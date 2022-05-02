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Новини Війна
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Регіони РФ зобов’язали залучати на військову службу за контрактом по 200 "добровольців" щотижня, - розвідка

рф,армія,мобілізація,примува

У РФ активізується кампанія з набору "добровольців" на військову службу за контрактом. Перевага надається тим, хто раніше служив.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки МО України.

Набраних "добровольців" направлятимуть на поповнення особового складу та до нових підрозділів, формування яких передбачається.

"Військове керівництво рФ встановило чіткі "норми набору": для далекосхідного та сибірського федерального це 200 "добровольців" щотижня. При цьому, в москві набір взагалі не проводиться.

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Для мотивування до проходження служби з "добровольцями" проводяться агітаційні заходи. Зокрема, повторюються традиційні російські наративи про "колективний Захід" та "неіснуючу Україну". Також обіцяється підвищене матеріальне забезпечення та пільги", - йдеться у повідомленні.

У розвідці нагадують, що російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і "цього все одно виявилось недостатнім для досягнення "успіху" у війні з Україною".

Автор: 

розвідка (3877) росія (65829) мобілізація (3096)


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Топ коментарі
+16
раZZнарядка "200" - без комментариев
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02.05.2022 16:23
+15
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02.05.2022 16:24
+14
Загадка:
Едут из Украины псковский десантник, кадыровский ******, бурятский танкист и морпех с дальнего востока.
Вопрос: кто за рулём?
Ответ: водитель рефрижератора
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02.05.2022 16:30
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раZZнарядка "200" - без комментариев
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02.05.2022 16:23 Відповісти
не пишите буквы z где попало это новая метка кацапских ботов - в спам
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03.05.2022 09:15 Відповісти
...а нашим надо щотижня их утилизировать, что б оставался баланс сил.
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02.05.2022 16:23 Відповісти
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02.05.2022 16:24 Відповісти
Нахера такого красивого собачку і поросятко використовувати?
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02.05.2022 17:01 Відповісти
Стає зрозуміла тактика ********* взаяти Україну масою, але наше військове керівництво думаю розумні люди і роблять ставку на тотальне озброєння і навчання армії новітній натівській зброї.

так що вперед , підтримка народу і цивілізованого світу є , а це вже 99% успіху
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02.05.2022 16:26 Відповісти
Могилизация.
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02.05.2022 16:27 Відповісти
Они там точно идиоты. «200 добровольцев на груZ 200». Могли бы 150 или 250 установить
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02.05.2022 16:27 Відповісти
перекличка z кацапов? - в спам
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03.05.2022 09:16 Відповісти
Сборы рашасвиней на забой. Больше фарша из депрессивных районов. Меньше работы косоглазым.
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02.05.2022 16:28 Відповісти
200 двухсотих на тиждень - гарна рознарядка
хай би там і самовбивалися, нєфіг їм екускурсії до України влаштовувати
сама*сама*сама (с_)
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02.05.2022 16:29 Відповісти
Загадка:
Едут из Украины псковский десантник, кадыровский ******, бурятский танкист и морпех с дальнего востока.
Вопрос: кто за рулём?
Ответ: водитель рефрижератора
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02.05.2022 16:30 Відповісти
200 - туда, 200- сюда. Ето ЛОГІСТІКА. Скільки можна пояснювати
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02.05.2022 16:30 Відповісти
krugovorot derma v prirode.
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02.05.2022 16:46 Відповісти
Латвії респект!
В мене в Ризі родичи були в евакуації! І три кошки з ними. Одна контужена була - вибухом "града" вушні перепонки розірвало. Полікували у веткліниці.
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02.05.2022 17:06 Відповісти
welcome UA
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02.05.2022 17:57 Відповісти
а мацква і Пітер шо з ногами і руками будуть жити ? Так не чесно
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02.05.2022 16:31 Відповісти
Так, залучайте! Але я Верещук на фейс. з перших днів писав- публікуйте!
https://charter97.org/ru/news/2022/5/2/465863/
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02.05.2022 16:31 Відповісти
200 200-х щотижня!
Я правильно зрозумів?
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02.05.2022 16:35 Відповісти
З кожного регіну.
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02.05.2022 17:01 Відповісти
Значно більше - це з одного регіону 200
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02.05.2022 17:07 Відповісти
Своеобразный геноцид кацапов.
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02.05.2022 16:38 Відповісти
80*200=16 тисяч щотижня. якщо кацапам вдасться цей план, то вони за 2 місяці подвоять кількість своєї унітаzzної армії.
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02.05.2022 16:46 Відповісти
Дозволю собі уточнення - мова йде про федеральні округи. Їх 9, якщо з центрального не беруть - то 8х200 = 1600/тиждень.

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02.05.2022 17:12 Відповісти
Ну і тоді вже розрахунок:
ВСУ на сьогодні щодня утилізують від 50 до 100 200тими і (по загальноприйнятій статистиці війни - 1:3) від 150 до 300 - 300тими.
В середньому 75+225 = 300 орків мінус. За тиждень виводиться з ладу 300*7=2100 орків.
Так що 1600/тиждень не допоможе.....
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02.05.2022 17:20 Відповісти
Файний вигляд у Сибірського федерального округу...
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02.05.2022 21:09 Відповісти
в спам кацап у вас сегодня перекличка вы спалились
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03.05.2022 09:17 Відповісти
Треба шоб вони перед відправкою проходили обабіч кремля і вигукували - "Ідущіе на смерть пріветствуют тебя ***!"
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02.05.2022 17:00 Відповісти
Україна, якої нема, вже намолотила 35000 орків. Блажен, хто не вірує.
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02.05.2022 17:06 Відповісти
Сктобійня на потоці
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02.05.2022 17:12 Відповісти
200 тіл для вантажу 200? Геніально!
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02.05.2022 17:16 Відповісти
Ще треба зобов"язати рожати кожну свиноматку по 200 від фюрера
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02.05.2022 17:38 Відповісти
це тіпа порахували скільки трупів кожного тижня

провести там роз'яснювальну роботу що, сибирякам треба відділятися від параші,
буде якась снр,

приєднаються до китаю чи японії да заживуть як люди
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02.05.2022 17:52 Відповісти
На черных полиэтиленовых пакетах можно озолотиться
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02.05.2022 18:11 Відповісти
Їх мало "залучити". Треба ще навчити, злагодити, дати нормальну техніку, екіпірування, забезпечення. І ще + логістика через всю РФ-ію. + яка в них мотивація? пограбувати, якщо живий лишишся? Так багато й не награбуєш - все забере охвіцер/фсб-шнік, або на пошті "*********". Та й самому - аби в "пакеті" додому повернутися - бо ж платити "гробові" ху"ло теж не збирається особливо нікому. Утилізація дебілів (с).
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02.05.2022 18:21 Відповісти
Роздати усім призивникам:

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02.05.2022 19:03 Відповісти
 
 