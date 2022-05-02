Окупанти ламають власну техніку, аби не воювати: "Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтоб не ехать", - перехоплення СБУ. АУДIО
Російські окупанти ламають власну техніку, аби не воювати з українськими захисниками.
Про це свідчать телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас в полку один танк остался. Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтоб не ехать. БТРы без нас поехали и там три "двухсотых" и многовато "трёхсотых" в тяжелом состоянии", – розповідає окупант своєму батьку.
Той перепитує, чи означає це, що їм немає на чому воювати. Почувши від сина ствердну відповідь, батько залишився явно задоволеним. Як пояснив молодий загарбник, із 10 танків на початку війни зараз у його підрозділі залишився лише один. І той вони умисно зламали.
"Ну, и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целей останетесь", – радить батько загарбнику.
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ВСЕХ НАЙДЕМ И РАССТРЕЛЯЕМ!!!
продавать - выгоднее.
ні так не вийде сідай с ука у танк і чеши на джавелін