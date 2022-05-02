Новий проєкт Укрзалізниці "Там, де вас чекають" спрощує евакуацію та знаходження житла для переселенців

Укрзалізниця разом з Міністерством цифрової трансформації та Офісом Президента України запускає проєкт "Там, де вас чекають".

Про це повідомляє пресслужба перевізника, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей проєкт покликаний спростити процес евакуації, знаходження житла та отримання гуманітарної допомоги на новому місці тим українцям, які вимушені полишати свої домівки через війну росії проти України", - кажуть в УЗ.

На спеціальному сайті відображається кількість місць, які кожна область може запропонувати для безкоштовного розселення тимчасово переміщених громадян України. Також там є номери телефонів контактних центрів, куди можна звертатися самостійно.

На п'яти "відправляючих" вокзалах - у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій - стюарди реєструватимуть тих, хто евакуюється, в єдиній системі та допомагатимуть визначитися з місцем майбутнього тимчасового поселення.

На чотирьох "приймаючих" вокзалах - у Львові, Ужгороді, Чернівцях та Івано-Франківську - евакуйованих, які були зареєстровані, вже зустрічатимуть інші співробітники залізниці та волонтери, які організовано передадуть їх представникам місцевої влади.

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Зареєструватись у системі можна буде і в деяких поїздах.

Пасажири можуть залишити заявку на евакуацію з проживанням самостійно через контактний центр Укрзалізниці за номером 0 800 503 111. Оператори проконсультують пасажирів з основних питань та внесуть дані пасажира в реєстраційну форму.

"Тим, хто з якихось причин не встиг зробити це самостійно, допомагатимуть наші працівники на вокзалах та в поїздах", - запевнили в УЗ.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури повідомляло, що разом із Польщею працює над збільшенням перевезень українського експорту залізницею.

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