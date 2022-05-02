РФ не можна дати невеликий відпочинок, через два-три роки вона знову почне агресію: ми не готові на це, - Зеленський

Україна готова відновити територіальну цілісність, а не віддати частину території Росії, бо це означатиме, що люди загинули просто так.

Про це в інтерв’ю грецькому виданню EPT News сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Насильницькі зміни кордонів - саме так це відбувається, а в іншому випадку кордони не змінюються в України. Ми готові відновити нашу територіальну цілісність навпаки, а в іншому випадку, якщо ми будемо готові на те, щоб віддати частину Росії, то це говорить, що ці люди всі загинули просто так", - сказав Зеленський.

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Він додав, що Росія ж не зупиниться на частині території, як не зупинилась на Криму, а так просто дати РФ невеликий відпочинок перед тим, що "вони почнуть агресію через два-три роки - ми не готові на це".

Зеленський нагадав, що українські військові борються з у багато-багато разів чисельнішою російською армією, і техніки у РФ більше у 20-30 разів, ніж в України. Крім того, Президент зауважив, що Росії дуже вигідно говорити, що вона воює з країнами НАТО або із США, тому що Україна дає відсіч російській армії. А для внутрішнього споживача необхідно показати, що Росія дуже міцна і вона воює з усім Заходом, і щоб "бити по тому, що Україна не є суб'єктом".

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Зеленський наголосив, що українські військові воюють за Україну проти російської армії, яка зайшла на нашу територію.