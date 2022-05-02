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У Раді представили план економічного відновлення України: Повний доступ до ринків ЄС та G7, дерегуляція та лібералізація

депутат,вр,рада,верховна

У Верховній Раді сьогодні, 2 травня, представили план економічного відновлення України після війни. Він складається з дев'яти ключових принципів.

Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ

План був розроблений командою Офісу президента та представниками уряду.

Ключові принципи:

  • Повний доступ до ринків ЄС та Великої сімки. Велика Британія та країни Євросоюзу уже оголосили про скасування імпортних мит на українські товари. Очікується, що аналогічні рішення приймуть уряди США, Японії та Канади.
  • Отримання статусу кандидата Євросоюзу, а потім повноправне членство.
  • Побудова економіки на принципах дерегуляції та лібералізації. По більшості ліцензій та дозволів вже схвалений декларативний принцип для бізнесу.
  • Налагодження логістичних маршрутів в західному напрямку. Уряд працює над розширенням їх пропускної здатності. Серед результатів - підписаний відповідний меморандум між Україною та Польщею.

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  • Перехід від експорту сировини до переробки в тих галузях, які дають найбільшу експортну виручку. У сільському господарстві та в металургії завдяки переробці можна досягнути її значного зростання.
  • Розвиток вітчизняного ВПК. Йдеться не лише про закупівлю зброї, але й виробництво, в тому числі за рахунок трансферу військових технологій.
  • Самодостатність в енергетиці досягатиметься збільшенням видобування власного газу та розвитком атомної енергетики. За 3-5 років цілком реально отримати енергетичну самостійність.
  • Кліматична модернізація. Створення нових об’єктів в різних галузях промисловості повинно враховувати принципи "зеленої економіки".
  • Локалізація не менше 60%. У відновленні України будуть задіяні українські компанії та виробники. Це дасть поштовх економіці, створить нові робочі місця, пожвавить підприємницьку активність.

Автор: 

ВР (15022) економіка (932) Єрмак Андрій (1378) відбудова (362)


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Топ коментарі
+15
В планах пишут пункты и способы их реализации, а также финансирование, а не пространные принципы ни о чём. Сразу видно Ермак со своими сРатегическими пиарщиками за "дело" взялся, толку, как от козла молока
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02.05.2022 16:41
+14
Вони ще за 1,5 % военного збору збора за 8 років не звітували перед українцями , а вже РУЧОНКИ ПОТЯНУЛИСЬ ДО 3%
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02.05.2022 16:44
+13
А при чому тут неконституційна ОПа?
Де кабмін?
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02.05.2022 16:53
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Налоговая политика 5/10 - нормальное предложение Балашова
НО ‼️‼️‼️‼️- власть придумает своим фирмам 0 налогов, а остальным по полной .

ПРЕДЛАГАЮ пригласить словацкого премьера Гегера руководить рекламированием Украины - словаки столько вопросов порешали , о которых НЕДООБРАЗОВАННЫЕ СЛУГИ И ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ
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02.05.2022 16:37 Відповісти
иди ты на хрен со своим кремлевским балашовым консервой фсб-шной
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03.05.2022 01:43 Відповісти
‼️‼️‼️гетьманцева на гиляку

Гетьманцев знов за своє.
Навіть під час війни знов всіх податками обкладуть.

Податковий комітет рекомендував за основу в першому читанні новий пакет податкових змін під поточні реалії війни та економіки - гучний законопроект #7311-д.

ТОП-7 нововведень:
1. Скасовується звільнення від ПДВ і мита при імпорті компаніями-«спрощенцями». Цю норму підтримує бізнес, щоб не дискримінувати виробників в Україні.
2. Скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів. На жаль, цією опцією стали багато користуватися, аби дешево завозити люксові іномарки, тому довелося прибрати. Залишаться пільги на ввезення повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних для потреб збройних сил.
3. Пальне буде і далі оподатковуватися за зменшеним ПДВ та без акцизу.
4. Підвищення ставки військового збору до 3% на період воєнного стану та надзвичайного стану.
5. Бюджетне відшкодування за січень 2022 року платник податків за бажанням зможе отримати в ОВДП.
6. Прибирається пільга, яка на 6 місяців після завершення воєнного стану відстрочувала терміни сплати податків у разі неможливості заплатити зараз. Така пільга залишається для тих, хто знаходиться на території де відбуваються бойові дії.

Мен
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02.05.2022 16:41 Відповісти
Вони ще за 1,5 % военного збору збора за 8 років не звітували перед українцями , а вже РУЧОНКИ ПОТЯНУЛИСЬ ДО 3%
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02.05.2022 16:44 Відповісти
Українці завозять собі недорогі авто - ЩО АВТОБАРИГИ ВЖЕ ГЕТЬМАНЦЕВУ ЗАНЕСЛИ МИЛЬОН
Прошу ДБР і СБУ взяти до уваги
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02.05.2022 16:46 Відповісти
В планах пишут пункты и способы их реализации, а также финансирование, а не пространные принципы ни о чём. Сразу видно Ермак со своими сРатегическими пиарщиками за "дело" взялся, толку, как от козла молока
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02.05.2022 16:41 Відповісти
Вони вже заіпали "економісти" хрен...ві!І дєрмак з оп руку доклав!На гіляку!
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02.05.2022 16:49 Відповісти
А при чому тут неконституційна ОПа?
Де кабмін?
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02.05.2022 16:53 Відповісти
що нам заважало реалізовувати все це до війни?
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02.05.2022 16:59 Відповісти
вам немцам ничего - а украинцам в 2019 году это помешало делать тупость на выборах
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03.05.2022 01:44 Відповісти
Пропоную зільоним дебілам перестати нюхати заборонені препарати і у першу чергу звернути увагу на звільнення України від кацапів.
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02.05.2022 17:07 Відповісти
Е ні! А уявляєте які потои там?
Рученятка вже ж так *********!
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02.05.2022 17:11 Відповісти
Хто це буде робити?Гетьманцев,трет'якова,тищенко,к.тимошенко та єрмак?Окрім саркастичної посмішки - це нічого не викликає.Афера,яку провернули з авто для арміі,поховала всі надіі на зміни.
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02.05.2022 17:11 Відповісти
Повний доступ Бєні до бабла, що буде давати Захід? Я правильно зрозумів цей план?
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02.05.2022 17:28 Відповісти
Про корупцію ні слова, з неї треба починати. Фін аналіз усіх, хто причетний до державних структур, та конфіскація усього напизж.....го.
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02.05.2022 17:35 Відповісти
корупция началась с брата Ермака и что? его до сих пор не посадили..
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03.05.2022 01:46 Відповісти
Есть же у нас грамотнейшие экономисты с которыми считаются даже на Западе. Лановой и Савченко например. Но к ним бегут только когда жопа в экономике или с финансами, а потом снова рулят "эффективные менеджеры"
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02.05.2022 17:36 Відповісти
бред собачий при чем тут лановой или кто-то еще -экономика не ращрвына связана с прозрачностью все вертикали власти разделение властей судебной и налоговой - а ее нет все под себя подмял зеленский и ермак
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03.05.2022 01:48 Відповісти
це чергова муйня від зелених зрадників чи недоумків....
Настройка логистических маршрутов в западном направлении. Правительство работает над расширением их пропус Источник:

це потрібно розуміти що південь вони готові та залишають кацапам....про репарації з рашки взагалі ані слова
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02.05.2022 17:43 Відповісти
Про Черноморские и Азовские порты вообще ни слова - как-будто уже согласились с их сдачей россии
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02.05.2022 19:10 Відповісти
Боюсь, что клованы опять всё растащат.
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02.05.2022 18:18 Відповісти
"...одразу,як підросте останнє деревце з тогоо самого лярду."додав голова ОПи дєрьмак
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02.05.2022 18:21 Відповісти
Буду брати участь у відбудові
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02.05.2022 18:26 Відповісти
А судова реформа знову не на часі? Вовк і ко мабуть будуть вічно у нас судити...тут шо пеця, шо зеля показали своє справжнє обличчя - піар, піар, піар а за ширмою розподіл фін потоків і схеми.
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02.05.2022 18:36 Відповісти
Побудова економіки на принципах дерегуляції та лібералізації .По більшості ліцензій та дозволів вже схвалений декларативний принцип для бізнесу. Джерело:
Для якого бізнесу вся ця буде ліберіалізація? Огласите пожалуйста весь список; для сапожников и пайщиков которые могли создать кооперативы и АО? или как всегда типа для народа а на самом деле для себя для крупного бизнеса им же много надо кушать, бери с бюджета сколько хочу на банки на дороги и по 10 тыс.га земли в одни руки а людям налоги с с каждой грн и огородов как при Сталине . Они бы лучше сначала "железный" купол с бюджета вовремя профинансировали а потом уже про свой бизнес. А нормальный бизнес работать будет только в одном случае когда коррупция, воровство страны ему мешать не будет.
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02.05.2022 18:55 Відповісти
Секретарка "маленького наполеончика" вже керує замість прем'єр-міністра? Тоді вже точно - "пора звалювати з цієї країни"?
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02.05.2022 19:00 Відповісти
а может лучше эту власть свалить - а то получаеся оккупантов из кремля бьем а воров из администрации зеленского не можем..
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03.05.2022 01:50 Відповісти
Просто зеніальний план відновлення.
Забули лиш одне - втілення усих його пунктів на таких пропонованих умовах залежить від згоди усих цих США, Японії та Канади, ЄС та Великої сімки. Велика Британія та країни Євросоюзу відібрати преференції у власних виробників і споживачив та надати їх українським олігархам.

До речи, чина відміна мит для України є лиш тимчасовою мірою, як один зі шляхів допомоги Україні у війні. Але кого в Україні це цікавит, коли усі прагнуть бачити лише "побєдниє" заяви і відосики.
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02.05.2022 19:07 Відповісти
порты освободите, опросник в ЕС заполните, -либертарианцы херовы....
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02.05.2022 19:08 Відповісти
Ядерна стратегічна енергетика та проектні роботи де? Що нікому не цікаво, що зупинений проект росатому(ворога) в Фінляндії? То заплануйте!
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02.05.2022 19:19 Відповісти
Розвиток вітчизняного ВПК - стугни чомусь на арабському, де нашi?
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02.05.2022 19:59 Відповісти
Я втікла від війни і стала ВПО- ніхто нічим не допоміг, держава два місяці піаряться що нам допомогають, НІХТО НІ ОДНОЇ КОПІЙКИ НЕ НАДАВ - ЦЕ ГАНЬБА
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03.05.2022 06:58 Відповісти
 
 