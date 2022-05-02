Мобілізація проводиться залежно від потреб у військових спеціалістах певної кваліфікації, - Командування Сухопутних військ ЗСУ
Мобілізація в Україні проводиться залежно від потреб у військових спеціалістах.
Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Хвиль мобілізації не було, вона у нас одна. В один період ми більше мобілізовували, в другий менше, зараз ще менше мобілізовуємо. І наступної хвилі наразі не передбачається. Якщо навіть припустити, що вона буде, то мобілізовуватимуть не тільки офіцерів. Все залежить від обстановки, яка на бойових порядках, і від потреби у військовослужбовцях. Можливо це будуть офіцери, можливо це будуть сержанти, можливо, солдати", - розповів Горбач.
Він додав, що військовозобов'язані були призвані на військову службу за військово-обліковими спеціальностями.
"Вони були призвані за військово-обліковими спеціальностями. Ті, які не за прямими, протягом якогось часу були перенавчені. Також ми зараз призиваємо тих, хто має досвід проходження військової служби або досвід проходження навчальних зборів під час воєнного стану", - сказав Горбач.
За його словами, порівняно з 2014 роком, коли також була оголошена мобілізація, спостерігається більше мотивації у людей іти на військову службу.
"Це набагато мотивованіші люди, і відбувається це, мабуть, тому, що зараз у нас війна йде в набагато більших масштабах, і майже всі люди прониклися тим, що треба обороняти державу. Крім нас, цього ніхто не зробить. Тому мотивація нині на військову службу досить висока. Є дійсно особи, які ухиляються від цього обов'язку, але їх мало, і на загальну картину це майже не впливає", - сказав представник ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Його і так скрізь непристойно багато.
Ясно сказано - потрібні військові спеціалісти. В основному для роботи з військовою технікою. Кількість техніки обмежена. Відповідно і кількість спеціалістів теж.
це саме ж і казав Степан Андрійович: УКРАЇНСЬКА Національна ідея зародилася на сході України...одним з її засновником був Дмитро Донцов...а на заході є дуже багато русофілів...напр. Садовий...
Москвофі́льствоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-2 [a] - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE росіянофільська https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-3 [2] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-4 [3] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-5 [4] течія серед https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українського населення https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичини , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Буковини та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F Закарпаття у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1850 1850 -https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1930 1930 -х. Західноукраїнські москвофіли мали проросійські мовно-літературні та суспільно-політичні погляди, обстоювали ідею https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0) національно-культурної єдності з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 російським народом, а пізніше - державно-політичну єдність з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росією .
Скільки у вас там храмів ПЦУ і храмів УПЦ МП?
от ніяк неможу зрозуміти, чи це таке розхлєбайство, чи якісь підривні дії, чи по*уїзм кого брати?
Підкажіть будь ласка чи маю я з юридичної точки зору односторонній обов'язок іти в центр комплектування для постановки на військовий облік, не чекаючи повістки?
Свого часу пропонував себе теробороні, але не взяли тому що укомплектована. Про центри комплектування теж від знайомих волонтерів чув, що на одне місце в ЗСУ декілька охочих служити.
Тому вирішив не йти до центру комплектування, а якщо я дійсно буду потрібен для оборони держави, то мене знайдуть і так. Чи правий я?
Стріляв на строковій службі пару раз, гранату не кидав. Маю водійські права.
Я переживаю за інше: чи можуть на мене відкрити кримінальну справу за ухилення від військової служби лише за те, що я будучи знятим з військового обліку, в умовах оголошеної загальної мобілізації не прийшов до центру комплектування не чекаючи повістки?
Розумієте, я переживаю за інше: чи можуть проти мене попри те, що я не є військовозобов'язаним і не стою на військовому обліку, відкрити кримінальну справу як проти ухилянта за неявку в умовах загальної мобілізації до центру комплектування не чекаючи повістки?
А ставати тягарем, не маючи досвід для тих, хто вміє воювати і має досвід, я звісно ж не хочу. І дуже не хотів би щоб від мене в лавах ЗСУ було більше шкоди ніж користі. Тому і до центру комплектування не поспішав
На військовому обліку не стою, військовозовобов'язаним не є.