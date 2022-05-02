Про послаблення санкцій проти Росії наразі не може бути й мови, - уряд Німеччини

Росія не може розраховувати на жодне послаблення санкцій до завершення війни.

Про це заявив на брифінгу в Берліні речник уряду Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Абсолютно зрозуміло, що рішення про зняття санкцій насамперед може бути ухвалено за умови домовленості в ході мирних переговорів між Україною та Росією. Цього наразі немає, зовсім навпаки, продовжується ескалація ситуації в Україні, йдеться про плани подальших атак російських загарбницьких військ на сході та півдні країни. Отже, питання (щодо зняття санкцій) не стоїть на порядку денному в оглядному майбутньому", - наголосив Гебештрайт.

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Він нагадав, що ЄС нині обговорює 6-й пакет санкцій проти Росії. За словами речника, обговорення нових санкцій триває у тісній координації, "з великим духом співробітництва" та з урахуванням позицій усіх 27 країн. Гебештрайт заперечив, що хтось "гальмує" ухвалення якихось санкцій.