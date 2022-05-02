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У квітні енергетики відновили електропостачання 522 тисяч домівок, знеструмлених через війну, – ДТЕК

електроенергія

Упродовж квітня енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло для понад півмільйона родин, чиї оселі були знеструмлені через обстріли російських окупантів в Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляють в пресслужбі компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"За квітень електромонтери ДТЕК повернули світло понад 522 тисячам родин, що лишись без електропостачання внаслідок обстрілів у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях", - повідомили в компанії.

Зокрема, енергетики компанії відновили електропостачання для 226 тисяч родин на Київщині.

Фахівці компанії відновили мережі ДТЕК у Броварському районі та більшій частині Вишгородського району.

"Наразі всі зусилля енергетиків направлені на те, щоб повернути світло всім мешканцям Київщини до 1 червня. Всі енергетики ДТЕК Мережі об’єднались – відновлювати мережі Київщини допомагають 13 ремонтних бригад з Одеської області, 4 – з Дніпропетровської та 8 бригад з Києва", - зазначають у компанії.

Зараз продовжуються ремонти мереж у Бучанському та Вишгородському районах та роботи над точковими заявками клієнтів у Броварському.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу енергетики повернули світло 12 тисячам родин, - ДТЕК

У Донецькій області за останній місяць електромонтери ДТЕК повернули світло для 261 тисячі мешканців у 329 населених пунктах.

Автор: 

Київська область (4078) Донецька область (8724) електроенергія (6242) ДТЕК (1983) Дніпропетровська область (3826)


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