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Новини
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ДБР арештувало ще 4,5 млн доларів США сумнівних активів колишнього нардепа Янковського, наближеного до Януковича

дбр

За матеріалами Державного бюро розслідувань заарештовано ще 4,5 мільйонів доларів сумнівних активів колишнього народного депутата України від "Партії регіонів" Миколи Янковського, наближеного до сім’ї експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресцентрі ДБР.

У ДБР не вказують імені колишнього депутата, але за даними ЗМІ, йдеться про 77-річного Миколу Янковського, який був депутатом Верховної Ради 5-го і 6-го скликань від Партії регіонів.

За даними Бюро, колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача "відмивав" та легалізовував за кордоном доходи, отримані від діяльності одного з потужних концернів на тимчасово окупованій території Донеччини. Після створення РФ терористичної організації ДНР, зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом та співпрацював з окупаційною адміністрацією. Він зареєстрував компанію у тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець.

Додатково зафіксовано, що виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 4,5 млн доларів США, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. Кошти можуть бути пов’язані із російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії.

ДБР встановило ці рахунки та вжило відповідних заходів для арешту активів.

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Нагадаємо, що раніше вже було накладено арешт на майно ексдепутата на суму понад 200 мільйонів гривень та вилучено 192 тисячі доларів США.

Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) КК України та ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) КК України.

гроші (973) Янковський Микола (5) Янукович Віктор (10782) арешт майна (353) ДБР (3536)


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Топ коментарі
+8
Купите, бл..., тепловизоры тем подразделениям, где волонтёры просят...
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02.05.2022 16:22
+6
А цього ДБР не бачить ? Компаніям з орбіти Коломойського на торгах Укрнафти продали автогаз вдвічі дешевше ринку | Новини України - https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZX7x-CyZ-iqYJGgLbbZosIMbYIUqTCuIz_yZUNBQfEvo9CyrMxXf5TH_3UTBYi59k3luImMMMYZKZ17a6-QQY5UA5zZWBDDcvpqBD_EjRiCRD0VmSY3Z-*****************************************-Z5sR0OBAGpM-zD6FpTe4WqFXp_XiBAZLB5it0DNuxxUqNPVRIP4OVLUrVaHdA-WwAbaloTsFiZT2Jw&__tn__=*NK*F #Букви

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbykvu.com%2Fua%2Fbukvy%2Fkompaniiam-z-orbity-kolomoiskoho-na-torhakh-ukrnafty-prodaly-avtohaz-vdvichi-deshevshe-rynku%2F%3Ffbclid%3DIwAR1wm3950EzPC7xxfKliZ02HOwclGcV67jO88PZ8MOK01Kh_eXz7BbtC7Tg&h=AT0t5ollTIw740YQur5JocnDE6dDZx51O-ZNucqSTBYcgtrHwvjUcoFGsd8i9eGEmFMve5aqxseqFUBqWxWl46Kqbu64WQ5Zk4z4YL4M1KXs8dYJgGFDrme7dBaGkh-PPfFsVIuTSpN7HNs7UbyS6Cx6OQ&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0BNLlFH-*****************************************************-9*********************-RwxACoRt_iLswY9Ne3wWlt4DLqSMHRln9EUNvszB8wW08VjN1AIdyFaTsN0xqC4t3iPtIVDdabUWJYVhM7TUHIDbp7ool6MFkRtwVaCX9vOPsU5PqMVBqZv3AiLbG0YZFHS3Q5K8Bv4aWHmQcL6xl_5VTXnbX https://bykvu.com/.../kompaniiam-z-orbity-kolomoiskoho.../
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02.05.2022 16:24
+4
Коли вже будуть арештовані сумнівні активи Бені Коломойського ?
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02.05.2022 16:27
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Купите, бл..., тепловизоры тем подразделениям, где волонтёры просят...
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02.05.2022 16:22 Відповісти
В жодному разі! Гроші віддадуть Коломойському - бо керує дбр Зєля, а Бєня - його старший бізнес-партнер.
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02.05.2022 18:14 Відповісти
Купите, бл...,
Никто ничего пока не купит. Читать новость или отвечать на заголовки?
В новости арестованы и......... как бог даст, потом.
От уважаемого Юрия Евгеньевича арестованы И переданы в бюджет.
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02.05.2022 18:44 Відповісти
Це все гроші. Вибачте
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02.05.2022 16:24 Відповісти
А цього ДБР не бачить ? Компаніям з орбіти Коломойського на торгах Укрнафти продали автогаз вдвічі дешевше ринку | Новини України - https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZX7x-CyZ-iqYJGgLbbZosIMbYIUqTCuIz_yZUNBQfEvo9CyrMxXf5TH_3UTBYi59k3luImMMMYZKZ17a6-QQY5UA5zZWBDDcvpqBD_EjRiCRD0VmSY3Z-*****************************************-Z5sR0OBAGpM-zD6FpTe4WqFXp_XiBAZLB5it0DNuxxUqNPVRIP4OVLUrVaHdA-WwAbaloTsFiZT2Jw&__tn__=*NK*F #Букви

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbykvu.com%2Fua%2Fbukvy%2Fkompaniiam-z-orbity-kolomoiskoho-na-torhakh-ukrnafty-prodaly-avtohaz-vdvichi-deshevshe-rynku%2F%3Ffbclid%3DIwAR1wm3950EzPC7xxfKliZ02HOwclGcV67jO88PZ8MOK01Kh_eXz7BbtC7Tg&h=AT0t5ollTIw740YQur5JocnDE6dDZx51O-ZNucqSTBYcgtrHwvjUcoFGsd8i9eGEmFMve5aqxseqFUBqWxWl46Kqbu64WQ5Zk4z4YL4M1KXs8dYJgGFDrme7dBaGkh-PPfFsVIuTSpN7HNs7UbyS6Cx6OQ&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0BNLlFH-*****************************************************-9*********************-RwxACoRt_iLswY9Ne3wWlt4DLqSMHRln9EUNvszB8wW08VjN1AIdyFaTsN0xqC4t3iPtIVDdabUWJYVhM7TUHIDbp7ool6MFkRtwVaCX9vOPsU5PqMVBqZv3AiLbG0YZFHS3Q5K8Bv4aWHmQcL6xl_5VTXnbX https://bykvu.com/.../kompaniiam-z-orbity-kolomoiskoho.../
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02.05.2022 16:24 Відповісти
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02.05.2022 16:26 Відповісти
Коли вже будуть арештовані сумнівні активи Бені Коломойського ?
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02.05.2022 16:27 Відповісти
теж зайшла, щоб цей комент написати
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02.05.2022 18:14 Відповісти
Про кого це стаття???
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02.05.2022 16:32 Відповісти
Це ні про кого. Це просто для піару. "Вони працюють"
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02.05.2022 17:38 Відповісти
Чому така низька єффективність ДБР ??? На утримання ціеї структури витрачаються величезні кошти країни !! Може потрібно замінити керівництво !?
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02.05.2022 16:33 Відповісти
Порошенко?
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02.05.2022 16:53 Відповісти
Та ні... ви шо? ПОРОШЕНКО - він дава в 2014 році, в окупованій Горлівці, концерт САМОМУ Бєзлєру!!!
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02.05.2022 16:58 Відповісти
Знову тобі Порох в штани наклав?
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02.05.2022 17:24 Відповісти
Ну люди, у кого нема в голові воронячих каках, відразу зрозуміли, що я про Валодьку Аляксандровіча писав. А за порохоботство - моя повага. Сам такий.
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02.05.2022 17:29 Відповісти
Гра в угадайку бл... Тьотка Ахмєтова?
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02.05.2022 16:57 Відповісти
мабудь ющенко..
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02.05.2022 17:22 Відповісти
"Ще, ще...". Купіть падли на ці гроші хоча б каски, броніки та одягніть хлопців захисників! Коли ви всі вже нажеретесь????
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02.05.2022 17:43 Відповісти
Та ти шо? Бєня і Зєля знайдуть тим маникам кращу кишеню.
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02.05.2022 18:19 Відповісти
 
 