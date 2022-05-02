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Новини Війна
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Окупанти ламають власну техніку, аби не воювати: "Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтоб не ехать", - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські окупанти ламають власну техніку, аби не воювати з українськими захисниками.

Про це свідчать телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас в полку один танк остался. Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтоб не ехать. БТРы без нас поехали и там три "двухсотых" и многовато "трёхсотых" в тяжелом состоянии", – розповідає окупант своєму батьку.

Той перепитує, чи означає це, що їм немає на чому воювати. Почувши від сина ствердну відповідь, батько залишився явно задоволеним. Як пояснив молодий загарбник, із 10 танків на початку війни зараз у його підрозділі залишився лише один. І той вони умисно зламали.

"Ну, и слава Богу! Разберите его, сдайте на металлолом, целей останетесь", – радить батько загарбнику.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмова російського окупанта-мародера з матір'ю: "Компьютер, нах#й, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу. Еще по мелочам набрал". АУДIО

Автор: 

армія рф (17713) СБУ (12912) перехоплення (353)


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Топ коментарі
+31
Дурники! Краще цілий віддайте ВСУ, ще і непогані гроші отримаєте!
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02.05.2022 19:06
+11
Батько поганого не порадить.
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02.05.2022 19:09
+8
Нехай ще ноги собі попереламують, шоб навєрняка.
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02.05.2022 19:07
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02.05.2022 19:03 Відповісти
Дурники! Краще цілий віддайте ВСУ, ще і непогані гроші отримаєте!
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02.05.2022 19:06 Відповісти
А как же находят потом по соцсетям героев подобных разговоров и в принципе находят подтверждение сказанному через обзвон ?
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02.05.2022 19:21 Відповісти
Ти б ще у ***** запитав хто йому порадив напасти на Україну щоб виграти війну за три дні. Вони там всі діють всупереч здоровому глузду. Бо пити треба було їх дідам і прадідам не водку, а воду, то може такі уроди не народилися б. У росії дві біди: народ і дороги.
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02.05.2022 19:30 Відповісти
Нехай ще ноги собі попереламують, шоб навєрняка.
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02.05.2022 19:07 Відповісти
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02.05.2022 19:08 Відповісти
Батько поганого не порадить.
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02.05.2022 19:09 Відповісти
ВРАГИ НАРОДА.
ВСЕХ НАЙДЕМ И РАССТРЕЛЯЕМ!!!

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02.05.2022 19:10 Відповісти
Вот бы дать по этому рылу шлакоблоком
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02.05.2022 19:44 Відповісти
подрывать - надёжнее.
продавать - выгоднее.
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02.05.2022 19:10 Відповісти
Щось СБУ останнім часом лише прослушкой, та як і ГРУ, займається. Про виконані бойові задачі - тиша...
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02.05.2022 19:23 Відповісти
який хитрожопий окупант ***

ні так не вийде сідай с ука у танк і чеши на джавелін
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02.05.2022 20:00 Відповісти
Сдать его ФСБ и все подразделение оккупантов надолго сядет на бутылку. Следующие умнее будут. ВСУ сдадутся вместе с танком.
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02.05.2022 20:12 Відповісти
 
 