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"Метінвест" подасть до суду на РФ: вона має відшкодувати руйнування "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча у Маріуполі

азовсталь

Група "Метінвест", до складу якої входять комбінати "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча у Маріуполі, готує судові позови до Росії. Компанія має намір вимагати від країни-агресора відшкодування руйнувань, заподіяних російськими окупантами.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як заявив співвласник "Метінвесту" бізнесмен Рінат Ахметов виданню Le Temps, російська армія продовжує руйнувати Маріуполь та два його заводи.

"Металургійні комбінати ім. Ілліча та "Азовсталь" постійно бомбардують і обстрілюють. Ми зупинили виробництво і відновимо його лише після нашої перемоги... Довоєнна капіталізація двох наших заводів – "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча – становила не менше 10 млрд доларів. Ми готуємо судові позови, щоб вимагати від Росії відшкодування всіх збитків, заподіяних нашим компаніям", - сказав він.

Як повідомлялось, російські військові надважкими авіабомбами завдають ударів по металургійному комбінату "Азовсталь", де у підземних укриттях перебуває понад 1 тис. цивільних.

Також читайте: "Азовсталь" за жодних умов не працюватиме під російською окупацією, - Ахметов

Раніше генеральний директор "Азовсталі" Енвер Цкітішвілі заявив, що перед руйнуванням окупантами "Азовсталі" роботу заводу було безпечно зупинено. У лютому група "Метінвест" тимчасово законсервувала виробництво у Маріуполі - Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та "Азовсталь"

Автор: 

Ахметов Рінат (2360) Маріуполь (3241) Метінвест (949)


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Топ коментарі
+16
Хоть одно правильное решение прочитал сегодня. Россиянцам придется платить за разрушения "Азовсталь", в противном случае будут арестованы счета и недвижимость заграницей РФ
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02.05.2022 17:23
+10
Ахметка очень хитрожопый, но сейчас он за нас. Поэтому Кривбас его и поддерживает, как и вилкула(хотя к нему миллион вопросов)
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02.05.2022 17:22
+7
А сума збитків повинна включати в себе початкову вартість підприємства з модернізаціями та недоотриманний дохід за час вимушенного простою до моменту випуску нової продукції. Кацапи мабуть на довго задумаються
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02.05.2022 18:42
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Ахметка хитрый. Хочет чтобы ему отрезали кусочек пирога, то есть долю с заблокированных активов рашки. Ведь все понимают, что даже выиграв суд, он всё равно от агрессора не получит ни шиша.
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02.05.2022 17:17 Відповісти
Ахметка очень хитрожопый, но сейчас он за нас. Поэтому Кривбас его и поддерживает, как и вилкула(хотя к нему миллион вопросов)
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02.05.2022 17:22 Відповісти
Вілкул вже пішов в https://www.unian.ua/politics/eks-regional-vilkul-ziznavsya-shcho-banderivci-mali-raciyu-novini-ukrajina-11792745.html бандерівці.
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02.05.2022 17:38 Відповісти
Ключове слово - "ЗАРАЗ".
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02.05.2022 18:13 Відповісти
ахметку могут поддерживать только тупые терпилы - которых он обдирал десятками лет на тарифах и ндс
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03.05.2022 02:25 Відповісти
Тупой - это ты. Да в придачу ещё и мудак.
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03.05.2022 10:38 Відповісти
Почему из заблокированных? Это совсем другая юридическая линия. Иск частной компании против государства-агрессора. Раше придется платить по счетам, либо не соваться в цивилизацию десятилетиями.
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02.05.2022 18:55 Відповісти
Хоть одно правильное решение прочитал сегодня. Россиянцам придется платить за разрушения "Азовсталь", в противном случае будут арестованы счета и недвижимость заграницей РФ
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02.05.2022 17:23 Відповісти
А сума збитків повинна включати в себе початкову вартість підприємства з модернізаціями та недоотриманний дохід за час вимушенного простою до моменту випуску нової продукції. Кацапи мабуть на довго задумаються
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02.05.2022 18:42 Відповісти
Ахметов наверно единственный с яйцами .
Пока у украинцев разгромлены дома , а в ОПУ готовятся теребить финансовую помощь от других стран
В СУД за уничтоженное имущество украинцев ПОДАВАТЬ ПРОТИВ РАШИ ИСКОПУ БОИТСЯ
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02.05.2022 17:29 Відповісти
что ты несешь? ахметка за свое наворованное бабло рубится а не из за того что у него яйца
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03.05.2022 02:27 Відповісти
Тупой - это ты. Да в придачу ещё и мудак.
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03.05.2022 10:40 Відповісти
а крім азовсталі все вціліло начебто?
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02.05.2022 17:31 Відповісти
Так кто Вам мешает подать в суд на Россию за разрушенные дома. Никто за Вас ничего делать не будет.
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02.05.2022 17:42 Відповісти
Зелино пианино цело . А на остальное то что и на клавиши .
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02.05.2022 18:48 Відповісти
так всім підприємствам треба подавати, може й об'єднати в колективний позов,

держава має домогти підприємствам з цим
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02.05.2022 17:35 Відповісти
Каждый частник подает от своего имени, за причиненный ущерб имуществу и доказывает в суде сумму ущерба. Коллективные позови никто рассматривать не будет
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02.05.2022 17:44 Відповісти
І не тільки суму збитків а й компенсацію моральних збитків у кожному конкретному випадку в розмірі 1 000 000 000 000 долл. США. Скажете багато. Свого часу усім відомий Михайло Сергійович Горбачов (Мордехай Соломонович Гайдер) продав капіталістам із США на пню увесь СССР за 16 000 000 000 долларів США. І за це отримав ннагороду --дві зірки Давида
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02.05.2022 18:48 Відповісти
Андруша, ты плачешься что Горбачев продешевил, или что?
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02.05.2022 19:03 Відповісти
і як він його продавав? Підписав договір про зменшення ядерної зброї чи що? Чи запропонував прискорення реформ та свободу критики влади? От як кравчук не заперечував про розбазарювання ЧМП, то оце більше схоже на продаж. Чи як кучма продешевив із ядерними боєголовками і віддав носії тактичних ракет середньої дальності, які б зараз і самим пригодились. Чи як той же боневтік просрав ракетну програму на догоду ковідоістерії та великому крадівництву. Оце справді продаж так продаж. А горбачов - цуценя проти названих велетів зради.
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02.05.2022 21:21 Відповісти
Треба щоб метінвест виграв у рашки суд за руйнування + неотриманий дохід. Вважаю що виграє, Ахмєтов розумніший за бєню
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02.05.2022 17:47 Відповісти
Как минимум, активы ахметки не арестованы по всему миру, как у бени
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02.05.2022 19:04 Відповісти
та як сказати... Початок росту ахметової потужності явно був за сприяння із раші. Бо ні кучма, ні вітьок один і другий остерігалися торкати оте дарованіє. Я можу й помилятися, але навряд чи він справді буде судитися. вигляд робити буде. Ради прикриття. Бо є на нього у раші достатньо. І ще: палац у Донецьку його так і не був зруйнований чи розграбований у 2014. А це багато про що говорить.
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02.05.2022 21:27 Відповісти
только если за бугром шо то экспрапреировать а так хто заплотит там ...
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02.05.2022 18:07 Відповісти
ЗаплОтит. Рашка все больше нарывается на раздевание. И путлеризм не вечен, а долги будут висеть.
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02.05.2022 18:58 Відповісти
а что там с судом по "боингу"?
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02.05.2022 18:07 Відповісти
Еще хуже чем с Юкосом .
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02.05.2022 18:50 Відповісти
Ну вот! как бы все контрибуции и репарации не ушли ахметову на бедность!
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02.05.2022 18:11 Відповісти
Кстати, юристы СКМ будут сопровождать и иные иски. от коммунальных предприятий Мариуполя. Которые были так же разрушены.
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02.05.2022 18:56 Відповісти
Заявлена сума збитків на відшкодування буде становити десятки млрд дол. США у порівнянні з копійками за які було прихватизовано у народу ці виробничі активи.
Тут і намалюється реальна сума, на яку свого часу було пограбовано державу олігархатом та їх холуями у державній владі лише на одному такому підприємстві.
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02.05.2022 20:36 Відповісти
и х* ему кацапы заплатят
Они ложили на все иски
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02.05.2022 23:36 Відповісти
Если иск будет оформлен правильно, его могут оплатить за счёт зарубежного имущества Расии.
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03.05.2022 10:42 Відповісти
 
 