Знайдено ще одне масове поховання на Київщині, всі загиблі мають ознаки катування, - поліція

Наразі на Київщині було вбито 1202 громадян України, їхні особи вже встановлено. Не упізнаними лишається близько 280 громадян. В масових похованнях знайшли 148 людей.

Про це повідомив заступник начальника поліції Київської області Максим Очеретяний, передає Цензор.НЕТ.

"Звірства окупантів вражають. Наразі знайдено 8 масових поховань на території області. В них були тіла близько 148 людей. Найбільше "братських могил" у Бучанському районі. Судмедексперти працюють над тим, щоб втановити обставини загибелі. Останнє поховання знайдено на позиціях росіян. Це мирні громадяни, які мають ознаки катування – звязані руки, ноги, прострілені ноги. Вбили їх потрілом у голову", - розповів він.

Наразі поліція продовжує відпрацьовувати території – і зараз надходить ще більше інформації про поховання.

В подальшому ці тіла також будуть ексгумувати: "Поліція задокументувала вже понад три тисячі кримінальних проваджень військових злочинів російського окупанта".

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