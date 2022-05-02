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Зняття санкцій з РФ не може обговорюватися до кінця війни, - Зеленський

зеленський

Питання зняття міжнародних санкцій з Російської Федерації не може обговорюватися до закінчення війни.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю грецькому виданню EPT News, коментуючи заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова щодо обговорення між Москвою та Києвом зняття санкцій з держави-агресорки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Мені ця інформація невідома, про яку сказав міністр закордонних справ Російської Федерації. Точно в тих чи інших домовленостях, яких ще не відбулося, точно, про ті домовленості, про які говорили групи, представники української і російської делегацій, питання зняття санкцій не порушувалося і не може бути порушено", – сказав глава Української держави.

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Зеленський пояснив, що санкції на Російську Федерацію накладалися від початку збройної агресії проти України – з 2014 року. У цьому контексті він дорікнув міжнародній спільноті у тому, що санкційний тиск був недостатньо потужним. На його думку, це дозволило Росії розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Водночас він підкреслив, що як у 2014 році, так і зараз потужні санкції на РФ накладають за вбивства, окупацію та незаконне вторгнення, тому, поки війна триває, питання зняття обмежень не може порушуватися.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) росія (65829) санкції (12043)


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Топ коментарі
+22
Тобто прийшли,знищили,пограбували,повбивали,пішли і все...можна санкції знімати таким гарним хлопцям?
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02.05.2022 15:27
+19
І після теж
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02.05.2022 15:25
+17
Санкції можуть бути зняті тільки:

1) Після виплати всіх репарації рф Україні після війни

2) Після відновлення територіальної цілісності України включаючи Крим і Донбас.

3) Після війни відбудеться повалення і повна заміна путінського режиму з арештами,вироками всіх осіб,які були повязані в злочинах проти людства.

Все інше пустий пук і піар. ОП хоче нам піднести дешевий варіант перемоги без виконання всіх цих трьох пунктів.
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02.05.2022 15:31
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І після теж
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02.05.2022 15:25 Відповісти
зеленский тупой как валенок - типа кто-то его спрашивать будет снимать санкции или нет
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03.05.2022 01:14 Відповісти
Дивлячись яке буде закінчення війни. Якщо за сценарієм, який ви просуваєте руками арахамії-чалого, то санкції мають діяти і далі.
Ще й всю ОПу пустити під каток санкцій за колаборацію.
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02.05.2022 15:25 Відповісти
Тобто прийшли,знищили,пограбували,повбивали,пішли і все...можна санкції знімати таким гарним хлопцям?
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02.05.2022 15:27 Відповісти
Он че сбрендил ? какое нах снятие санкций, санкции до конца пидроссии
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02.05.2022 15:30 Відповісти
Санкції можуть бути зняті тільки:

1) Після виплати всіх репарації рф Україні після війни

2) Після відновлення територіальної цілісності України включаючи Крим і Донбас.

3) Після війни відбудеться повалення і повна заміна путінського режиму з арештами,вироками всіх осіб,які були повязані в злочинах проти людства.

Все інше пустий пук і піар. ОП хоче нам піднести дешевий варіант перемоги без виконання всіх цих трьох пунктів.
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02.05.2022 15:31 Відповісти
Все це можна умістити в одне слово - Перемога!

Я би ще додав демілитарізацію кацапстану - залишити тільки оборонну зброю. Ну і атомну знищити звичайно ж.

От тоді і настане мир та спокій.
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02.05.2022 16:11 Відповісти
... при условии освобождения ВСЕХ оккупированных территорий, включая Донбасс и Крым! (можно еще и Кубань, но это по желанию)
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02.05.2022 15:32 Відповісти
нет этого мало - еще нужны выплаты репараций и полное разоружение рашки
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03.05.2022 01:15 Відповісти
Взагаі не може. А репарації, а відновлення, а реальне засудження військових злочинців, а руйнація мордору під корень, щоб не було ніякої загрози людству на майбутнє? Похоже, Германия спит и видит, как бы побыстрее найти повод для возврата. Нет!
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02.05.2022 15:32 Відповісти
Чогось в новинах багато зеленої наволочі, очевидно готують якусь підлість.
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02.05.2022 15:33 Відповісти
Зеля, ти там со своїм завгоспом та Агрохімією не підпиши з мокшою якогось мирного договору!
Бо з мокши санкції відразу знімуть!
Краще слухай твого друга Бориса!
Ти ж не лох!
Бо від твого завгоспа та Агрохімії нічого хорошого очікувати не доводиться...
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02.05.2022 15:34 Відповісти
ни кто не будет снимать никаких санкций не гони беса
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03.05.2022 01:16 Відповісти
Цiкаво хтось перевiряв виконання накладених укр санкцiй з 2014 року.
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02.05.2022 15:34 Відповісти
А шо, після війни повинні обговорюватись? Санкції повинні діяти доти доки мордор перестане існувати. В 1991-му кацапні повірили вже. Дали їм харчів та дозволили торгувати нафтою і газом під приводом того шо їм треба ж чимось повертати борги совка, та обіцянки йти по демократичному шляху розвитку. От США й повірили. А кацап завжди залишається кацапом. Наївся, напився і почав буянити махаючи ядерною булавою.
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02.05.2022 15:35 Відповісти
Деокупація, виплата репарацій та контрибуцій в повному обсязі і лише після цього можна поступово знімати санкції. Інакше ніяк. Де ж справедливість? Україна в руїнах а ********* шкириться як Іуда і без санкцій? Сьогодні найменша оцінка тільки матеріальних втрат яку називають експерти 1 трильйон доларів. До кінця війни буде 3 або пять. А ще недоотриманий прибуток, викрадені заводи і техніка. І головне сотні тисяч українців які втратили рідних. Кацапи мають платити по повній! Тому, сподіваюсь, всі повинні зрозуміти що "мир без репарацій" означає зраду і корупцію в апараті президента і президента особисто. Будь яка сума ідивідуальних хабарів за "без репарацій" прийнятна для *********у. І будь чим - золотом, алмазами... Це копійки в порівнянні з трильйонами репарацій які доведеться виплачувати десятиліттями.
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02.05.2022 15:38 Відповісти
вот что бывает, когда до управления страной допускают дилетанта, не имеющего зелёного понятия , что такое закон Джексона-Вэника, и сколько лет он действовал. Уже укачивает - включишь радио - там вылизыват... зайдёшь сюда - тут сплошное шапито и арахамиоз ...

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02.05.2022 15:39 Відповісти
Не уявляю наприклад ПП який би позував перед камерами у вирішальні для країни моменти.
Йому було би байдуже яка получилась картинка і як він виглядає.
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02.05.2022 15:49 Відповісти
щоб ваш порох ненажера здох,разом з пуйлом!!!
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02.05.2022 16:06 Відповісти
прийми ліки заспокійливі
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02.05.2022 16:52 Відповісти
кацап ты спалился меняй профиль
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03.05.2022 01:18 Відповісти
так вот оно то место из которого арестович с зеленским отбивались от ДРГ на Хрещатике ))
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03.05.2022 01:19 Відповісти
Заберіть у Зеленського ручку. Чи вилийте чорнило. Бо щось накоїть погане. Хай собі продовжує зачитувати спічі для міжнародної публіки. Це у нього виходить краще.
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02.05.2022 15:39 Відповісти
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02.05.2022 15:41 Відповісти
Ця зелень просила зняти санкції з Абрамовича,,зможе й з рашки,питання в ціні.
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02.05.2022 15:46 Відповісти
Скільки сексот нових залогинилось.
ПРацюють в унісон з касабами
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02.05.2022 15:47 Відповісти
а скільки жополизів зелені,капець просто!
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02.05.2022 16:08 Відповісти
так ты тоже жополизка зелени только из кацапии
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03.05.2022 01:21 Відповісти
Та это ВООБЩЕ НЕ МОЖЕТ обговариваться ,******** будет УНИЧТОЖЕН ,приговор окончательный и обжалованию не подлежит !
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02.05.2022 15:52 Відповісти
Не ты их вводил, не тебе их снимать. После ядерных угроз, санкции снимут после отказа от ядерного оружия.
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02.05.2022 16:02 Відповісти
що ця..... може тут розповідати!! мудак зелений!!!
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02.05.2022 16:05 Відповісти
а "зелень" все мріє, щоб аби тільки санкції швидше з ***"лобада зняти - певно торгувати заважають
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02.05.2022 16:27 Відповісти
Повна демілітаризація і ліквідація імперії РФ. Потім чиї то були санкції, про це тому й розмовляти.
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02.05.2022 16:40 Відповісти
Зняття санкцій не можна обговорювати до остаточного зникнення рашистськоі імперії.
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02.05.2022 17:37 Відповісти
зеленка все-таки хочет по-быстрее спасти рашку и путлера и это типа президент Украины - позорище а не державний дiяч
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03.05.2022 01:23 Відповісти
 
 