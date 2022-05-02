Росіяни на камери роздають на окупованій Харківщині українські продукти як "гуманітарку", а їхні пропагандисти брешуть, що це на Луганщині

Російські військові в окремих населених пунктах окупованої Борівської селищної територіальної громади на Харківщині виганяють людей з їхніх помешкань, забирають речі, розстрілюють транспорт.

Як уточнюють у Борівській селищній раді, зокрема такі випадки були зафіксовані у с. Піски-Радьківські, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями у тому ж селі російські загарбники влаштували постановочні телезйомки для пропагандистських каналів: зібрали людей і знімали відео, як окупанти роздають гуманітарну допомогу. Раніше такі відеозйомки відбувалися у Боровій. Іноді росіяни плутають назви населених пунктів та регіонів, тож кадри з роздачі "гуманітарки" в Боровій можна побачити на російських YouTube-каналах з підписом "Луганська область". Щодо складу гуманітарної допомоги - здебільшого вона українського походження. Зокрема, будь-який мешканець Харківщини може впізнати упаковку вершкового масла "Заріччя" виробництва Куп’янського молочно-консервного комбінату, яке на кадрах відео роздають в якості гуманітарної допомоги росіян", - повідомляють у раді.

Також в деяких селах під виглядом російської гуманітарної допомоги роздають продукцію місцевих сільгосппідприємств: борошно, молоко, м’ясо забитих корів.

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"На жаль, дійні стада фермерських господарств вже перетворилися на м’ясні, оскільки окупанти заборонили належним чином доглядати і вчасно доїти тварин", - йдеться у повідомленні.