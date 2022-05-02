УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9861 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 788 6

З бомбосховищ "Азовсталі" сьогодні вдалося вивезти понад 100 мирних жителів, - мер Бойченко

азовсталь

2 травня з бомбосховищ "Азовсталі" вдалося вивезти понад 100 цивільних осіб.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні евакуація триває. Нам вдалося сьогодні підняти з бомбосховищ понад 100 людей, які сьогодні дістаються на контрольовану державою територію. Сьогодні це повинно відбутися. Чекаємо з надією, що ворожі російські війська дозволять нам це зробити. Але це дуже складно, треба розуміти. Сьогодні на дуже високому рівні, безпосередньо за участі президента України та профільного міністра Ірини Верещук це відбувається і це дуже-дуже складно", - розповів очільник міста.

За словами Бойченка, питання гуманітарного коридору для поранених українських військових - це окрема процедура.

"Зелений коридор для поранених військових - окремий процес. Дане питання я поки не можу коментувати, але знаю що перемовини досі тривають", - додав мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація з "Азовсталі" за участю ООН не стосується військових і поранених, - Зеленський

Автор: 

Маріуполь (3241) евакуація (2333) Бойченко Вадим (88)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На високому рівні і це верещук. З відки він віщає. Невже зомбірувати потрібно і українців. Усі разом з Маріуполем, їх біль -наша біль,але потрібно мати кордони цинізму. До вчора високий рівень нічого знати не хотів, а сьогодні згадав,що Азовсталь тримають специ. Цікаво, а раніше на його думку хто був.
показати весь коментар
02.05.2022 18:53 Відповісти
місце вєрєщюк - на каторзі !
показати весь коментар
02.05.2022 18:58 Відповісти
Ну хоть сотню людей спасли -уже неплохо.
Все равно там тысячи еще остались. Что это за коридор такой. Коридорчик.
показати весь коментар
02.05.2022 18:58 Відповісти
Напомню,любой договорняк оплачивают обе стороны.
Это не бесплатно.
показати весь коментар
02.05.2022 19:08 Відповісти
От якого хера ви ці новини обсмоктуєте так?.. ви специ??? Можете, щось зробити -- робіть! не можете заткніться вже!
показати весь коментар
02.05.2022 20:34 Відповісти
 
 