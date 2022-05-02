Окупанти створили "тортурний табір" на вокзалі у Козачій Лопані на Харківщині, - голова громади Задоренко
Російські окупанти катували жителів Руської Лозової у Харківській області, яку днями взяли під контроль Збройні сили України.
Про повідомив Супільному голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час евакуації місцеві розповідали нам, що й одягали целофанові пакети на голову і зв’язували руки, ставили на коліна, катували. Ці люди на сьогодні виїхали на безпечну територію, з ними працюють відповідні служби, фіксують ці свідчення", - розповів він.
Військові тримають позиції поблизу населеного пункту, ле кілька сусідніх залишаються в окупації.
"Якщо брати інформацію по Козачій Лопані, то ми знаємо, що там на території залізничного вокзалу був створений окупаційними військами, скажімо так, "тортурний табір", де у підвал спускали людей, застосовували до них фізичну силу, катували й допитували: і волонтерів, і місцеве населення", - сказав він.
За його словами, щодня у громаді гинуть 3-5 людей. За час з 24 лютого загинули близько сотні людей.
У своєму фейсбуці голова громади повідомляв 30 квітня, що Козачолопанський старостат, серед інших, досі перебуває під контролем ворога.
Від селища Козача Лопань до кордону з Росією - приблизно два кілометри. Населення - п’ять тисяч жителів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Источник сообщает, что для нынешнего генпрокурора рф игоря краснова именно организация трибунала - задача N1, поставленная не только путиным, но и всем совбезом, и теперь он и ещё более 40 прокуроров штудируют речи генпрокурора ссср Романа Руденко, который в Нюрнбергском процессе был главным обвинителем от ссср. «30 августа 1946 г. Руденко произнес заключительную речь… В конце Руденко сказал: «Обвинение выполнило свой долг перед Высоким Судом, перед светлой памятью невинных жертв, перед совестью народов, перед своей собственной совестью. Да свершится же над фашистскими палачами Суд народов - Суд справедливый и суровый!». Нечто подобное по задумке путина и его политтехнологов должен будет озвучить игорь краснов.
Не все готовы соучаствовать в этом фарсе и некоторые уже подают рапорты и уходят на пенсию или переводятся, опасаясь не только будущих санкций, но и позора. Также международные партнеры путина по одкб не спешат давать своё согласие на участие в этом «трибунале», опасаясь санкций и обострения отношений с США и Европой. https://t.me/NetGulagu/2585
░░░░░░░░░░░░░░░░░███████████░░
░█░░████░░░░░░░░░█░░░░░░░░░█░░
░█░░█░░░░░█████░░███████░░██░░
░███████░░░░░░░░░████░░░████░░
░░░░█░░█░░█████░░██░░███████░░
░████░░█░░░░░░░░░█░░░░░░░░░█░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░███████████░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Нам треба бути готовими до ще страшніших злочинів проти нас, це одичали нелюди, вони здатні на будь які знущання.