Евакуація з "Азовсталі" за участю ООН не стосується військових і поранених, - Зеленський
Евакуація людей із заводу "Азовсталі" у Маріуполі не стосується військових та поранених, бо Організація Об‘єднаних Націй, за сприяння якої триває евакуаційна місія, не бере на себе таку відповідальність.
Про це Президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю грецькому виданню EPT News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжуємо пропонувати евакуацію наших людей. Працюють декілька треків. Зараз один із треків – те, що запропонувала Організація Об‘єднаних Націй. Я знаю, що ця евакуація, на жаль, не стосується військових або поранених людей. Вони не беруть на себе цю відповідальність. ООН говорить лише про допомогу щодо вивезення цивільних людей. Ми вже вивозили, коли Росія не блокувала, ту чи іншу кількість людей із Маріуполя. Зараз ми говоримо про цивільних людей із "Азовсталі". Там є люди, вони бояться виходити, тому що їх вбивають. Зараз ми говоримо саме про це. Цим треком займаємося", – сказав глава Української держави.
Зеленський зауважив, що питання евакуації населення із "Азовсталі" дуже складне. За його словами, наразі все залежить від російської сторони, до якої в України немає віри.
Водночас він запевнив, що українська влада нікого не забуває і не забуде, тому за можливості намагається організувати евакуаційні рейси із заблокованого міста.
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Ну и причем тут ООН, вальодя, если ты сам на формат такой эвакуации согласился? Опять все кругом виноваты кроме тебя, зеличайшего?
ютли, если с селами и отдельными людьми это прокатывает, то со странами тоже.
вот как чеченцов полуживых закапывали в чеченскую же землю и ходили по их головам... рассеянская честь
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 20 hrs ·
Я гарантовано не стану тут публікувати сюжет із найогиднішого рашистського телеканалу "звєзда". Бо це типова маніпуляція й пропаганда. Але сам щойно проглянув. Коротко про зміст. Показують, як з території заводу йдуть люди з дітьми, ведуть на повідках песиків. Сідають у їхні розфарбовані пропагандистськими лозунгами автобуси, під'їжджають у супроводі ніби оонівських джипів до палаткового табору, виходять. Біля табору видно купу автобусів, але вже жодного авто ООН. Якось усе дуже ідилічно. Є й люди в накидках Червоного Хреста, й рашистські воєнні. Всі дуже доброзичливі.
Ті, хто ніби вийшли з заводу, виглядають якось надто підозріло. Не схудлі, доглянуті, в чистому пристойному одязі, без страху. Діти ніби до школи йдуть. У жінок явно помите волосся. Така собі типова кіношна проходка, де ніхто не оглядається, а йдуть чітко, ніби в надцятому дублі, у вивченому напрямку. Щоправда, таким чином показують лише маленьку групку в два десятки осіб, хоча автобусів їхало багато. Окремо про тих песиків, яких ведуть евакуйовані. Тварини переживають стрес важче за людей, особливо страшні вибухи, а в останні дні бомбами пробивали укриття й виходи з підземних бункерів. Таких домашніх тварин, якби вони там насправді були, можна було б нести хіба на руках, а не вести на повідку, як собачок, яких щойно привезли на зйомку десь з сусіднього Таганрога.
І на останок - стандартно: дві баби (цим усе ж здогадалися волосся трохи розпатлати й пальців з манікюром не показували - старі проколи врахували) розповідають, що вони давно хотіли евакуюватися, але їх "націаналісти нє атпускалі, угражалі, захаділі в квартіри, гаварілі, што ваш Маріупаль слішкам рускій город, а в квартірах руцкіє флагі вісят..."
Усе це явна постановка. Якщо вони підібрали групу з пару десятків власної масовки лише для свого телебачення, а решта людей, реально тих, кого ми бачили в кадрах від Азову, поїдуть справді в евакуацію до Запоріжжя, то ще куди не йшло. Щоб не відбулося поділу на відносно лояльних і тих, хто контактували з захисниками, та затримання й депортації саме їх до рашистану...
Чекаємо завтрашнього дня. Тим більше, що під Азовсталлю мало переховуватися до тисячі маріупольців, а поки мова йде лише про сотню (за версією Зеленського) та про 80 (у рашистів). Усе це надто далеко від позитивного розв'язання хоча б однієї драматичної ситуації.
ось тільки Forum voor Democratie -це партія створена кремлем для дестабілізації європейської демократії та протидії Україні. Це вони організували референдум і зараз виступають проти постачання озброєння та прийому біженців.
https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278573507_1113469532909008_4386686520327957723_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=73MOz56XmUYAX9czKLS&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT_leo4rSlw0js6HcjoLT2i3vrL0KT3rajLZXMwH5M7pLQ&oe=6275AD0F
це відповідальність нашого президента врятувати наших Захисників!!!!!!!
Якщо совість дозволила коміку стати президентом воюючої держави, то маєш зі шкіри вилізти щоб визволити військових з пекла, в якому вони опинились в тому числі і через некомпетентність верховного головнокомандувача!!!!!