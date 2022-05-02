Брінк прибуде в Україну, щойно сенат США затвердить призначення її послом, - Квін
Номінована президентом США на посаду глави американського посольства в Україні Бріджит Брінк стане до виконання обов’язків після затвердження сенатом її кандидатури.
Про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін на брифінгу у Львові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щойно американський сенат затвердить її (Брінк. – Ред.) кандидатуру, вона прибуде в Україну виконувати свої обов’язки. Це залежить від рішення сенату, я думаю, вони незабаром розглянуть це питання", - сказала Квін.
Вона зазначила, відповідаючи на запитання журналістів, що певний час працюватиме в Україні, але "не дуже довго", оскільки влітку добігає кінця термін її роботи на посаді тимчасової повіреної у справах США в Україні.
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