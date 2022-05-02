Знайдено ще одне масове поховання на Київщині, всі загиблі мають ознаки катування, - поліція
Наразі на Київщині було вбито 1202 громадян України, їхні особи вже встановлено. Не упізнаними лишається близько 280 громадян. В масових похованнях знайшли 148 людей.
Про це повідомив заступник начальника поліції Київської області Максим Очеретяний, передає Цензор.НЕТ.
"Звірства окупантів вражають. Наразі знайдено 8 масових поховань на території області. В них були тіла близько 148 людей. Найбільше "братських могил" у Бучанському районі. Судмедексперти працюють над тим, щоб втановити обставини загибелі. Останнє поховання знайдено на позиціях росіян. Це мирні громадяни, які мають ознаки катування – звязані руки, ноги, прострілені ноги. Вбили їх потрілом у голову", - розповів він.
Наразі поліція продовжує відпрацьовувати території – і зараз надходить ще більше інформації про поховання.
В подальшому ці тіла також будуть ексгумувати: "Поліція задокументувала вже понад три тисячі кримінальних проваджень військових злочинів російського окупанта".
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асвабадители гаварите да??? твари бесноватые.
По данным следствия, подозреваемый в марте находился в Буче и жестоко обращался с мирными жителями, которые не участвовали в боевых действиях и не имели оружия.
Например, одного из потерпевших он пытал, вынуждая сознаться в подрывной деятельности против армии РФ: бил прикладом автомата, гардой для ножа, руками и ногами, заставлял нюхать мертвое тело, имитировал казнь - стрелял рядом с ухом мужчины.
https://news.zerkalo.io/world/13646.html?c