За добу окупанти вбили 3 цивільних на Харківщині, ще 8 поранено, - Синєгубов

За добу окупанти завдали по Харкову 5 артилерійських обстрілів. Постраждали Салтівка, ХТЗ.

Про це повідомив очільник Харківскьої ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"По області зазнали обстрілів Богодухів, Золочів, Мала Данилівка, Чугуїв. На жаль, загинули 3 людей, 8 мирних мешканців отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Водночас бої тривають на Ізюмщині.

"Ворог намагається проводити наступальні дії у напрямках Барвінкового. Але ЗСУ тримають позиції, тому спроби наступу окупантів успіхів не мають. Наші бійці проводять на сьогодні не одну успішну бойову операцію. Але поки що не про всі можемо говорити. Російські окупанти деморалізовані та відмовляються йти в бій. Перемога лише за нами!" - додав очільник ОВА.

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