У Раді представили план економічного відновлення України: Повний доступ до ринків ЄС та G7, дерегуляція та лібералізація

У Верховній Раді сьогодні, 2 травня, представили план економічного відновлення України після війни. Він складається з дев'яти ключових принципів.

Про це повідомляє керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ

План був розроблений командою Офісу президента та представниками уряду.

Ключові принципи:

Повний доступ до ринків ЄС та Великої сімки. Велика Британія та країни Євросоюзу уже оголосили про скасування імпортних мит на українські товари. Очікується, що аналогічні рішення приймуть уряди США, Японії та Канади.

Отримання статусу кандидата Євросоюзу, а потім повноправне членство.

Побудова економіки на принципах дерегуляції та лібералізації. По більшості ліцензій та дозволів вже схвалений декларативний принцип для бізнесу.

Налагодження логістичних маршрутів в західному напрямку. Уряд працює над розширенням їх пропускної здатності. Серед результатів - підписаний відповідний меморандум між Україною та Польщею.

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