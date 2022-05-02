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Рашисти поширюють фейки про нібито примусову мобілізацію в Україні, - Центр протидії дезінформації

рф,окупанти

Серед жителів тимчасово окупованих населених пунктів загарбники активно поширюють інформацію про нібито загальну примусову мобілізацію всіх чоловіків, які в’їжджають на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Подібні чутки окупанти поширюють також на власних блокпостах. Виправдання окупантами такої інформації просте – нібито мобілізація необхідна для поповнення Збройних сил України, що несуть величезні втрати у бойових діях.

Зазначене є дезінформацією, покликаною зберегти якомога більшу кількість населення на тимчасово окупованих територіях. Саме це може спричинити ускладнення ведення бойових дій української армії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські пропагандисти створюють фейки про ленд-ліз

Автор: 

дезінформація (343) мобілізація (3096) Центр протидії дезінформації (162)


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Топ коментарі
+7
У нас добровольцев столько, что на всех оружия не могут найти. Какая там насильственная мобилизация......
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02.05.2022 19:10
+5
Как только они поняли, что не будет три дня они начали качать население. Методички те же. Власти сливают патриотов в казанах, тотальная зрада, воевать не за что и прочее. В 14 году у них получилось - вырастили уставших от войны и Надю Савченко. Зато теперь видим откуда это идет уже в открытую.
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02.05.2022 19:08
+2
Украине нужен свой дядя Сэм!
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02.05.2022 19:05
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Це було уже трохи раніше. Що за необхідність одне і те в різних ракурсах подавати
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02.05.2022 19:05 Відповісти
Украине нужен свой дядя Сэм!
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02.05.2022 19:05 Відповісти
ой..128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.Стінгер, бартка і трембіта 128 огшбр..ЕДЕЛЬВЕЙСИ з піснеюhttps://www.youtube.com/watch?v=SXOJFA9t_lw
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02.05.2022 19:10 Відповісти
В хусті місцеву тероборону без підготовки зняли і відправили на схід, начальник місцевого воєнкомату родом з лугандонії, 100% сєпар і агент кремля, от такі люди у нас відповідають за мобілізацію!
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02.05.2022 19:21 Відповісти
На Полтавщине в первые дни стояли очереди,многие мои знакомые атошники пришли без повесток сами.
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02.05.2022 19:21 Відповісти
Рекруты нужны во всех странах мира с набором в Армию Украины!
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02.05.2022 19:07 Відповісти
Как только они поняли, что не будет три дня они начали качать население. Методички те же. Власти сливают патриотов в казанах, тотальная зрада, воевать не за что и прочее. В 14 году у них получилось - вырастили уставших от войны и Надю Савченко. Зато теперь видим откуда это идет уже в открытую.
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02.05.2022 19:08 Відповісти
воюют все армии в мире за одно - ЗА СВОЮ ЗЕМЛЮ, и за свои семьи за будущее своих детей ..
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03.05.2022 03:43 Відповісти
У нас добровольцев столько, что на всех оружия не могут найти. Какая там насильственная мобилизация......
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02.05.2022 19:10 Відповісти
доукомплектація все одно проходить..як говорили зі штабу ,беруть спеціалістів по певних професіях і навчають.тому що нові види зброї надходять
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02.05.2022 19:13 Відповісти
Ты ,что знаешь колво оружия , знаток грёбаный , сиди и не пи...зди
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02.05.2022 19:16 Відповісти
По информации источников, в Кремле рассматривают вопрос об участии в «параде Победы» более 500 украинских военнопленных, которых собираются провести на глазах у шокированной публики и под видеосъёмку с целью демонстрации силы и превосходства армии РФ и для подавления воли/деморализации украинцев. Окончательное решение пока не принято, но реализация этого сценария прорабатывается и до 6 мая будет окончательное решение вопроса. Для выполнения этой задачи оперативники ФСИН и ФСБ ведут оперативную работу с содержащимися в целом ряде учреждений УИС украинцами, которых расселили в разные учреждения ФСИН на расстоянии 100-300км от Москвы в ряде СИЗО и ПФРСИ при колониях.

Источник сообщает, что в дневное время военнопленных при передвижении по концлагерям сопровождают бойцы ОСН - отрядов специального назначения ФСИН в масках, им и личному составу учреждений дана команда «жёстко встречать» всех вновь прибывших, наиболее активно сопротивляющихся изолируют в ШИЗО и потом с каждым по отдельности проводят «спецмероприятия». Бойцы спецназа жалуются, что им приходится «перерабатывать» и работать их командиры принуждают с большими перегрузками. Помимо муштры, маршировки и подавления воли бойцы ОСН водят военнопленных на следственные действия к следователям СКР, которые проводят допросы и привлекают их массово в качестве свидетелей, подозреваемых и обвиняемых. Переработка и осознание соучастия в военных преступлениях деморализуют многих сотрудников ФСИН. https://t.me/NetGulagu/2585
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02.05.2022 19:11 Відповісти
Якщо мокша таку херню зробить, то 7-й і 8-й пакети санкцій їм забезпечені відразу!
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02.05.2022 19:19 Відповісти
Самое главное последнее предложенее.
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02.05.2022 19:22 Відповісти
Не дасть русня нашим пройти тою площею, бо наші щось утнуть кацапам 100%. Як мінімум -- "хутін пуйло" скандуватимуть або гімна заспівають...
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02.05.2022 20:16 Відповісти
ты идиот - они зеков понабирают а не реальных солдат
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03.05.2022 03:45 Відповісти
******** кацапи мають вмерти!!
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02.05.2022 19:18 Відповісти
снимают с поезда и отправляют на мясо, только простите это в дыныры, беги лола беги, и это касается вновьприбывших с мариуполя
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02.05.2022 19:19 Відповісти
А их єто **...т? Кацапы ПНХ!!!!
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02.05.2022 19:24 Відповісти
Якось прочитав такий коментар на You Tube:

«Александр Павленко

Украина. Кременчуг. Хочу поправить вас по поводу мобилизации. Ни каких проблем с людьми. Мы хотим. Я родился в 1973, в 1995 откосил. Но в пятницу 25.03.22 я прибежал сдавать кровь (людей тьма была) а в субботу!!!!, 26.03.22 я уже был в военкомате. И четко сказал "хочу". Записывали, не брали!! даже, только тех кто служил. Я смог записаться только в добровольцы на местном уровне. Мои знакомые обижаются, что не взяли!!! До анекдота доходит "... люди спрашивают, кому взятку надо дать, чтобы взяли в армию...". Просто взятки это концептуально не правильно, но старые привычки пробиваются в виде шутки. Настроение. Разговаривал сегодня с товарищем (на 10 лет моложе меня) так то огорчается: ".. нас тут по училищу до 10 тыс человек, та мы готовы сами взять город...." Я пытался пояснить, что без обучения и командиров мы будем просто толпой. У меня товарища, как служившего, мобилизовали еще в середине марта. Их до сих пор тренируют!!!!! Совсем другой подход. Я горжусь своей страной и ВСУ!!!!»
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02.05.2022 19:25 Відповісти
я лайк поставил в основном за последнее предложение
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02.05.2022 19:25 Відповісти
Нещодавно прочитав один з коментарів на You Tube:

«Александр Павленко

Украина. Кременчуг. Хочу поправить вас по поводу мобилизации. Ни каких проблем с людьми. Мы хотим. Я родился в 1973, в 1995 откосил. Но в пятницу 25.03.22 я прибежал сдавать кровь (людей тьма была) а в субботу!!!!, 26.03.22 я уже был в военкомате. И четко сказал "хочу". Записывали, не брали!! даже, только тех кто служил. Я смог записаться только в добровольцы на местном уровне. Мои знакомые обижаются, что не взяли!!! До анекдота доходит "... люди спрашивают, кому взятку надо дать, чтобы взяли в армию...". Просто взятки это концептуально не правильно, но старые привычки пробиваются в виде шутки. Настроение. Разговаривал сегодня с товарищем (на 10 лет моложе меня) так то огорчается: ".. нас тут по училищу до 10 тыс человек, та мы готовы сами взять город...." Я пытался пояснить, что без обучения и командиров мы будем просто толпой. У меня товарища, как служившего, мобилизовали еще в середине марта. Их до сих пор тренируют!!!!! Совсем другой подход. Я горжусь своей страной и ВСУ!!!!»
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02.05.2022 19:30 Відповісти
На біса ви виправдовуєтеся перед кацапнею? Адже мобілізація -- це завжди елементи примусу. В усіх країнах. Хіба ми приховуємо, що у нас мобілізація? Та у деяких військкоматах черги, щоб потрапити до Війська.
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02.05.2022 19:34 Відповісти
Британское издание опубликовало - путин после 9 мая готовится к операции. рак брюшной полости. Будем всем миром молиться. что б эта падла не вышла из-под наркоза. Правда. также пишут. что на время болезни будет временно патрушев. а эта падла кгбистская ....
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02.05.2022 19:37 Відповісти
не беріть дурного в голову а важкого в руки. здохне ***** - кацапам призначать нового такого самого. Нічого не зміниться, тільки пʼята колона буде кричати "***** здох, давайте домовлятися та знімати санкції".
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02.05.2022 20:18 Відповісти
нет такого самого уже не будет - они будут делить его бабло и ставать на колени что-бы сняли санкции
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03.05.2022 03:47 Відповісти
кацапи не можуть зрозуміти як таке може бути, що у військо не загоняють кіздюлями і там новобранців не іпуть чечени.
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02.05.2022 20:16 Відповісти
вообще не интерисует что рашисти друг другу и куда
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02.05.2022 21:04 Відповісти
 
 