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Новини Війна
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Окупанти створили "тортурний табір" на вокзалі у Козачій Лопані на Харківщині, - голова громади Задоренко

козача,лопань

Російські окупанти катували жителів Руської Лозової у Харківській області, яку днями взяли під контроль Збройні сили України.

Про повідомив Супільному голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час евакуації місцеві розповідали нам, що й одягали целофанові пакети на голову і зв’язували руки, ставили на коліна, катували. Ці люди на сьогодні виїхали на безпечну територію, з ними працюють відповідні служби, фіксують ці свідчення", - розповів він.

Військові тримають позиції поблизу населеного пункту, ле кілька сусідніх залишаються в окупації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу окупанти вбили 3 цивільних на Харківщині, ще 8 поранено, - Синєгубов

"Якщо брати інформацію по Козачій Лопані, то ми знаємо, що там на території залізничного вокзалу був створений окупаційними військами, скажімо так, "тортурний табір", де у підвал спускали людей, застосовували до них фізичну силу, катували й допитували: і волонтерів, і місцеве населення", - сказав він.

За його словами, щодня у громаді гинуть 3-5 людей. За час з 24 лютого загинули близько сотні людей.

У своєму фейсбуці голова громади повідомляв 30 квітня, що Козачолопанський старостат, серед інших, досі перебуває під контролем ворога.

Від селища Козача Лопань до кордону з Росією - приблизно два кілометри. Населення - п’ять тисяч жителів.

Також читайте: Росіяни на камери роздають на окупованій Харківщині українські продукти як "гуманітарку", а їхні пропагандисти брешуть, що це на Луганщині

Автор: 

катування (606) Харківщина (6054)


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путин продолжает вынашивать план «своего трибунала», где на основе «выбитых показаний» в ближайшие месяцы может начаться самый большой за всю историю россии и постсоветского пространства судебный процесс (читай - фарс, имитация суда) над «нацистами», «бендеровцами» и т.д. При чём на Большой Дмитровке в здании Генпрокуратуры уже готовятся к «можем повторить» в прямом смысле слова, прокуроры изучают особенности и специфику Нюрнбергского трибунала, чтобы новый трибунал сделать максимально зрелищным, историческим и внушающим доверие простому обывателю.

Источник сообщает, что для нынешнего генпрокурора рф игоря краснова именно организация трибунала - задача N1, поставленная не только путиным, но и всем совбезом, и теперь он и ещё более 40 прокуроров штудируют речи генпрокурора ссср Романа Руденко, который в Нюрнбергском процессе был главным обвинителем от ссср. «30 августа 1946 г. Руденко произнес заключительную речь… В конце Руденко сказал: «Обвинение выполнило свой долг перед Высоким Судом, перед светлой памятью невинных жертв, перед совестью народов, перед своей собственной совестью. Да свершится же над фашистскими палачами Суд народов - Суд справедливый и суровый!». Нечто подобное по задумке путина и его политтехнологов должен будет озвучить игорь краснов.

Не все готовы соучаствовать в этом фарсе и некоторые уже подают рапорты и уходят на пенсию или переводятся, опасаясь не только будущих санкций, но и позора. Также международные партнеры путина по одкб не спешат давать своё согласие на участие в этом «трибунале», опасаясь санкций и обострения отношений с США и Европой. https://t.me/NetGulagu/2585
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02.05.2022 19:18 Відповісти
Обстрел Одессы: российская ракета попала в здание московского патриархата
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02.05.2022 20:17 Відповісти
Саме туди і треба. Якщо наш безхребетний лохторат продовжує ходити на проповіді руско-фашистських мерзотних потвор в рясах, то якщо там було парочка зомбаків прихожан, хрен з ними. Не жалко.
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02.05.2022 20:40 Відповісти
Боже поможи позбавитись від КАЦАПСЬКОЇ ЧУМИ
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02.05.2022 20:20 Відповісти
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02.05.2022 20:23 Відповісти
Побажаю кацапам довгу смерть у тяжких муках як від променевої хвороби коли кішки випадають з тіла.
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02.05.2022 20:31 Відповісти
Кацап - це шкуродер.

Нам треба бути готовими до ще страшніших злочинів проти нас, це одичали нелюди, вони здатні на будь які знущання.
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02.05.2022 23:19 Відповісти
 
 