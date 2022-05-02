Окупанти створили "тортурний табір" на вокзалі у Козачій Лопані на Харківщині, - голова громади Задоренко

Російські окупанти катували жителів Руської Лозової у Харківській області, яку днями взяли під контроль Збройні сили України.

Про повідомив Супільному голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час евакуації місцеві розповідали нам, що й одягали целофанові пакети на голову і зв’язували руки, ставили на коліна, катували. Ці люди на сьогодні виїхали на безпечну територію, з ними працюють відповідні служби, фіксують ці свідчення", - розповів він.

Військові тримають позиції поблизу населеного пункту, ле кілька сусідніх залишаються в окупації.

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"Якщо брати інформацію по Козачій Лопані, то ми знаємо, що там на території залізничного вокзалу був створений окупаційними військами, скажімо так, "тортурний табір", де у підвал спускали людей, застосовували до них фізичну силу, катували й допитували: і волонтерів, і місцеве населення", - сказав він.

За його словами, щодня у громаді гинуть 3-5 людей. За час з 24 лютого загинули близько сотні людей.

У своєму фейсбуці голова громади повідомляв 30 квітня, що Козачолопанський старостат, серед інших, досі перебуває під контролем ворога.

Від селища Козача Лопань до кордону з Росією - приблизно два кілометри. Населення - п’ять тисяч жителів.

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