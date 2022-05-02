Ми очікували кращої реакції Молдови на наші запити про підтримку на початку російського вторгнення, - Кулеба
Україна очікувала кращої реакції Молдови на запити про підтримку на початку вторгнення РФ. Втім, наша країна продовжить підтримувати територіальну цілісність і суверенітет цієї держави.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом у Києві в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З Молдовою треба працювати і підтримувати територіальну цілісність та суверенітет цієї держави. Ми робитимемо це, навіть незважаючи на те, що будемо відвертими: ми очікували кращої реакції Молдови на наші запити про підтримку на початку російського вторгнення", - сказав Кулеба.
Топ коментарі
+17 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар02.05.2022 17:33 Посилання
+15 Юрій Гросарчук #470783
показати весь коментар02.05.2022 17:46 Посилання
+12 mrSmith
показати весь коментар02.05.2022 17:37 Посилання
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думаю куда понятней!
только для этого нужны некоторые обстоятельства- точно так как и Украине
и Приднестровье вернуться в Молдову точно так как Донбасс и Крым в Украину
Всему своё время
не думай что молдаване будут сидеть сложа руки если что!!!
запиши себе это
и если надо будет повторим без проблем
Кращої реакції Молдови ?
Що означає КРАЩА реакція Молдови на наші запити про підтримку на початку російського вторгнення?
ДЕФІНІ́ЦІЯ КРАЩА реакція?
Невже такі "грамотні" дипломати, чи редактори - текстовики ?
Навколо нас збиралося двохсоттисячне військо, а ми розповідали про те, що справи йдуть нормально, що загрози нападу не існує, призивали США та Великобританію не нагнітати паніки, бо це відлякує інвесторів від України.
Нарешті, ми банально забили на постачання озброєнь в армію!
Можна критикувати Молдову, але ця критика так само стосується і нас!
А стосовно того,т у Молдови є приклад, що може статися, так подивіться, хто на таки приклади звертає увагу!
Вже була Грузія і що, хтось зробив висновки?
А воюємо зараз виключно волонтеркою.
Ну треба ж хоч інколи трохи мозок включать, а не тупо повторювати те, що серуть у вуха.
Тому і маємо оснащену і мотивовану армію.
Бо я бачив армію 2014 року і бачу ******* армію!
І не треба розповідати про "заслуги" Зеленського: єдина його заслуга в "розбудові" ЗСУ, полягає в тому, що він не встиг просрати армію!
Так зрозуміло?
и что не так делает??
и ещё напомню- молдаване приняли к себе домой сегодня около 100 тыс беженцев и делятся последним куском хлеба!!
они что тоже что то неправильно делают???
Коли мені будуть потрібні твої поради, чи дурні сарказми, я тобі обов'язково напишу.
Якщо треба фахові коментарі - звертайтесь!
Як тільки Кацапія спробує висадити десант в "ПМР", який неодмінно буде знищений нашою ППО, викликається посол Молдови в наше МЗС, де йому вручають ноту, в якій указано, що з СУВЕРЕННОЇ території Молдови здійснюється агресія в сторону України і тому Україна ВИМАГАЄ забезпечити неповторення таких дій і в іншому випадку залишає за собою право діяти відносно агресорів, які окопались на суверенній території Молдови, на свій розсуд.
я молдованин тебе скажу
мы без американских грошей накормили и приютили в своих домах более 100 тыс граждан Украины
если очень хочешь расскажу гораздо подробней!!
только не понимаю почему ваши новости об этом не рассказываю
смотри молдавские каналы в записях и увидишь как молдаване встречали в Паланке на границе беженцев и увозили по своим домам и делятся последним куском хлеба!!
пересмотри своё отношение
мы тоже прошли войну с ручной в 92 - ом и тоже воевали против ни
молдаване в 92- ом почти без оружия отбросили 14-ю армию которая пошла на Кишинёв!
и так и остались за Днестром
и русня прекрасно знает как воюют молдаване!!
не понятно почему и Кулеба и Верещук и другие постоянно нас обвиняют что мы что то не то делаем???
кроме того что молдаване приняли более 100 тыс беженцев по своим домам и подёргивают полностью Украину- что мы ещё должны делать???
пусть Кулеба конкретно напишет- что именно сегодня должны делать молдаване по ему мнению????
мне кажется мы достойно помогаем чем можем сегодня!
и надо в Киеве что бы поняли что никто в Молдове не боиться Приднестровья и прочих рашистов!!
мы уже это проходили
кроме чем много благодарностей от беженцев Украины молдаванам за оказанную помощь беженцам- я нигде не слышал и не видел об этом в многих новостях с Украины
только обычные фразы- что мол Молдову прошли более 400 тыс беженцев!
а то что молдаване приютили более 100 тыс по домам и делятся куском хлеба - об этом не слова как не странно!!
мне немного это не понятно как и многим моим молдаванам????
Як тільки Кацапія спробує висадити десант на відомий аеродром в "ПМР", який неодмінно буде знищений нашою ППО, викликається посол Молдови в наше МЗС, де йому вручають ноту, в якій указано, що з СУВЕРЕННОЇ території Молдови здійснюється агресія в сторону України і тому Україна ВИМАГАЄ забезпечити неповторення таких дій і в іншому випадку залишає за собою право діяти відносно агресорів, які окопались на суверенній території Молдови, на свій розсуд.
Как с Белоруссией поступили, так?
Інша справа в морському десанті . Ось де небеспека . Й не в Одесі , й не в Очакові , де на кожний квадратний метр по 2 бійця ЗСУ , а в Ізмаїлі ... Саме там найбільш верогідна спроба зробити нове вторгнення й саме там небеспека проходу до Терасполя .
Й ті журналісти , хто називав дурницєю удари по мосту в Затоці вони дуже непроміркованно це казали . Бо так ... цей міст єдиний шлях від Ізмаїла до Одеси й саме туму , орки тренерували його знищення . Бо на Одесу вони можуть піти не прямо , а через Тераспіль .
Й мабуть саме на те натякав Кулеба , що при умові таємної домовленності з Санду про можливість проходу до Ізмаїла подкріплення через теріторію Молдови можливий напад з моря втрачає майже будь який сенс .
Просто відкрийте мапу півдня України й Молдови й придивиться .
P.S. Майже рік Гітлер між жовтнєм 1939 до липня 1940 року без жодного успіху бився лобом об лінії Мажено-2 ... Але це брехня , що французи не очікували удари через Бельгію й Нідерланди . Бо такий же трюко вухами німці робили в Першу світову . Але цю дільницю Мажено не встигли добудувати як слід . Й були певні сподівання на те , що брати французів - бельгійці здійснять хоч якийсь опір .
Мацьковскі генерали дуже тупі , але не настільки , що не вивчати досвіт Гітлера ...
Не кажучи про сімволізм для московитів міста Ізмаїл !!!
Але Залужний 2 місяця демонструє , що розумніший за увесь генштаб орків .
100% він сказав дипломатично вивірянно й чітко . Зараз не час ображати Санду . Бо Вона йще найкрайщий варіант з усіх що є в Молдові політиків . Й в неї синдром маленької держави . Тобто містечковий національний егоїзм . Навіть Ізраїль з його півтора тисячами парку літаків має такий синдром ... Містечковість це коли здається ,що можно жити в вакуумі тільки властних інтересів , не помічаючи , що в світі багато чого пов"язанно . А Сандру як й сьогоднішні правителі Грузії не мают а ні тисяч літаків , а ні ЯЗ , але відкидають будь які аргументи щодо формули рашизм == нацизм ... й проживають в ілюзіях , що мовляв чому ця Україна не може як ми бути більш компромісними з такою міццю як Раша . Вони не розуміють , що Україна це якістно більша й міцна держава за їх маленький клаптик землі . Що це далеко не Ічкерія й навіть не 10 Грузій , а набагато більше .
В тому й різниця Санду з Мішею Саакашвілі . Вона містечковий лідер провінціальної країнки , а Міша глобально-мислячий лідер тієї части Грузії , яка розуміє , що сила в тих , хто ********* й розвинутий економічно , а не в ватних неодертальцях з ракетами застарілими !
Правильно,озабоченность,может даже глубокую.
воевали почти голыми руками
один автомат на троих
и мы не исчезли
и если надо будет молдаване ещё повоюют за свою землю
не сомневайся
Источники британского издания The Times в украинской разведке утверждают, что Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову.
Об этом сообщает со ссылкой на https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/1/7343378/ "Украинскую правду".
"Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. К чему приведут события в Молдове - будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы (Украина - ред.) с военной точки зрения станем более уязвимыми - это будет угроза целостности Украины.
Если Россия признает независимость Приднестровья, то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение "донбасского сценария". Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России", - сообщил источник The Times в украинской разведке.
Собеседники издания говорят, что российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков и мятежей в Молдове. Сейчас в стране существует недовольство среди людей из-за роста цен.
Украинская разведка, мол, заметила определенную активность на аэродроме Тирасполя - фактической столицы непризнанного Приднестровья. Собеседники журналистов предполагают, что российские военные планируют осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Якобы самолеты и вертолеты будут лететь с аэродрома в оккупированном Крыму.
В то же время, авторы издания отмечают, что эти утверждения идут вопреки анализу западных разведывательных агентств, что у россиян нет достаточных возможностей, чтобы безопасно пролететь над противовоздушной обороной украинцев на территории Одесщины. Кроме того, для поставки боеприпасов и усиления подразделений россиянам нужно создать сухопутный "коридор" из захваченного Херсона через Николаевщину и Одесщину, подвергаясь отпору украинских сил.
Военную операцию могут попытаться совершить ближе ко Дню Победы 9 мая. В этот день российский президент Владимир Путин может объявить о признании Россией независимости Приднестровья. Кроме того, российские спецслужбы могут планировать высадку десанта в Тирасполе одновременно с организацией мятежей и протестов в Кишиневе.
Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований считают, что такая операция россиян будет иметь три цели:
1. оттянуть часть украинских войск на юго-западный фронт;
2. остановить проевропейский курс нынешней власти в Молдавии;
3. напугать Запад, что поддержка Украины оружием и финансами может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе, в частности, на Балканах.
Аналитики отмечают в отчете, что украинской разведке стали известны планы генерал-майора ФСБ Дмитрия Милютина попытаться использовать в ходе протестов запрещенные в Молдавии символы российского вторжения в Украину, в частности, георгиевскую ленту. Якобы протестующие должны прийти с таким множеством запретных символов, чтобы штрафы и аресты со стороны молдавской полиции выглядели как подавление свободы слова и оппозиции.
Авторы материала The Times не смогли подтвердить эти данные в независимых источниках. Источник:
сперва нужно зачистить от кремлядей, а уж потом что то ожидать
когда хлынул поток беженцев на Молдову - молдаване стояли на границе и выдавали бесплатно еды и забирали к себе домой!!
так же каждый молдаван в душе подёргивает Украину - ибо мы тоже прошли в 92- ом войну с россиянами которые так же окулировали Приднестровье как и Донбасс в Украине!
мы помогаем чем можем!
что ещё он нас требуется???
если полезут на нас россияне - будет давать отпор всей страной!!
в чем проблема??
зачем каждый день мы читаем претензии к Молдове - что мы что то не то делаем??
а что именно нам нужно делать???
то что мы помогли чем могли беженцам и подёргиваем полностью Украину- этого мало???
Во всех новостях с Украины я слышал не раз о помощи Польши, Словакии, США, Германии итд
но не разу не слышал о помощи которые предоставили просты молдаване!!!
никто не одни новости не разу в Украине не упомянули!!! А я смотрю каждый день с начало войны!!