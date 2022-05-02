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Ми очікували кращої реакції Молдови на наші запити про підтримку на початку російського вторгнення, - Кулеба

молдова

Україна очікувала кращої реакції Молдови на запити про підтримку на початку вторгнення РФ. Втім, наша країна продовжить підтримувати територіальну цілісність і суверенітет цієї держави.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом у Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З Молдовою треба працювати і підтримувати територіальну цілісність та суверенітет цієї держави. Ми робитимемо це, навіть незважаючи на те, що будемо відвертими: ми очікували кращої реакції Молдови на наші запити про підтримку на початку російського вторгнення", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова не надаватиме Україні військову допомогу, - прем’єр Гаврилиця

Автор: 

вторгнення (380) Молдова (2085) допомога (8427) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+17
Так и есть . Санду только на Зе смогла наехать , а от хутина укакалась ( как бы приличнее звучало )
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02.05.2022 17:33
+15
Для тебя дебила обясняю, ПМР анклав рашки, откуда она может пойти на Молдову и открыть второй фронт. Это раз. Твоя позиция, это позиция терпилы, как раз надо отстаивать свои права и свое мнение, и да. Украине они может и не должны, но помощи дают не потому что им жалко, а потому что никто не хочет увидеть орков у себя на пороге. А на Мадяр и прочих ********** шавок, надо и нужно.
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02.05.2022 17:46
+12
Скажімо так, Молдова поводиться так, як поводилась Україна три місяці тому...
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02.05.2022 17:37
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Не совсем понятно, а что сама Молдова хочет и главное может делать по Приднестровью?
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02.05.2022 17:32 Відповісти
Что хочет? Пустить орков к себе, чтобы они открыли второй фронт. Коню понятно. Иначе так себя не вели бы. Тогда Украина будет действовать по своему сценарию, без согласования с Кишиневом.
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02.05.2022 17:46 Відповісти
Молдова хочет с Приднестровье то же самое что Украина с Донбассом и Крымом!!
думаю куда понятней!
только для этого нужны некоторые обстоятельства- точно так как и Украине
и Приднестровье вернуться в Молдову точно так как Донбасс и Крым в Украину
Всему своё время
не думай что молдаване будут сидеть сложа руки если что!!!
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03.05.2022 14:14 Відповісти
Так и есть . Санду только на Зе смогла наехать , а от хутина укакалась ( как бы приличнее звучало )
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02.05.2022 17:33 Відповісти
Справедливости ради,2,5мес назад от ***** так же сцался зебоба -прям в точь точь
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02.05.2022 19:10 Відповісти
Так, а шо судьи чауса не было? Такую хрень устроил зеленский на территории соседнего государства и это просто так забылось. Брёвнышко вытяни.
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02.05.2022 19:40 Відповісти
Ну да , это все меняет. Теперь понятно, почему Санду обиделась . Л - логика.
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02.05.2022 21:06 Відповісти
Напомню что в 92 -ом молдаване не только не упекались перед 14-ой армии но и почти голыми руками дали хорошо по зубам!!!!
запиши себе это
и если надо будет повторим без проблем
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03.05.2022 01:44 Відповісти
Якщо не буде реакції і піде агресія з боку придністров я, роздовбати цю пухлину самостійно.
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02.05.2022 17:33 Відповісти
Ми очікували кращої реакції Молдови на наші запити про підтримку на початку російського вторгнення!?
Кращої реакції Молдови ?

Що означає КРАЩА реакція Молдови на наші запити про підтримку на початку російського вторгнення?

ДЕФІНІ́ЦІЯ КРАЩА реакція?

Невже такі "грамотні" дипломати, чи редактори - текстовики ?
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02.05.2022 17:36 Відповісти
Україна зробила запит. На запит була реакція від Молдови. Україна очікувала кращої реакції, ніж та, що була.
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02.05.2022 17:57 Відповісти
Скажімо так, Молдова поводиться так, як поводилась Україна три місяці тому...
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02.05.2022 17:37 Відповісти
ну, треба зазначити, що Молдова може зникнути будь-якої хвилини, якщо кацапи захочуть... якщо так себе вести
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02.05.2022 17:39 Відповісти
Справа в тому, що три місяці назад, це можна було сказати про Україну.
Навколо нас збиралося двохсоттисячне військо, а ми розповідали про те, що справи йдуть нормально, що загрози нападу не існує, призивали США та Великобританію не нагнітати паніки, бо це відлякує інвесторів від України.
Нарешті, ми банально забили на постачання озброєнь в армію!
Можна критикувати Молдову, але ця критика так само стосується і нас!
А стосовно того,т у Молдови є приклад, що може статися, так подивіться, хто на таки приклади звертає увагу!
Вже була Грузія і що, хтось зробив висновки?
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02.05.2022 18:16 Відповісти
Ми банально забили...
А воюємо зараз виключно волонтеркою.
Ну треба ж хоч інколи трохи мозок включать, а не тупо повторювати те, що серуть у вуха.
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02.05.2022 19:14 Відповісти
Бо до 2019 року, в нас був нормальний Президент, який мав голову на плечах.
Тому і маємо оснащену і мотивовану армію.
Бо я бачив армію 2014 року і бачу ******* армію!
І не треба розповідати про "заслуги" Зеленського: єдина його заслуга в "розбудові" ЗСУ, полягає в тому, що він не встиг просрати армію!
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02.05.2022 22:36 Відповісти
только не ми а ви - зеленська шобла вела себе так же как сейчас санду
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03.05.2022 02:40 Відповісти
Пішов на ***.
Так зрозуміло?
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03.05.2022 10:33 Відповісти
И как сейчас ведёт себя Санду???
и что не так делает??
и ещё напомню- молдаване приняли к себе домой сегодня около 100 тыс беженцев и делятся последним куском хлеба!!
они что тоже что то неправильно делают???
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03.05.2022 14:17 Відповісти
З окопів пишеш.."стрілець "
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02.05.2022 17:39 Відповісти
Це ти мені, воїн?
Коли мені будуть потрібні твої поради, чи дурні сарказми, я тобі обов'язково напишу.
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02.05.2022 18:05 Відповісти
..і бачить тебе в прицілі, Мітя
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02.05.2022 19:41 Відповісти
сковтни не зрозуміло з під якого стола ти скавчиш
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02.05.2022 21:58 Відповісти
Проєвропейська частина суспільства Молдови не хоче реінтеграції Придністпюров'я. У них на виборах співвідношення проєвропейських до проросійських 51% до 49% (загальна кількість виборців - 2,5 млн). Якщо реінтегрують Придністров'я, то це ще 200-250 тис.голосів на користь проросійських сил.
Якщо треба фахові коментарі - звертайтесь!
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02.05.2022 17:40 Відповісти
Бо їх заробітчани на росії
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02.05.2022 17:49 Відповісти
Так ведь "граждане" пмр и так ездят голосовать в Молдову. И именно благодаря им и гагаузам, был в свое время выбран гондодон
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02.05.2022 17:58 Відповісти
демілітаризація Приднєстров'я й знешкодження там московських агентів, відновлення законності, нормалізація суспільно-економічного життя, правильна інформаційна політика - зменшить й кількість любителів голосувати за "додонів", від чого Молдова, в підсумку, найперше, й виграє.
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02.05.2022 18:49 Відповісти
У Санду сковані руки, там парламент повністю проросійський + армії взагалі немає
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02.05.2022 17:41 Відповісти
А у зекретина ,что было сковано,когда он 2,5 назад нес такую же муйню...
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02.05.2022 19:12 Відповісти
зебил це діагноз,тому аналізувати його дії повинні психіатр і прокурор
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02.05.2022 22:00 Відповісти
он кремлевская марионетка - думал проскочит втихаря капитуляцию по быстрому - но народ не тот попался начал убивать хозяев оманского выродка
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03.05.2022 02:43 Відповісти
Для тебя дебила обясняю, ПМР анклав рашки, откуда она может пойти на Молдову и открыть второй фронт. Это раз. Твоя позиция, это позиция терпилы, как раз надо отстаивать свои права и свое мнение, и да. Украине они может и не должны, но помощи дают не потому что им жалко, а потому что никто не хочет увидеть орков у себя на пороге. А на Мадяр и прочих ********** шавок, надо и нужно.
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02.05.2022 17:46 Відповісти
Данюша, ти йолоп і підкацапський пдрс. Все набагато простіше і в рамках міжнародного права.
Як тільки Кацапія спробує висадити десант в "ПМР", який неодмінно буде знищений нашою ППО, викликається посол Молдови в наше МЗС, де йому вручають ноту, в якій указано, що з СУВЕРЕННОЇ території Молдови здійснюється агресія в сторону України і тому Україна ВИМАГАЄ забезпечити неповторення таких дій і в іншому випадку залишає за собою право діяти відносно агресорів, які окопались на суверенній території Молдови, на свій розсуд.
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02.05.2022 18:27 Відповісти
В Молдові дуже добре ставляться до наших біженців, багато знайомих живе там. Чого ще від неї треба? З Угорщиною порівняйте. А Німеччина? Тільки зараз ломатися почала. Кулеба перегибає.
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02.05.2022 18:30 Відповісти
Так шо тепер? Якшо "добре ставляться до наших біженців" - допустити атаку на Україну з боку Молдови?
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02.05.2022 19:43 Відповісти
черноморские бычки проголодались и ждут когда Илы с мокшанским быдлом будут падать на дно морское...
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02.05.2022 17:44 Відповісти
Да уж. Сами выскакивает на поверхность с криками "Где буряты?".
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02.05.2022 17:52 Відповісти
Молдоване молодцы, много беженцев приняли у себя. Мои друзья через это прошли. Если ***** начнет на преднестровье, думаю вы быстро заткнете этиж "миротворцев" толстопузых. Дай бог еще и румыны попмогут. С этой гангреной путинской надо окнчать.
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02.05.2022 17:54 Відповісти
якби США не дали грошей Молдові, вони б не приймали біженців, і не допомагали б нікому, тому не треба вже їх дуже нахвалювати. по факту від себе вони не зробили нічого. ну тоді їм на нашу допомогу не слід розраховувати. підіждемо поки кацапи її випалять вигвалтують з ніг до голови. потім вже подумаємо
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02.05.2022 18:03 Відповісти
Моїх знайомих прийняли і влаштували волонтери яким гроші ніхто не давав. Не треба перегибати.
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02.05.2022 18:33 Відповісти
европа выделила средства всем странам которые принимали украинских беженцев - твои волонтеры не смогли бы обеспечить всех..
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03.05.2022 02:48 Відповісти
Уважаемый
я молдованин тебе скажу
мы без американских грошей накормили и приютили в своих домах более 100 тыс граждан Украины
если очень хочешь расскажу гораздо подробней!!
только не понимаю почему ваши новости об этом не рассказываю
смотри молдавские каналы в записях и увидишь как молдаване встречали в Паланке на границе беженцев и увозили по своим домам и делятся последним куском хлеба!!
пересмотри своё отношение
мы тоже прошли войну с ручной в 92 - ом и тоже воевали против ни
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03.05.2022 14:11 Відповісти
Сергей все правильно
молдаване в 92- ом почти без оружия отбросили 14-ю армию которая пошла на Кишинёв!
и так и остались за Днестром
и русня прекрасно знает как воюют молдаване!!
не понятно почему и Кулеба и Верещук и другие постоянно нас обвиняют что мы что то не то делаем???
кроме того что молдаване приняли более 100 тыс беженцев по своим домам и подёргивают полностью Украину- что мы ещё должны делать???
пусть Кулеба конкретно напишет- что именно сегодня должны делать молдаване по ему мнению????
мне кажется мы достойно помогаем чем можем сегодня!
и надо в Киеве что бы поняли что никто в Молдове не боиться Приднестровья и прочих рашистов!!
мы уже это проходили
кроме чем много благодарностей от беженцев Украины молдаванам за оказанную помощь беженцам- я нигде не слышал и не видел об этом в многих новостях с Украины
только обычные фразы- что мол Молдову прошли более 400 тыс беженцев!
а то что молдаване приютили более 100 тыс по домам и делятся куском хлеба - об этом не слова как не странно!!
мне немного это не понятно как и многим моим молдаванам????
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03.05.2022 14:07 Відповісти
Спочатку Україна робить злочини на території Молдови, викрадає людей, і вивозить їх у багажниках дипломатів, а потім бідкаєся, що якось Молдова "Не так реагує"!
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02.05.2022 17:59 Відповісти
Запомни Only, - земля она круглая, когда-нибудь и молдаванам что-то понадобиться. А рашистов и их прихвостней е б а шить Украине не привыкать….
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02.05.2022 18:26 Відповісти
***** їм помогли коли пмр зародилась,як там їх називали? катами рузге мальчіков? не скажеш за кого оун в тій війні були,часом не за пмр,бо "там наші люди",думаєш всі все забули?
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02.05.2022 22:03 Відповісти
а тобі не здається, що розмова про різні за рівнями речі. Про конченого суддю чауса, якого дійсно виклали і про війну. війну, твою бісу матір. Чи для тебе це один рівень? Не могла допомогти, могла підтримати хоча б словами. а так заничкаритись в дірку і сидіти там, скавчати, пояснюючи це тим, що газ і т.п.
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02.05.2022 18:30 Відповісти
Т.е, за то что вы выкрали Чауса мы подпишем договор с Приднестровьем, а будете против, ваще всупим в Рашу?
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02.05.2022 18:31 Відповісти
Частково з Вами згоден.., викрадати не можна, але ж Молдова надала притулок не політичному біженцю, а злочинцю, судді-корупціонеру, і повертати в Україну його не поспішала.
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02.05.2022 19:10 Відповісти
а почему Украина не выдает злочинця и коррупционера каломцйшу а тролль?
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03.05.2022 02:51 Відповісти
не Украина совершаеет что-то - а зеленая шобла которая обманула своих избирателей
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03.05.2022 02:50 Відповісти
а через молдову нельзя туда попасть дятел?
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03.05.2022 02:52 Відповісти
Все може бути набагато простіше і в рамках міжнародного права.
Як тільки Кацапія спробує висадити десант на відомий аеродром в "ПМР", який неодмінно буде знищений нашою ППО, викликається посол Молдови в наше МЗС, де йому вручають ноту, в якій указано, що з СУВЕРЕННОЇ території Молдови здійснюється агресія в сторону України і тому Україна ВИМАГАЄ забезпечити неповторення таких дій і в іншому випадку залишає за собою право діяти відносно агресорів, які окопались на суверенній території Молдови, на свій розсуд.
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02.05.2022 18:30 Відповісти
що з СУВЕРЕННОЇ території ........ здійснюється агресія в сторону України і тому Україна ВИМАГАЄ забезпечити неповторення таких дій і в іншому випадку залишає за собою право діяти відносно агресорів, які окопались на суверенній території ........, на свій розсуд.

Как с Белоруссией поступили, так?
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02.05.2022 18:34 Відповісти
з Приднєстров'ям питання можна закрити дуже швидко, і це буде виправдано, з Білоруссю, чисто технічно - вже ні.
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02.05.2022 18:43 Відповісти
Почуйте , неякого повітрянного десанту не буде . Це така дурня . За усю історію авіації було тільки 2 успішних десантування . Інші усі загинули . Це тільки в фонтанах вони усе можуть , а в ********* технологічному світі - навпаки . А хоч ти яйцями цегли будешь ломати , але проти точної арти повітрянний десантник -- нуль !

Інша справа в морському десанті . Ось де небеспека . Й не в Одесі , й не в Очакові , де на кожний квадратний метр по 2 бійця ЗСУ , а в Ізмаїлі ... Саме там найбільш верогідна спроба зробити нове вторгнення й саме там небеспека проходу до Терасполя .
Й ті журналісти , хто називав дурницєю удари по мосту в Затоці вони дуже непроміркованно це казали . Бо так ... цей міст єдиний шлях від Ізмаїла до Одеси й саме туму , орки тренерували його знищення . Бо на Одесу вони можуть піти не прямо , а через Тераспіль .

Й мабуть саме на те натякав Кулеба , що при умові таємної домовленності з Санду про можливість проходу до Ізмаїла подкріплення через теріторію Молдови можливий напад з моря втрачає майже будь який сенс .

Просто відкрийте мапу півдня України й Молдови й придивиться .

P.S. Майже рік Гітлер між жовтнєм 1939 до липня 1940 року без жодного успіху бився лобом об лінії Мажено-2 ... Але це брехня , що французи не очікували удари через Бельгію й Нідерланди . Бо такий же трюко вухами німці робили в Першу світову . Але цю дільницю Мажено не встигли добудувати як слід . Й були певні сподівання на те , що брати французів - бельгійці здійснять хоч якийсь опір .
Мацьковскі генерали дуже тупі , але не настільки , що не вивчати досвіт Гітлера ...
Не кажучи про сімволізм для московитів міста Ізмаїл !!!
Але Залужний 2 місяця демонструє , що розумніший за увесь генштаб орків .
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02.05.2022 19:20 Відповісти
ой зебидляцьке мзс виставить ноту що правда,скільки там уже було прильотів з бульборейху? якась реакція була,чи ковтнули ?
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02.05.2022 22:05 Відповісти
Якщо ми підтримуємо територіальну цілісність Молдови, треба знешкоджувати Придністров'є, та й повертати його Молдові. А не підтримувати той гадюшник грошима, виробляючи там контрафакт і завозячи його в Україну. Щось знову Кулеба все з ніг на голову ставить.
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02.05.2022 18:40 Відповісти
Зовня політика дуже тонка матерія навіть в мирний час . А коли війна , хто мало цікавиться політикою , тому крайще не коментувати слова Кулеби .

100% він сказав дипломатично вивірянно й чітко . Зараз не час ображати Санду . Бо Вона йще найкрайщий варіант з усіх що є в Молдові політиків . Й в неї синдром маленької держави . Тобто містечковий національний егоїзм . Навіть Ізраїль з його півтора тисячами парку літаків має такий синдром ... Містечковість це коли здається ,що можно жити в вакуумі тільки властних інтересів , не помічаючи , що в світі багато чого пов"язанно . А Сандру як й сьогоднішні правителі Грузії не мают а ні тисяч літаків , а ні ЯЗ , але відкидають будь які аргументи щодо формули рашизм == нацизм ... й проживають в ілюзіях , що мовляв чому ця Україна не може як ми бути більш компромісними з такою міццю як Раша . Вони не розуміють , що Україна це якістно більша й міцна держава за їх маленький клаптик землі . Що це далеко не Ічкерія й навіть не 10 Грузій , а набагато більше .
В тому й різниця Санду з Мішею Саакашвілі . Вона містечковий лідер провінціальної країнки , а Міша глобально-мислячий лідер тієї части Грузії , яка розуміє , що сила в тих , хто ********* й розвинутий економічно , а не в ватних неодертальцях з ракетами застарілими !
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02.05.2022 18:51 Відповісти
Шо можно было бы очикувать от Украины,если бы Молдову окупировали?
Правильно,озабоченность,может даже глубокую.
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02.05.2022 19:04 Відповісти
Якби у Молдови були кордони з кацапами - молдованів вже б не було
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02.05.2022 19:20 Відповісти
Напомню тебе что 92- ом молдаване хорошо дали по зубам русне из 14- ой армии
воевали почти голыми руками
один автомат на троих
и мы не исчезли
и если надо будет молдаване ещё повоюют за свою землю
не сомневайся
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03.05.2022 01:48 Відповісти
ты не ровняй хрен с пальцем тогда и сейчас это две большие разницы - так и чеченцы тоже тогда дали по зубам - но всеравно лягли под русских ублюдков
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03.05.2022 02:56 Відповісти
Россия готовит нападение на Молдову, - The Times


Источники британского издания The Times в украинской разведке утверждают, что Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову.

Об этом сообщает со ссылкой на https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/1/7343378/ "Украинскую правду".

"Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. К чему приведут события в Молдове - будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы (Украина - ред.) с военной точки зрения станем более уязвимыми - это будет угроза целостности Украины.

Если Россия признает независимость Приднестровья, то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение "донбасского сценария". Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России", - сообщил источник The Times в украинской разведке.

Собеседники издания говорят, что российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков и мятежей в Молдове. Сейчас в стране существует недовольство среди людей из-за роста цен.

Украинская разведка, мол, заметила определенную активность на аэродроме Тирасполя - фактической столицы непризнанного Приднестровья. Собеседники журналистов предполагают, что российские военные планируют осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Якобы самолеты и вертолеты будут лететь с аэродрома в оккупированном Крыму.

В то же время, авторы издания отмечают, что эти утверждения идут вопреки анализу западных разведывательных агентств, что у россиян нет достаточных возможностей, чтобы безопасно пролететь над противовоздушной обороной украинцев на территории Одесщины. Кроме того, для поставки боеприпасов и усиления подразделений россиянам нужно создать сухопутный "коридор" из захваченного Херсона через Николаевщину и Одесщину, подвергаясь отпору украинских сил.

Военную операцию могут попытаться совершить ближе ко Дню Победы 9 мая. В этот день российский президент Владимир Путин может объявить о признании Россией независимости Приднестровья. Кроме того, российские спецслужбы могут планировать высадку десанта в Тирасполе одновременно с организацией мятежей и протестов в Кишиневе.

Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований считают, что такая операция россиян будет иметь три цели:

1. оттянуть часть украинских войск на юго-западный фронт;
2. остановить проевропейский курс нынешней власти в Молдавии;
3. напугать Запад, что поддержка Украины оружием и финансами может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе, в частности, на Балканах.

Аналитики отмечают в отчете, что украинской разведке стали известны планы генерал-майора ФСБ Дмитрия Милютина попытаться использовать в ходе протестов запрещенные в Молдавии символы российского вторжения в Украину, в частности, георгиевскую ленту. Якобы протестующие должны прийти с таким множеством запретных символов, чтобы штрафы и аресты со стороны молдавской полиции выглядели как подавление свободы слова и оппозиции.

Авторы материала The Times не смогли подтвердить эти данные в независимых источниках. Источник:
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02.05.2022 19:54 Відповісти
там сверху до низу напичкано фсбшной агентурой
сперва нужно зачистить от кремлядей, а уж потом что то ожидать
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02.05.2022 19:55 Відповісти
не будет никакого сперва или во вторых - хватит не сбыточные мечты описывать
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03.05.2022 02:57 Відповісти
Могу напомнить Кулебе о том что более 100 тыс украинцев беженцев молдаване на сегодня приняли в свои дома и делятся с ними последним куском хлеба!!
когда хлынул поток беженцев на Молдову - молдаване стояли на границе и выдавали бесплатно еды и забирали к себе домой!!
так же каждый молдаван в душе подёргивает Украину - ибо мы тоже прошли в 92- ом войну с россиянами которые так же окулировали Приднестровье как и Донбасс в Украине!
мы помогаем чем можем!
что ещё он нас требуется???
если полезут на нас россияне - будет давать отпор всей страной!!
в чем проблема??
зачем каждый день мы читаем претензии к Молдове - что мы что то не то делаем??
а что именно нам нужно делать???
то что мы помогли чем могли беженцам и подёргиваем полностью Украину- этого мало???
Во всех новостях с Украины я слышал не раз о помощи Польши, Словакии, США, Германии итд
но не разу не слышал о помощи которые предоставили просты молдаване!!!
никто не одни новости не разу в Украине не упомянули!!! А я смотрю каждый день с начало войны!!
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03.05.2022 01:58 Відповісти
а гагаузы тоже поддерживают Украину?
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03.05.2022 02:58 Відповісти
 
 