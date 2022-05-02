З бомбосховищ "Азовсталі" сьогодні вдалося вивезти понад 100 мирних жителів, - мер Бойченко

2 травня з бомбосховищ "Азовсталі" вдалося вивезти понад 100 цивільних осіб.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні евакуація триває. Нам вдалося сьогодні підняти з бомбосховищ понад 100 людей, які сьогодні дістаються на контрольовану державою територію. Сьогодні це повинно відбутися. Чекаємо з надією, що ворожі російські війська дозволять нам це зробити. Але це дуже складно, треба розуміти. Сьогодні на дуже високому рівні, безпосередньо за участі президента України та профільного міністра Ірини Верещук це відбувається і це дуже-дуже складно", - розповів очільник міста.

За словами Бойченка, питання гуманітарного коридору для поранених українських військових - це окрема процедура.

"Зелений коридор для поранених військових - окремий процес. Дане питання я поки не можу коментувати, але знаю що перемовини досі тривають", - додав мер.

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