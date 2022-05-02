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Новини Війна
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Перемога України залежить від санкцій, зброї та перспективи членства в ЄС, - Кулеба

кулеба

Питання членства України в ЄС - це буквально питання війни та миру в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом.

"Є три питання, від яких залежить перемога України у цій війні. Це санкції, зброя та перспектива членства України в ЄС", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що в нього і Кофода одностайна позиція щодо того, що не має бути жодних табу, коли йдеться про санкції, які треба застосувати проти Росії.

"Щодо зброї, то Данія робить все, що в її силах і на двосторонньому рівні, і підтримує всі колективні рішення щодо надання озброєння Україні, і за це ми теж їй вдячні", - наголосив міністр.

Кулеба наголосив, що "ця війна проти України та всієї Європи продовжуватиметься доти, доки Путін вважатиме, що Україну залишили на роздоріжжі".

"І саме тому ЄС має продовжити той курс, який він узяв після 24 лютого і сприяти максимально європейській інтеграції України. Найближче рішення, на яке ми очікуємо, це надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Питання членства України в ЄС - це буквально питання війни та миру в Європі", - сказав глава МЗС.

Також читайте: Ми очікували кращої реакції Молдови на наші запити про підтримку на початку російського вторгнення, - Кулеба

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
4. Заткнути рота тим "переговорникам", що "шукають мир та гарантії".
5. Вступ до НАТО!
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02.05.2022 18:15
+6
Про НАТО "кулЄби" вже ні пари з уст. От блаЗЄнські виродки.
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02.05.2022 18:19
+5
кулєба , до єс тобі, агрохламідії, пібздоляку, дєрьмаку, татарову, шмигалю ,гнусявому і всьому зебидлу ще дуже далеко.
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02.05.2022 18:45
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Когда будет статус членства в ЕС ? Есть сроки ?
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02.05.2022 18:14 Відповісти
poslednee shto chital - posle voini , srazu.... no nelovite mene na slove...
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02.05.2022 18:19 Відповісти
Есть условия и этот список огромный.
Выполнять его Украина и не думала до войны.
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02.05.2022 18:27 Відповісти
только не Украина - а зеленая власть - это две большие разницы по скольку зеленский врет постоянно и обманывает своих избирателей
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03.05.2022 03:18 Відповісти
4. Заткнути рота тим "переговорникам", що "шукають мир та гарантії".
5. Вступ до НАТО!
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02.05.2022 18:15 Відповісти
А ще більше від єдності нації, відмови від переслідування опонентів, закриття патріотичних каналів, та хронічного схематозу навіть під час війни.
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02.05.2022 18:18 Відповісти
Про НАТО "кулЄби" вже ні пари з уст. От блаЗЄнські виродки.
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02.05.2022 18:19 Відповісти
При чем тут ЕС?
Это экономика,она что расцвела?
Венгрия вам покажет где ваше ЕС.
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02.05.2022 18:25 Відповісти
Є такі виродки: алЄкс_666 сидить у Швейцарії, що не входить до ЄС, і розмірковує про те як Угорщина "покажет" . Щоб ти здох, кацапський покидьку. Чума на твою голову!
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02.05.2022 19:31 Відповісти
а Украина уже показала вам кацапам вонючим где ваша могила
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03.05.2022 03:20 Відповісти
Перемога телепню залежить від народу українського в першу чергу , запам'ятай вже це в квнці квнців !
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02.05.2022 18:32 Відповісти
кулєба , до єс тобі, агрохламідії, пібздоляку, дєрьмаку, татарову, шмигалю ,гнусявому і всьому зебидлу ще дуже далеко.
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02.05.2022 18:45 Відповісти
і від військової допомоги рашистам, майбутніх китайських гарантів безпеки Україні і її народу(за Кулєбою)
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02.05.2022 19:33 Відповісти
 
 