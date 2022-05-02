Рашисти поширюють фейки про нібито примусову мобілізацію в Україні, - Центр протидії дезінформації

Серед жителів тимчасово окупованих населених пунктів загарбники активно поширюють інформацію про нібито загальну примусову мобілізацію всіх чоловіків, які в’їжджають на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Подібні чутки окупанти поширюють також на власних блокпостах. Виправдання окупантами такої інформації просте – нібито мобілізація необхідна для поповнення Збройних сил України, що несуть величезні втрати у бойових діях.



Зазначене є дезінформацією, покликаною зберегти якомога більшу кількість населення на тимчасово окупованих територіях. Саме це може спричинити ускладнення ведення бойових дій української армії", - йдеться в повідомленні.

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