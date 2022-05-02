На Київщині майже щодня фіксують підриви через наїзди на міни, які встановлені на дорогах, - поліція

На території Київської області майже щодня фіксуються підриви на мінах, встановлених на дорогах.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Максим Очеретяний на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За останній тиждень, ми бачимо, багато людей повертаються, які були евакуйовані чи самі від'їжджали до інших областей, і вони знаходять у своїх помешканнях різноманітні боєприпаси. Особливо це стосується приватного сектору... На жаль, на території Київщини фіксуємо майже кожного дня підрив на мінах, які встановлені на дорогах", - сказав Очеретяний.

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За його словами, майже 3000 вибухонебезпечних предметів виявлено на території Київщини. Крім того, задокументовано понад 30 фактів незаконного зберігання вогнепальної зброї, вилучено 38 гранат, 10 пістолетів, понад 5 тис. набоїв до різної зброї.

Очеретяний наголосив, що брати боєприпаси у руки або намагатися самостійно їх знешкоджувати дуже небезпечно.

Він додав, що виявлено також понад 200 громадян, які вживають і зберігають наркотичні засоби.