Регіони РФ зобов’язали залучати на військову службу за контрактом по 200 "добровольців" щотижня, - розвідка
У РФ активізується кампанія з набору "добровольців" на військову службу за контрактом. Перевага надається тим, хто раніше служив.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки МО України.
Набраних "добровольців" направлятимуть на поповнення особового складу та до нових підрозділів, формування яких передбачається.
"Військове керівництво рФ встановило чіткі "норми набору": для далекосхідного та сибірського федерального це 200 "добровольців" щотижня. При цьому, в москві набір взагалі не проводиться.
Для мотивування до проходження служби з "добровольцями" проводяться агітаційні заходи. Зокрема, повторюються традиційні російські наративи про "колективний Захід" та "неіснуючу Україну". Також обіцяється підвищене матеріальне забезпечення та пільги", - йдеться у повідомленні.
У розвідці нагадують, що російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і "цього все одно виявилось недостатнім для досягнення "успіху" у війні з Україною".
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так що вперед , підтримка народу і цивілізованого світу є , а це вже 99% успіху
хай би там і самовбивалися, нєфіг їм екускурсії до України влаштовувати
сама*сама*сама (с_)
Едут из Украины псковский десантник, кадыровский ******, бурятский танкист и морпех с дальнего востока.
Вопрос: кто за рулём?
Ответ: водитель рефрижератора
В мене в Ризі родичи були в евакуації! І три кошки з ними. Одна контужена була - вибухом "града" вушні перепонки розірвало. Полікували у веткліниці.
https://charter97.org/ru/news/2022/5/2/465863/
Я правильно зрозумів?
ВСУ на сьогодні щодня утилізують від 50 до 100 200тими і (по загальноприйнятій статистиці війни - 1:3) від 150 до 300 - 300тими.
В середньому 75+225 = 300 орків мінус. За тиждень виводиться з ладу 300*7=2100 орків.
Так що 1600/тиждень не допоможе.....
провести там роз'яснювальну роботу що, сибирякам треба відділятися від параші,
буде якась снр,
приєднаються до китаю чи японії да заживуть як люди