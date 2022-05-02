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Новини Війна
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Фронт у Придністров'ї не потрібен ні Україні, ні Молдові, ні ЄС, - Кулеба

приднестровье

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що ескалація в невизнаному Придністров'ї не входить в інтереси України, Молдови та Європейського Союзу.

Про це він зазначив сьогодні під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кулеба впевнений, що спільні зусилля всіх зацікавлених сторін зроблять ескалацію неможливою. Бойові дії в "Придністровській Молдавській Республіці", на його думку, зашкодять інтересам багатьох.

"Молдові не потрібен ще один фронт у Придністров'ї, Україні він не потрібен, і переконаний, що Європі теж не потрібен. Будемо спільно стримувати ескалацію та тримати ситуацію під контролем", - заявив міністр.

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Автор: 

Молдова (2085) Придністров’я (474) провокація (786) Євросоюз (13616) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
А на Донбасі фронт Україні потрібен? А на півдні, на Херсонщині? Деколи злять такі вислови ні про що, але з виглядом і апломбом цілого Сократа.
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02.05.2022 17:16
+13
Дмитро!
Нам потрібен ворог в тилу ще на 30 років?
Кому ці заяви призначені? Перед ким ти виправдовуєшься?
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02.05.2022 17:14
+6
Молдові не потрібен ще один фронт у Придністров'ї, Україні він не потрібен, і переконаний, що Європі теж не потрібен. Джерело:

Кулеба повинен розуміти, що це буде вирішувати тільки Ху*ло., якому на наші інтереси і решти плювати. Його орки скажуть, що другий фронт буде переможний і тоді наші ЗСУ рознесуть цей гнійник на раз і буде спокій.
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02.05.2022 17:21
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Дмитро!
Нам потрібен ворог в тилу ще на 30 років?
Кому ці заяви призначені? Перед ким ти виправдовуєшься?
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02.05.2022 17:14 Відповісти
Тобі зараз потрібен другий фронт? Всьому свій час.
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02.05.2022 17:24 Відповісти
Взяти під контроль можна дуже швидко. Щоби якраз не було "другого фронту" потрібного ху"лу. Трохи довше буде зачистка від російських агентів та відновлення законності. Але це вже робота не для ЗСУ - для поліції, НГУ, СБУ. А там ще міжнародних партнерів залучити можна. Ту ж саму Молдову.
ЗСУ потрібніша на фронті, замість чатувати Приднєстров'є в очікуванні нападу.
По факту, через цей "гнійник" в нас кілька бригад, потрібних на фронті - просто "сковані" - це, хіба, вже не другий фронт? Або вже третій - після Білорусі?
То ж хай Кулеба не перевертає з ніг на голову - взяття Приднєстров'я під контроль - це якраз закриття одного з фронтів.
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02.05.2022 17:43 Відповісти
Той, хто виступає проти демілітаризації Приднєстров'я, по факту, виступає проти того, щоб розташовані там наші бригади були перекинуті на фронт звільняли Херсон та Маріуполь.
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02.05.2022 17:58 Відповісти
Ти от це своє маніпулятивне гівно про за чи проти для когось іншого прибережи. Піди запитай в будь-якого військового званням вище капітана що він про це думає і почуєш таку ж відповідь.
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02.05.2022 21:07 Відповісти
Выкупите у Приднестровья оружие , а склады они сами повзрывают и скажуть , шо ЛОСЬ МИМО ПРОШЁЛ
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02.05.2022 17:14 Відповісти
Доручіть це Коломойському. Він потім їм же назад і продасть, але заробить на цьому. Головне, щоб Зєля дав команду.
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02.05.2022 17:26 Відповісти
А на Донбасі фронт Україні потрібен? А на півдні, на Херсонщині? Деколи злять такі вислови ні про що, але з виглядом і апломбом цілого Сократа.
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02.05.2022 17:16 Відповісти
ніщо не вчить клима,вже зеля дещо починає розуміти
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02.05.2022 17:17 Відповісти
ничего твой зеля перепуганный не понимает как и ты - кулеба из его шоблы как и дерьмак подоляк и арахамиляк
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03.05.2022 02:20 Відповісти
Молдові не потрібен ще один фронт у Придністров'ї, Україні він не потрібен, і переконаний, що Європі теж не потрібен. Джерело:

Кулеба повинен розуміти, що це буде вирішувати тільки Ху*ло., якому на наші інтереси і решти плювати. Його орки скажуть, що другий фронт буде переможний і тоді наші ЗСУ рознесуть цей гнійник на раз і буде спокій.
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02.05.2022 17:21 Відповісти
зато він потрібен руzzкім, а їм абсолютно по*ую, кому там і що потрібно.
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02.05.2022 17:27 Відповісти
кацапы перстаньте тут на цензоре свою z пихать во все слова
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03.05.2022 02:22 Відповісти
Який фронт? Там роботи на два дні і "придністров'я" буде Молдова
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02.05.2022 17:28 Відповісти
За допомогою румун
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02.05.2022 17:34 Відповісти
Если честно, российские анклавы типа Приднестровья в Европе для всех упомянутых тоже не нужны.
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02.05.2022 17:36 Відповісти
Залізна логіка . Тобто фронт в Україні з'явився тому , що був нам потрібен .
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02.05.2022 17:40 Відповісти
Вообще то Раша забыла Кулебу спросить - открывать ей еще один фронт или нет. Нам, так вообще никакой фронт не нужен.Но увы: "маємо те що маєемо".
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02.05.2022 17:46 Відповісти
Повністю заблокувати кордон з Придністровям на вїзд і виїзд зі сторони України. Цього досить щоб за рік старі совкодрочери почали їсти ховрахів з мишеловок а молодь втекла з цієї клоаки.
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02.05.2022 17:47 Відповісти
Это должна была в первую очередь сделать Молдавия,шоб через Румынию
Молдавию туда сейчас никто не шастал.
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02.05.2022 17:58 Відповісти
Взяти під контроль можна дуже швидко. Щоби якраз не було "другого фронту" потрібного ху"лу. Трохи довше буде зачистка від російських агентів та відновлення законності. Але це вже робота не для ЗСУ - для поліції, НГУ, СБУ. А там ще міжнародних партнерів залучити можна. Ту ж саму Молдову.
ЗСУ потрібніша на фронті, замість чатувати Приднєстров'є в очікуванні нападу.
По факту, через цей "гнійник" в нас кілька бригад, потрібних на фронті - просто "сковані" - це, хіба, вже не другий фронт? Або вже третій - після Білорусі?
То ж хай Кулеба не перевертає з ніг на голову - взяття Приднєстров'я під контроль - це якраз закриття одного з фронтів.
І про ЄС Кулеба хай теж не говорить. Бо ЄС, особливо з огляду на перспективи членства Молдови, той "гнійник" теж не потрібний. Звідки розповзається на чорний ринок зброя та контрафактний табак, алкоголь, і що ще вони там в себе "синтезують". Бо самого тільки спирту звідти в Україну заходить чимало, і про це всім відомо.
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02.05.2022 17:50 Відповісти
Молдавии нужно не отсиживаться,а на международном уровне просить помощи,что бы потом её не обвинили как соучастника.
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02.05.2022 18:01 Відповісти
А він буде, якщо ви і далі гратиметесь у благородство. Краще б вибили звідти рашистів і забрали собі снаряди зі складів.
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02.05.2022 18:48 Відповісти
А приднестровский гнидник нужен Молдове, Украине и ЕС?
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02.05.2022 19:46 Відповісти
кулеба трепло от зеленского
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03.05.2022 02:23 Відповісти
 
 