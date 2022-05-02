Перемога України залежить від санкцій, зброї та перспективи членства в ЄС, - Кулеба

Питання членства України в ЄС - це буквально питання війни та миру в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом.

"Є три питання, від яких залежить перемога України у цій війні. Це санкції, зброя та перспектива членства України в ЄС", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що в нього і Кофода одностайна позиція щодо того, що не має бути жодних табу, коли йдеться про санкції, які треба застосувати проти Росії.

"Щодо зброї, то Данія робить все, що в її силах і на двосторонньому рівні, і підтримує всі колективні рішення щодо надання озброєння Україні, і за це ми теж їй вдячні", - наголосив міністр.

Кулеба наголосив, що "ця війна проти України та всієї Європи продовжуватиметься доти, доки Путін вважатиме, що Україну залишили на роздоріжжі".

"І саме тому ЄС має продовжити той курс, який він узяв після 24 лютого і сприяти максимально європейській інтеграції України. Найближче рішення, на яке ми очікуємо, це надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Питання членства України в ЄС - це буквально питання війни та миру в Європі", - сказав глава МЗС.

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