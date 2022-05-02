Ми очікували кращої реакції Молдови на наші запити про підтримку на початку російського вторгнення, - Кулеба

Україна очікувала кращої реакції Молдови на запити про підтримку на початку вторгнення РФ. Втім, наша країна продовжить підтримувати територіальну цілісність і суверенітет цієї держави.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом у Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З Молдовою треба працювати і підтримувати територіальну цілісність та суверенітет цієї держави. Ми робитимемо це, навіть незважаючи на те, що будемо відвертими: ми очікували кращої реакції Молдови на наші запити про підтримку на початку російського вторгнення", - сказав Кулеба.

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