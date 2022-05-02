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Новини Війна
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Знайдено ще одне масове поховання на Київщині, всі загиблі мають ознаки катування, - поліція

могила,буча,братська,ексгумація

Наразі на Київщині було вбито 1202 громадян України, їхні особи вже встановлено. Не упізнаними лишається близько 280 громадян. В масових похованнях знайшли 148 людей.

Про це повідомив заступник начальника поліції Київської області Максим Очеретяний, передає Цензор.НЕТ.

"Звірства окупантів вражають. Наразі знайдено 8 масових поховань на території області. В них були тіла близько 148 людей. Найбільше "братських могил" у Бучанському районі. Судмедексперти працюють над тим, щоб втановити обставини загибелі. Останнє поховання знайдено на позиціях росіян. Це мирні громадяни, які мають ознаки катування – звязані руки, ноги, прострілені ноги. Вбили їх потрілом у голову", - розповів він.

Наразі поліція продовжує відпрацьовувати території – і зараз надходить ще більше інформації про поховання.

В подальшому ці тіла також будуть ексгумувати: "Поліція задокументувала вже понад три тисячі кримінальних проваджень військових злочинів російського окупанта".

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Автор: 

Київська область (4078) Нацполіція (15258)


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нелюди...
асвабадители гаварите да??? твари бесноватые.
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02.05.2022 18:35 Відповісти
Бучанская окружная прокуратура установила первого подозреваемого в убийствах и пытках мирных жителей Бучи. Мужчина состоит на военной службе в Управлении федеральной службы войск Нацгвардии РФ. Его личность удалось установить благодаря помощи журналистов проекта «Слідство.Інфо», https://www.gp.gov.ua/ua/posts/vbivav-ta-katuvav-mirnix-meskanciv-u-buci-vstanovleno-persogo-pidozryuvanogo сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины. Он родом из Беларуси.

По данным следствия, подозреваемый в марте находился в Буче и жестоко обращался с мирными жителями, которые не участвовали в боевых действиях и не имели оружия.

Например, одного из потерпевших он пытал, вынуждая сознаться в подрывной деятельности против армии РФ: бил прикладом автомата, гардой для ножа, руками и ногами, заставлял нюхать мертвое тело, имитировал казнь - стрелял рядом с ухом мужчины.
https://news.zerkalo.io/world/13646.html?c
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02.05.2022 19:34 Відповісти
І я буду знову стверджувати, що звірства та вбивства українців творила ворожа армія росії, а бездію по захисту громадян зробив пан Зеленський, який нічого не зробив для евакуації хоча би частини жінок і дітей, а брехав, що все під контролем, що США і Англія брешуть і звав на шашлики. І це дуже низький і ганебний рівень компетентності керівника дуржави. Гарні слова і навіть компенсація родичам не повернуть життя закатованих, згвалтованих наших найкращих українців.
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02.05.2022 18:39 Відповісти
...В середине апреля мы получили для изучения более 13 Гб фото и видео, скопированных со смартфона российского военнослужащего, который нашли украинские военные в городе Буча в конце марта 2022 года. Как удалось установить волонтерам, этот смартфон принадлежал контрактнику роты глубинной разведки разведывательного батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 51460, пос. Князе-Волконское Хабаровский край) 35-й армии ВВО ВС РФ сержанту Петру Захарову. Большая часть памяти смартфона была заполнена интимными фотографиями российского контрактника и его жены, но среди этого мусора были и более полезные материалы. В том числе групповые фотографии однополчан Захарова, а так же некоторые служебные документы, меньшую часть которых мы приведем в качестве доказательства. Именно эти фотографии помогли нам установить его коллег, которые в марте 2022 так же находились в Киевской области Украины и имеют непосредственное отношение к военным преступлениям, совершенным в Буче, Гостомеле и Ирпене. https://informnapalm.org/51970-dannye-razvedchikov-64-omsbr/ https://informnapalm.org/51970-dannye-razvedchikov-64-omsbr/

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02.05.2022 18:56 Відповісти
 
 