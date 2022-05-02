Подальші дії противника залежать від підсумків бойових дій на сході України, - Міноборони

Подальші дії російських військ залежать від підсумків бойових дій на сході України.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз у противника метою стоїть східна операційна зона, південь України, Луганська та Донецька області, Херсонська область. Такі зараз основні зусилля російської армії, які вони бачать тут, в Україні, у найближчій перспективі. Надалі, дивлячись як змінюватиметься ця ситуація, чи вдасться ворогові досягти хоча б якихось результатів, тому зараз йому стратегічно це не вдається, тривають важкі бої, наші мужні воїни стримують супротивника майже по всій лінії зіткнення. Подальші дії супротивника бачитимемо за підсумками бойових дій на сході України", - сказав Мотузяник на брифінгу.

Водночас спікер Міноборони зазначив, що зараз зберігається загроза і завдання ракетних ударів, і демонстраційних дій з території Білорусі.

"Зараз у Білорусі є російські війська, кілька батальйонно-тактичних груп, частина їх відведена на відновлення техніки та живої сили, тієї, що була виведена з території Київської та Чернігівської областей. Їх переміщують до Росії, щоб відновлювати втрати. Частина російських підрозділів там є, вони здійснюють демонстративні дії, тим самим намагаються скувати наші підрозділи та не допустити їхнього перекидання на інші, більш важкі напрямки", - розповів Мотузяник.