Фронт у Придністров'ї не потрібен ні Україні, ні Молдові, ні ЄС, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що ескалація в невизнаному Придністров'ї не входить в інтереси України, Молдови та Європейського Союзу.
Про це він зазначив сьогодні під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Кулеба впевнений, що спільні зусилля всіх зацікавлених сторін зроблять ескалацію неможливою. Бойові дії в "Придністровській Молдавській Республіці", на його думку, зашкодять інтересам багатьох.
"Молдові не потрібен ще один фронт у Придністров'ї, Україні він не потрібен, і переконаний, що Європі теж не потрібен. Будемо спільно стримувати ескалацію та тримати ситуацію під контролем", - заявив міністр.
Топ коментарі
+14 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар02.05.2022 17:16 Посилання
+13 Валерий Коломиец #502756
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+6 Bodalux
показати весь коментар02.05.2022 17:21 Посилання
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Нам потрібен ворог в тилу ще на 30 років?
Кому ці заяви призначені? Перед ким ти виправдовуєшься?
ЗСУ потрібніша на фронті, замість чатувати Приднєстров'є в очікуванні нападу.
По факту, через цей "гнійник" в нас кілька бригад, потрібних на фронті - просто "сковані" - це, хіба, вже не другий фронт? Або вже третій - після Білорусі?
То ж хай Кулеба не перевертає з ніг на голову - взяття Приднєстров'я під контроль - це якраз закриття одного з фронтів.
Кулеба повинен розуміти, що це буде вирішувати тільки Ху*ло., якому на наші інтереси і решти плювати. Його орки скажуть, що другий фронт буде переможний і тоді наші ЗСУ рознесуть цей гнійник на раз і буде спокій.
Молдавию туда сейчас никто не шастал.
ЗСУ потрібніша на фронті, замість чатувати Приднєстров'є в очікуванні нападу.
По факту, через цей "гнійник" в нас кілька бригад, потрібних на фронті - просто "сковані" - це, хіба, вже не другий фронт? Або вже третій - після Білорусі?
То ж хай Кулеба не перевертає з ніг на голову - взяття Приднєстров'я під контроль - це якраз закриття одного з фронтів.
І про ЄС Кулеба хай теж не говорить. Бо ЄС, особливо з огляду на перспективи членства Молдови, той "гнійник" теж не потрібний. Звідки розповзається на чорний ринок зброя та контрафактний табак, алкоголь, і що ще вони там в себе "синтезують". Бо самого тільки спирту звідти в Україну заходить чимало, і про це всім відомо.