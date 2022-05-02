У Раді представили план економічного відновлення України: Повний доступ до ринків ЄС та G7, дерегуляція та лібералізація
У Верховній Раді сьогодні, 2 травня, представили план економічного відновлення України після війни. Він складається з дев'яти ключових принципів.
Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ
План був розроблений командою Офісу президента та представниками уряду.
Ключові принципи:
- Повний доступ до ринків ЄС та Великої сімки. Велика Британія та країни Євросоюзу уже оголосили про скасування імпортних мит на українські товари. Очікується, що аналогічні рішення приймуть уряди США, Японії та Канади.
- Отримання статусу кандидата Євросоюзу, а потім повноправне членство.
- Побудова економіки на принципах дерегуляції та лібералізації. По більшості ліцензій та дозволів вже схвалений декларативний принцип для бізнесу.
- Налагодження логістичних маршрутів в західному напрямку. Уряд працює над розширенням їх пропускної здатності. Серед результатів - підписаний відповідний меморандум між Україною та Польщею.
- Перехід від експорту сировини до переробки в тих галузях, які дають найбільшу експортну виручку. У сільському господарстві та в металургії завдяки переробці можна досягнути її значного зростання.
- Розвиток вітчизняного ВПК. Йдеться не лише про закупівлю зброї, але й виробництво, в тому числі за рахунок трансферу військових технологій.
- Самодостатність в енергетиці досягатиметься збільшенням видобування власного газу та розвитком атомної енергетики. За 3-5 років цілком реально отримати енергетичну самостійність.
- Кліматична модернізація. Створення нових об’єктів в різних галузях промисловості повинно враховувати принципи "зеленої економіки".
- Локалізація не менше 60%. У відновленні України будуть задіяні українські компанії та виробники. Це дасть поштовх економіці, створить нові робочі місця, пожвавить підприємницьку активність.
Топ коментарі
+15 Дмитрий Иванов #466733
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+14 Sophia-Maria Duglass
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+13 Vlad Lancev
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НО ‼️‼️‼️‼️- власть придумает своим фирмам 0 налогов, а остальным по полной .
ПРЕДЛАГАЮ пригласить словацкого премьера Гегера руководить рекламированием Украины - словаки столько вопросов порешали , о которых НЕДООБРАЗОВАННЫЕ СЛУГИ И ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ
Гетьманцев знов за своє.
Навіть під час війни знов всіх податками обкладуть.
Податковий комітет рекомендував за основу в першому читанні новий пакет податкових змін під поточні реалії війни та економіки - гучний законопроект #7311-д.
ТОП-7 нововведень:
1. Скасовується звільнення від ПДВ і мита при імпорті компаніями-«спрощенцями». Цю норму підтримує бізнес, щоб не дискримінувати виробників в Україні.
2. Скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів. На жаль, цією опцією стали багато користуватися, аби дешево завозити люксові іномарки, тому довелося прибрати. Залишаться пільги на ввезення повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних для потреб збройних сил.
3. Пальне буде і далі оподатковуватися за зменшеним ПДВ та без акцизу.
4. Підвищення ставки військового збору до 3% на період воєнного стану та надзвичайного стану.
5. Бюджетне відшкодування за січень 2022 року платник податків за бажанням зможе отримати в ОВДП.
6. Прибирається пільга, яка на 6 місяців після завершення воєнного стану відстрочувала терміни сплати податків у разі неможливості заплатити зараз. Така пільга залишається для тих, хто знаходиться на території де відбуваються бойові дії.
Мен
Прошу ДБР і СБУ взяти до уваги
Де кабмін?
Рученятка вже ж так *********!
Настройка логистических маршрутов в западном направлении. Правительство работает над расширением их пропус Источник:
це потрібно розуміти що південь вони готові та залишають кацапам....про репарації з рашки взагалі ані слова
Для якого бізнесу вся ця буде ліберіалізація? Огласите пожалуйста весь список; для сапожников и пайщиков которые могли создать кооперативы и АО? или как всегда типа для народа а на самом деле для себя для крупного бизнеса им же много надо кушать, бери с бюджета сколько хочу на банки на дороги и по 10 тыс.га земли в одни руки а людям налоги с с каждой грн и огородов как при Сталине . Они бы лучше сначала "железный" купол с бюджета вовремя профинансировали а потом уже про свой бизнес. А нормальный бизнес работать будет только в одном случае когда коррупция, воровство страны ему мешать не будет.
Забули лиш одне - втілення усих його пунктів на таких пропонованих умовах залежить від згоди усих цих США, Японії та Канади, ЄС та Великої сімки. Велика Британія та країни Євросоюзу відібрати преференції у власних виробників і споживачив та надати їх українським олігархам.
До речи, чина відміна мит для України є лиш тимчасовою мірою, як один зі шляхів допомоги Україні у війні. Але кого в Україні це цікавит, коли усі прагнуть бачити лише "побєдниє" заяви і відосики.