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Новини Війна
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Мобілізація проводиться залежно від потреб у військових спеціалістах певної кваліфікації, - Командування Сухопутних військ ЗСУ

зсу

Мобілізація в Україні проводиться залежно від потреб у військових спеціалістах.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хвиль мобілізації не було, вона у нас одна. В один період ми більше мобілізовували, в другий менше, зараз ще менше мобілізовуємо. І наступної хвилі наразі не передбачається. Якщо навіть припустити, що вона буде, то мобілізовуватимуть не тільки офіцерів. Все залежить від обстановки, яка на бойових порядках, і від потреби у військовослужбовцях. Можливо це будуть офіцери, можливо це будуть сержанти, можливо, солдати", - розповів Горбач.

Він додав, що військовозобов'язані були призвані на військову службу за військово-обліковими спеціальностями.

"Вони були призвані за військово-обліковими спеціальностями. Ті, які не за прямими, протягом якогось часу були перенавчені. Також ми зараз призиваємо тих, хто має досвід проходження військової служби або досвід проходження навчальних зборів під час воєнного стану", - сказав Горбач.

Також читайте: Мобілізація триватиме і після 24 травня, якщо буде потреба, - роз’яснення ЗСУ

За його словами, порівняно з 2014 роком, коли також була оголошена мобілізація, спостерігається більше мотивації у людей іти на військову службу.

"Це набагато мотивованіші люди, і відбувається це, мабуть, тому, що зараз у нас війна йде в набагато більших масштабах, і майже всі люди прониклися тим, що треба обороняти державу. Крім нас, цього ніхто не зробить. Тому мотивація нині на військову службу досить висока. Є дійсно особи, які ухиляються від цього обов'язку, але їх мало, і на загальну картину це майже не впливає", - сказав представник ЗСУ.

Також читайте: Дев’ятьох військовозобов’язаних чоловіків затримано під час спроби перейти кордон з Угорщиною, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

Міноборони (7452) мобілізація (3096) ЗСУ (7638)


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Топ коментарі
+18
Ну хоча б на цьому сайті можна якось без арестовича обійтися?
Його і так скрізь непристойно багато.
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02.05.2022 17:09
+14
Блін, ходив 25.02. Сказав, що можу стріляти з калаша і кидати гранату. Сказали, що таких спеціалістів дохріна... Сижу на дівані, пишу коменти...
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02.05.2022 17:17
+9
А від кого ви там у Хусті теробороняєтесь?
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02.05.2022 17:26
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В Чернобаевке уничтожен склад боеприпасов, - Арестович
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02.05.2022 17:04 Відповісти
Ну хоча б на цьому сайті можна якось без арестовича обійтися?
Його і так скрізь непристойно багато.
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02.05.2022 17:09 Відповісти
100%... Арестовича вже цитують німецькі ЗМІ,...як ехперта...сьогодні, навіть, чув по-радіо....
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02.05.2022 19:46 Відповісти
***...
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02.05.2022 20:03 Відповісти
тут через недели после начала войны в Киеве 6 чел.на оно вакантное место в коенкомате в киев.области 4 чела на место,даже знакомого 30 лет вдвшнику сказали ,мы вам позвонил если надо будет.а на западной пускай гребут буковель и чоп охранять.)
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02.05.2022 17:19 Відповісти
Ви праві, зараз всі справжні чоловіки та свідомі громадяни хочуть долучитися до захисту країни, але проблема в тім, що у наших військоматах повно совково-корупційного бидла, яке думає перш за все про власне збагачення. Згадую як в 2014 наш доблесний воєнком особисто розносив повістки місцевій еліті, а потім його доця хизувалася у соцмережах квартирою в Києві та дорогим авто.От і зараз, деякі потвори з військоматів побачили можливість "заробити", а план мобілізації швидко виконати за рахунок кількості, а не якості.
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02.05.2022 18:36 Відповісти
А від кого ви там у Хусті теробороняєтесь?
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02.05.2022 17:26 Відповісти
таким чином спілкуйся зі свїми кацапськими друзями
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02.05.2022 17:55 Відповісти
так приедь в Киев, я тебе лично **** разобью, на фоне очереди в военкомат! и видос будет кому снять
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02.05.2022 18:46 Відповісти
Да вас тварей-контабандосов с венгерскими паспортами, любителей шуфричей-медведчуков-балог надо на разминирование отправлять, вместе с самками
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02.05.2022 18:43 Відповісти
Ога. Есле мужик - значит подходит.
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02.05.2022 17:11 Відповісти
Немає по суті ніякої мобілізації у Чернігові. Відкрилися кафешки, понаїхала велика кількість молодиків, гуляють собі містом. В чому проблема мобілізувати достатню кількість людей для формування резервів або взагалі наступу на півночі?
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02.05.2022 17:11 Відповісти
Для чого вони потрібні на фронті? Гарматне м'ясо? Це якби не наш стиль.

Ясно сказано - потрібні військові спеціалісти. В основному для роботи з військовою технікою. Кількість техніки обмежена. Відповідно і кількість спеціалістів теж.
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02.05.2022 17:27 Відповісти
Блін, ходив 25.02. Сказав, що можу стріляти з калаша і кидати гранату. Сказали, що таких спеціалістів дохріна... Сижу на дівані, пишу коменти...
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02.05.2022 17:17 Відповісти
как оказіваеться в хусте самые патриотичные патриоты як Украину защищят то не,а плитку в Питере ложить поехали бы сразу,и таких всевдопатриотов дохера,днепр,одесса харьков ,киев,на деле по патриотичнее оказались.
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02.05.2022 17:59 Відповісти
100%
це саме ж і казав Степан Андрійович: УКРАЇНСЬКА Національна ідея зародилася на сході України...одним з її засновником був Дмитро Донцов...а на заході є дуже багато русофілів...напр. Садовий...
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02.05.2022 19:55 Відповісти
Кук! А ваш путин *****?
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02.05.2022 18:29 Відповісти
Ще раз повторюю - приїзди в Київ Твої ******* зі своїми самками ніколи патріотами не були
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02.05.2022 18:48 Відповісти
Вивчай історію України:

Москвофі́льствоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-2 [a] - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE росіянофільська https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-3 [2] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-4 [3] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-5 [4] течія серед https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українського населення https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичини , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Буковини та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F Закарпаття у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1850 1850 -https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1930 1930 -х. Західноукраїнські москвофіли мали проросійські мовно-літературні та суспільно-політичні погляди, обстоювали ідею https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0) національно-культурної єдності з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 російським народом, а пізніше - державно-політичну єдність з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росією .

Скільки у вас там храмів ПЦУ і храмів УПЦ МП?
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02.05.2022 17:34 Відповісти
******* тебе по ***** ногами буду де завгодно, чмо **********
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02.05.2022 18:49 Відповісти
я не троль, не зрадофіл і тим більше не ЗЕлєбобік, але на західній Україні, саме у невеликому містечку від друга почув достовірну інформації (і те точно не фейк бо всі всіх знають), що будучи в центрі містечка люди (один у воєн/формі інші в звичайному) підійшли до 3-ох чоловіків/пацанів (вони місцеві не понаїхавші) наказали пред'явити паспорти і та виписали їм повістки. шо це за хєрня така?

от ніяк неможу зрозуміти, чи це таке розхлєбайство, чи якісь підривні дії, чи по*уїзм кого брати?
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02.05.2022 17:55 Відповісти
повістка - це не значить завтра опинитися на фронті. і з повістками люди по домах сидять.
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02.05.2022 18:18 Відповісти
Мальчика в трусиках не видел? Про изнасилованных ветеранш тебе ничего не рассказали?
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02.05.2022 18:31 Відповісти
ты кацапский бот 100 %
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03.05.2022 02:13 Відповісти
Свого часу ще при янику був комісований зі строкової служби і визнаний обмежено придатним у воєнний час. Ухилятися від служби не збираюсь. Проте з військового обліку був знятий, а відтак не є військовозобов'язаний.

Підкажіть будь ласка чи маю я з юридичної точки зору односторонній обов'язок іти в центр комплектування для постановки на військовий облік, не чекаючи повістки?

Свого часу пропонував себе теробороні, але не взяли тому що укомплектована. Про центри комплектування теж від знайомих волонтерів чув, що на одне місце в ЗСУ декілька охочих служити.
Тому вирішив не йти до центру комплектування, а якщо я дійсно буду потрібен для оборони держави, то мене знайдуть і так. Чи правий я?

Стріляв на строковій службі пару раз, гранату не кидав. Маю водійські права.
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02.05.2022 18:22 Відповісти
Мужики не переживайте, правильно що по ВОС, якщо пізно перевчатись. Зрозумійте ви рискуєте не тільки своїм життям а і життям своіх колег що з справа і зліва, а дундук тягне на дно всіх
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02.05.2022 18:45 Відповісти
За це я не переживаю. Тому і я не пропоную себе нав'язливо без повістки у центрах комплектування. Усвідомлюю, що без досвіду можу бути лише тягарем для тих, хто має досвід і вміє воювати. І звісно ж, не хотів би, щоб від мене через мою недосвідченість в армії було більше шкоди ніж користі.

Я переживаю за інше: чи можуть на мене відкрити кримінальну справу за ухилення від військової служби лише за те, що я будучи знятим з військового обліку, в умовах оголошеної загальної мобілізації не прийшов до центру комплектування не чекаючи повістки?
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02.05.2022 19:03 Відповісти
перестань спамить на цензоре на всех ветках - а то тебя сбу заберет за твой язычек
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03.05.2022 02:15 Відповісти
Моя ВОС 843, але я практичного досвіду водіння техніки не маю. Лише проводив техобслуговування під наглядом командира.

Розумієте, я переживаю за інше: чи можуть проти мене попри те, що я не є військовозобов'язаним і не стою на військовому обліку, відкрити кримінальну справу як проти ухилянта за неявку в умовах загальної мобілізації до центру комплектування не чекаючи повістки?

А ставати тягарем, не маючи досвід для тих, хто вміє воювати і має досвід, я звісно ж не хочу. І дуже не хотів би щоб від мене в лавах ЗСУ було більше шкоди ніж користі. Тому і до центру комплектування не поспішав
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02.05.2022 19:12 Відповісти
Розумієте, мене непокоїть інше: чи можуть проти мене відкрити кримінальну справу як проти ухилянта за те, що я не чекаючи повістки НЕ з'явився до центру комплектування в умовах оголошеної загальної мобілізації?

На військовому обліку не стою, військовозовобов'язаним не є.
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02.05.2022 19:16 Відповісти
Якщо не інвалід 1,2 групи, то можуть призвати. Вони зараз всіх визнають придатними з легкими захворюваннями як діабет 2 типу, з аневризмами, астмою... крім інвалідів. Всі проходять медичну комісію, навіть з відтермінуванням та тимчасово непридатні знову придатні згідно висновків медичною комісії військоматів.
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02.05.2022 20:50 Відповісти
Ну якщо стан вашого здоров"я сильно покращився то можете звернутися у військомат та пройти медкомісію на придатність до служби. А поки що з юридичної точки зору ви не підлягаєте призову або мобілізації та не зобов"язані кудись йти для постановки на військовий облік, оскільки у вас є документ про непридатність. Вас навіть добровольцем не можуть взяти, тільки коли буде остання хвиля мобілізація, коли закінчаться військовозобов"язані, до армії будуть залучати всіх хто може стояти на ногах і тримати зброю.
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02.05.2022 18:53 Відповісти
Коментарі про чмошних ******** Закарпаття видаляють?
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02.05.2022 18:51 Відповісти
Яке ти маєш право закарпатців ********* називати мразота ти кончена? Ти знаєш скільки закарпатців гине щодня на фронтах? кожного дня оголошення про похорони наших хлопців! Тому заткни своє нікчемну їпало й ****** на фронт, бажано в нашу 128 бригаду і скажи їм в лице шо вони *******!
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02.05.2022 21:48 Відповісти
 
 