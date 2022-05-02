Регіони РФ зобов’язали залучати на військову службу за контрактом по 200 "добровольців" щотижня, - розвідка

У РФ активізується кампанія з набору "добровольців" на військову службу за контрактом. Перевага надається тим, хто раніше служив.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки МО України.

Набраних "добровольців" направлятимуть на поповнення особового складу та до нових підрозділів, формування яких передбачається.

"Військове керівництво рФ встановило чіткі "норми набору": для далекосхідного та сибірського федерального це 200 "добровольців" щотижня. При цьому, в москві набір взагалі не проводиться.

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Для мотивування до проходження служби з "добровольцями" проводяться агітаційні заходи. Зокрема, повторюються традиційні російські наративи про "колективний Захід" та "неіснуючу Україну". Також обіцяється підвищене матеріальне забезпечення та пільги", - йдеться у повідомленні.

У розвідці нагадують, що російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і "цього все одно виявилось недостатнім для досягнення "успіху" у війні з Україною".