, а решта людей, реально тих, кого ми бачили в кадрах від Азову, поїдуть справді в евакуацію до Запоріжжя, то ще куди не йшло. Щоб не відбулося поділу на відносно лояльних і тих, хто контактували з захисниками, та затримання й депортації саме їх до рашистану...

Чекаємо завтрашнього дня. Тим більше, що під Азовсталлю мало переховуватися до тисячі маріупольців, а поки мова йде лише про сотню (за версією Зеленського) та про 80 (у рашистів). Усе це надто далеко від позитивного розв'язання хоча б однієї драматичної ситуації.
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02.05.2022 16:04 Відповісти
СПАСІТЬ ВІЙСЬКОВИХ!!!
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02.05.2022 16:07 Відповісти
а мудак єрмак план евакуації ранених не розглядає?
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02.05.2022 16:08 Відповісти
Що і треба було довести-евакуацію організувало ООН з міжнародним червоним .А Зе з оп просто піаряться
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02.05.2022 16:38 Відповісти
Витягуйте поранених бійців.
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02.05.2022 17:09 Відповісти
Дуже боляче, бо поранені військові помирають. Це важко усвідомлювати. Згадався помираючий Журавель. Те, що Зе бере під свій контроль, закінчується великим горем.
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02.05.2022 17:51 Відповісти
"вопрос, конечно, интересный"
ось тільки Forum voor Democratie -це партія створена кремлем для дестабілізації європейської демократії та протидії Україні. Це вони організували референдум і зараз виступають проти постачання озброєння та прийому біженців.

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278573507_1113469532909008_4386686520327957723_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=73MOz56XmUYAX9czKLS&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT_leo4rSlw0js6HcjoLT2i3vrL0KT3rajLZXMwH5M7pLQ&oe=6275AD0F
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02.05.2022 18:04 Відповісти
так а что офшоров нет у Зеленского? 850 млн.$ ? тогда пусть подает в суд
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03.05.2022 00:38 Відповісти
зе чмо желаю тебе пережить то что Мариуполь но в 10 раз больше...все возвращается
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02.05.2022 18:15 Відповісти
І тобі того самого.
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02.05.2022 19:57 Відповісти
вилизуй інтенсивніше,****************
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02.05.2022 22:18 Відповісти
Хто знає, чи всіх евакуйованих випустили після фільтраційного табору у Безим*янному? Що за евакуація з перевіркою у фільтраційному таборі? Його зможе пройти дружина сбушника чи армійського майора?
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02.05.2022 19:15 Відповісти
А цивільні не бувають пораненими?
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02.05.2022 20:34 Відповісти
ЗЕ- верховного военные уже не интересуют !
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02.05.2022 21:58 Відповісти
А как вышло , что он заблокирован - этот город, любитель понтовых словечек ?! Что не заниматься "треками" надо было не быть дреками, когда весь мир говорил готовьтесь..готовьтесь... а вы понты крутили, шо умнее всех... а теперь треки ..на десятки тысяч погибших из-за понтов.
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02.05.2022 22:10 Відповісти
ДА хоть бы готовность ..хотя никто здесь в это не верил..ничё теперь война насмерть а корупция у нас никуда не делась землю расторговуют даже сейчасс по закону.
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03.05.2022 00:51 Відповісти
Заголовок какой то необычный. Можно подумать что Зеленский определяет кто выходит а кто нет. Явно не соответствует смыслу статьи и это странно.
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03.05.2022 03:26 Відповісти
Так всё-таки это эвакуация ООН,Вован там вообще ни при делах,выяснили?
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03.05.2022 09:12 Відповісти
Чому ні????
це відповідальність нашого президента врятувати наших Захисників!!!!!!!
Якщо совість дозволила коміку стати президентом воюючої держави, то маєш зі шкіри вилізти щоб визволити військових з пекла, в якому вони опинились в тому числі і через некомпетентність верховного головнокомандувача!!!!!
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06.05.2022 23:51 Відповісти
вова,які треки? ти що музикатн,пишеш музику? треки він предлагає!
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17.05.2022 05:02 Відповісти
 
 