ДБР арештувало ще 4,5 млн доларів США сумнівних активів колишнього нардепа Янковського, наближеного до Януковича

За матеріалами Державного бюро розслідувань заарештовано ще 4,5 мільйонів доларів сумнівних активів колишнього народного депутата України від "Партії регіонів" Миколи Янковського, наближеного до сім’ї експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресцентрі ДБР.

У ДБР не вказують імені колишнього депутата, але за даними ЗМІ, йдеться про 77-річного Миколу Янковського, який був депутатом Верховної Ради 5-го і 6-го скликань від Партії регіонів.

За даними Бюро, колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача "відмивав" та легалізовував за кордоном доходи, отримані від діяльності одного з потужних концернів на тимчасово окупованій території Донеччини. Після створення РФ терористичної організації ДНР, зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом та співпрацював з окупаційною адміністрацією. Він зареєстрував компанію у тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець.

Додатково зафіксовано, що виконавець акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 4,5 млн доларів США, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. Кошти можуть бути пов’язані із російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії.

ДБР встановило ці рахунки та вжило відповідних заходів для арешту активів.

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Нагадаємо, що раніше вже було накладено арешт на майно ексдепутата на суму понад 200 мільйонів гривень та вилучено 192 тисячі доларів США.

Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) КК України та ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) КК України.