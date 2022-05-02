Зняття санкцій з РФ не може обговорюватися до кінця війни, - Зеленський

Питання зняття міжнародних санкцій з Російської Федерації не може обговорюватися до закінчення війни.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю грецькому виданню EPT News, коментуючи заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова щодо обговорення між Москвою та Києвом зняття санкцій з держави-агресорки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Мені ця інформація невідома, про яку сказав міністр закордонних справ Російської Федерації. Точно в тих чи інших домовленостях, яких ще не відбулося, точно, про ті домовленості, про які говорили групи, представники української і російської делегацій, питання зняття санкцій не порушувалося і не може бути порушено", – сказав глава Української держави.

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Зеленський пояснив, що санкції на Російську Федерацію накладалися від початку збройної агресії проти України – з 2014 року. У цьому контексті він дорікнув міжнародній спільноті у тому, що санкційний тиск був недостатньо потужним. На його думку, це дозволило Росії розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Водночас він підкреслив, що як у 2014 році, так і зараз потужні санкції на РФ накладають за вбивства, окупацію та незаконне вторгнення, тому, поки війна триває, питання зняття обмежень не може порушуватися.