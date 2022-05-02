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Новини Війна
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Подальші дії противника залежать від підсумків бойових дій на сході України, - Міноборони

війна

Подальші дії російських військ залежать від підсумків бойових дій на сході України.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз у противника метою стоїть східна операційна зона, південь України, Луганська та Донецька області, Херсонська область. Такі зараз основні зусилля російської армії, які вони бачать тут, в Україні, у найближчій перспективі. Надалі, дивлячись як змінюватиметься ця ситуація, чи вдасться ворогові досягти хоча б якихось результатів, тому зараз йому стратегічно це не вдається, тривають важкі бої, наші мужні воїни стримують супротивника майже по всій лінії зіткнення. Подальші дії супротивника бачитимемо за підсумками бойових дій на сході України", - сказав Мотузяник на брифінгу.

Водночас спікер Міноборони зазначив, що зараз зберігається загроза і завдання ракетних ударів, і демонстраційних дій з території Білорусі.

"Зараз у Білорусі є російські війська, кілька батальйонно-тактичних груп, частина їх відведена на відновлення техніки та живої сили, тієї, що була виведена з території Київської та Чернігівської областей. Їх переміщують до Росії, щоб відновлювати втрати. Частина російських підрозділів там є, вони здійснюють демонстративні дії, тим самим намагаються скувати наші підрозділи та не допустити їхнього перекидання на інші, більш важкі напрямки", - розповів Мотузяник.

Автор: 

армія рф (17713) Міноборони (7452)


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Топ коментарі
+9
Подальші дії противника - сосёт!
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02.05.2022 15:30
+4
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02.05.2022 15:43
+3
«Секрет військового мистецтва полягає в тому, щоб бути сильнішим за ворога в потрібний момент у потрібному місці». © Наполеон I Бонапарт
Боже! Дай нашим хлопчикам сили!
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02.05.2022 16:39
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Подальші дії противника - сосёт!
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02.05.2022 15:30 Відповісти
план Барбариса
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02.05.2022 15:42 Відповісти
то знищувати ті підрозділи що на відновлення, якщо можна їх дістати точною зброєю
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02.05.2022 15:41 Відповісти
І як це наш штаб до такого не додумався? Тут така перлина стратегічного мислення пропадає - треба срочно шукати місце у штабі...
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02.05.2022 20:27 Відповісти
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02.05.2022 15:43 Відповісти
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02.05.2022 15:45 Відповісти
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.
Слава нації
Смерть фашистських *********
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02.05.2022 15:49 Відповісти
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02.05.2022 15:57 Відповісти
На китайському державному телебаченні показали карту, яка демонструє, до яких країн відійде Московія-Мордор-після неминучого справедливого розвалу. Монголам шось ***** китайці нарізали, і собі, і казахам!)

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02.05.2022 15:58 Відповісти
Итог один ,КАЦАПАМ ****** !
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02.05.2022 15:51 Відповісти
Це то - як ми насипаємо, так вони і повзають
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02.05.2022 15:54 Відповісти
«Секрет військового мистецтва полягає в тому, щоб бути сильнішим за ворога в потрібний момент у потрібному місці». © Наполеон I Бонапарт
Боже! Дай нашим хлопчикам сили!
показати весь коментар
02.05.2022 16:39 Відповісти
 
 