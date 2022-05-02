Рашисти поширюють фейки про нібито примусову мобілізацію в Україні, - Центр протидії дезінформації
Серед жителів тимчасово окупованих населених пунктів загарбники активно поширюють інформацію про нібито загальну примусову мобілізацію всіх чоловіків, які в’їжджають на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.
"Подібні чутки окупанти поширюють також на власних блокпостах. Виправдання окупантами такої інформації просте – нібито мобілізація необхідна для поповнення Збройних сил України, що несуть величезні втрати у бойових діях.
Зазначене є дезінформацією, покликаною зберегти якомога більшу кількість населення на тимчасово окупованих територіях. Саме це може спричинити ускладнення ведення бойових дій української армії", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Дмитрий Иванов #512538
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+5 Nika Joy
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+2 DmitrySviridon #501268
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Источник сообщает, что в дневное время военнопленных при передвижении по концлагерям сопровождают бойцы ОСН - отрядов специального назначения ФСИН в масках, им и личному составу учреждений дана команда «жёстко встречать» всех вновь прибывших, наиболее активно сопротивляющихся изолируют в ШИЗО и потом с каждым по отдельности проводят «спецмероприятия». Бойцы спецназа жалуются, что им приходится «перерабатывать» и работать их командиры принуждают с большими перегрузками. Помимо муштры, маршировки и подавления воли бойцы ОСН водят военнопленных на следственные действия к следователям СКР, которые проводят допросы и привлекают их массово в качестве свидетелей, подозреваемых и обвиняемых. Переработка и осознание соучастия в военных преступлениях деморализуют многих сотрудников ФСИН. https://t.me/NetGulagu/2585
«Александр Павленко
Украина. Кременчуг. Хочу поправить вас по поводу мобилизации. Ни каких проблем с людьми. Мы хотим. Я родился в 1973, в 1995 откосил. Но в пятницу 25.03.22 я прибежал сдавать кровь (людей тьма была) а в субботу!!!!, 26.03.22 я уже был в военкомате. И четко сказал "хочу". Записывали, не брали!! даже, только тех кто служил. Я смог записаться только в добровольцы на местном уровне. Мои знакомые обижаются, что не взяли!!! До анекдота доходит "... люди спрашивают, кому взятку надо дать, чтобы взяли в армию...". Просто взятки это концептуально не правильно, но старые привычки пробиваются в виде шутки. Настроение. Разговаривал сегодня с товарищем (на 10 лет моложе меня) так то огорчается: ".. нас тут по училищу до 10 тыс человек, та мы готовы сами взять город...." Я пытался пояснить, что без обучения и командиров мы будем просто толпой. У меня товарища, как служившего, мобилизовали еще в середине марта. Их до сих пор тренируют!!!!! Совсем другой подход. Я горжусь своей страной и ВСУ!!!!»
«Александр Павленко
Украина. Кременчуг. Хочу поправить вас по поводу мобилизации. Ни каких проблем с людьми. Мы хотим. Я родился в 1973, в 1995 откосил. Но в пятницу 25.03.22 я прибежал сдавать кровь (людей тьма была) а в субботу!!!!, 26.03.22 я уже был в военкомате. И четко сказал "хочу". Записывали, не брали!! даже, только тех кто служил. Я смог записаться только в добровольцы на местном уровне. Мои знакомые обижаются, что не взяли!!! До анекдота доходит "... люди спрашивают, кому взятку надо дать, чтобы взяли в армию...". Просто взятки это концептуально не правильно, но старые привычки пробиваются в виде шутки. Настроение. Разговаривал сегодня с товарищем (на 10 лет моложе меня) так то огорчается: ".. нас тут по училищу до 10 тыс человек, та мы готовы сами взять город...." Я пытался пояснить, что без обучения и командиров мы будем просто толпой. У меня товарища, как служившего, мобилизовали еще в середине марта. Их до сих пор тренируют!!!!! Совсем другой подход. Я горжусь своей страной и ВСУ!!!!»