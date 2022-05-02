Мобілізація проводиться залежно від потреб у військових спеціалістах певної кваліфікації, - Командування Сухопутних військ ЗСУ

Мобілізація в Україні проводиться залежно від потреб у військових спеціалістах.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хвиль мобілізації не було, вона у нас одна. В один період ми більше мобілізовували, в другий менше, зараз ще менше мобілізовуємо. І наступної хвилі наразі не передбачається. Якщо навіть припустити, що вона буде, то мобілізовуватимуть не тільки офіцерів. Все залежить від обстановки, яка на бойових порядках, і від потреби у військовослужбовцях. Можливо це будуть офіцери, можливо це будуть сержанти, можливо, солдати", - розповів Горбач.

Він додав, що військовозобов'язані були призвані на військову службу за військово-обліковими спеціальностями.

"Вони були призвані за військово-обліковими спеціальностями. Ті, які не за прямими, протягом якогось часу були перенавчені. Також ми зараз призиваємо тих, хто має досвід проходження військової служби або досвід проходження навчальних зборів під час воєнного стану", - сказав Горбач.

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За його словами, порівняно з 2014 роком, коли також була оголошена мобілізація, спостерігається більше мотивації у людей іти на військову службу.

"Це набагато мотивованіші люди, і відбувається це, мабуть, тому, що зараз у нас війна йде в набагато більших масштабах, і майже всі люди прониклися тим, що треба обороняти державу. Крім нас, цього ніхто не зробить. Тому мотивація нині на військову службу досить висока. Є дійсно особи, які ухиляються від цього обов'язку, але їх мало, і на загальну картину це майже не впливає", - сказав представник ЗСУ.

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