"Метінвест" подасть до суду на РФ: вона має відшкодувати руйнування "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча у Маріуполі
Група "Метінвест", до складу якої входять комбінати "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча у Маріуполі, готує судові позови до Росії. Компанія має намір вимагати від країни-агресора відшкодування руйнувань, заподіяних російськими окупантами.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Як заявив співвласник "Метінвесту" бізнесмен Рінат Ахметов виданню Le Temps, російська армія продовжує руйнувати Маріуполь та два його заводи.
"Металургійні комбінати ім. Ілліча та "Азовсталь" постійно бомбардують і обстрілюють. Ми зупинили виробництво і відновимо його лише після нашої перемоги... Довоєнна капіталізація двох наших заводів – "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча – становила не менше 10 млрд доларів. Ми готуємо судові позови, щоб вимагати від Росії відшкодування всіх збитків, заподіяних нашим компаніям", - сказав він.
Як повідомлялось, російські військові надважкими авіабомбами завдають ударів по металургійному комбінату "Азовсталь", де у підземних укриттях перебуває понад 1 тис. цивільних.
Раніше генеральний директор "Азовсталі" Енвер Цкітішвілі заявив, що перед руйнуванням окупантами "Азовсталі" роботу заводу було безпечно зупинено. У лютому група "Метінвест" тимчасово законсервувала виробництво у Маріуполі - Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та "Азовсталь"
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Пока у украинцев разгромлены дома , а в ОПУ готовятся теребить финансовую помощь от других стран
В СУД за уничтоженное имущество украинцев ПОДАВАТЬ ПРОТИВ РАШИ ИСКОПУ БОИТСЯ
держава має домогти підприємствам з цим
Тут і намалюється реальна сума, на яку свого часу було пограбовано державу олігархатом та їх холуями у державній владі лише на одному такому підприємстві.
Они ложили на все иски