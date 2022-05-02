Фронт у Придністров'ї не потрібен ні Україні, ні Молдові, ні ЄС, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що ескалація в невизнаному Придністров'ї не входить в інтереси України, Молдови та Європейського Союзу.

Про це він зазначив сьогодні під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кулеба впевнений, що спільні зусилля всіх зацікавлених сторін зроблять ескалацію неможливою. Бойові дії в "Придністровській Молдавській Республіці", на його думку, зашкодять інтересам багатьох.

"Молдові не потрібен ще один фронт у Придністров'ї, Україні він не потрібен, і переконаний, що Європі теж не потрібен. Будемо спільно стримувати ескалацію та тримати ситуацію під контролем", - заявив міністр.

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