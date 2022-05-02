УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9569 відвідувачів онлайн
Новини Війна
26 721 32

В результаті ракетного удару по Одесі є загиблі та поранені, - ОВА

одеса,обстріл

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. На жаль є загиблі та поранені.

Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл Одеси російськими окупантами: Пошкоджено об'єкти міської інфраструктури

Автор: 

обстріл (28973) Одеса (5492)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+36
***, та коли до них від нас щось буде прилітати. Та скільки можна вже це терпіти.
показати весь коментар
02.05.2022 19:44
+34
расія це терористичне угруповування
показати весь коментар
02.05.2022 19:42
+24
Вбивати, вбивати та вбивати кацапів. Тільки так можна очистити землю від зла!
показати весь коментар
02.05.2022 19:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
расія це терористичне угруповування
показати весь коментар
02.05.2022 19:42 Відповісти
Держава-терорист.
показати весь коментар
02.05.2022 19:52 Відповісти
держава терористів
показати весь коментар
02.05.2022 19:55 Відповісти
Держава рашистов-террористов и унитазопоклонистов.
показати весь коментар
02.05.2022 20:00 Відповісти
Та ще й з величезною кількістью ядерної зброї
показати весь коментар
02.07.2022 10:14 Відповісти
Як говорить Айдер Муждабаєв- ТОРФ- терористична організація російська федерація
показати весь коментар
02.05.2022 20:04 Відповісти
капитан очевидность
показати весь коментар
03.05.2022 04:01 Відповісти
Это орки за спалную вату мстят !
показати весь коментар
02.05.2022 19:43 Відповісти
Це їх "мстя" що ми живемо як люди, а вони як скоти.
показати весь коментар
02.05.2022 19:54 Відповісти
Всегда были скотами и кровавыми подонками: эти выродки только за один год в 1937/38 убили 110 тысяч священников и церковных старост, своими собственными руками разрушили и взорвали 36 тысяч православных храмов:

антихристианская нация выродков и варваров.
показати весь коментар
02.07.2022 02:29 Відповісти
Cкорее за катера ,потопленные байрактаром возле Змеиного
показати весь коментар
02.05.2022 20:25 Відповісти
***, та коли до них від нас щось буде прилітати. Та скільки можна вже це терпіти.
показати весь коментар
02.05.2022 19:44 Відповісти
Було б чим, прилітало б..
показати весь коментар
02.05.2022 19:48 Відповісти
Казали є, казали відправили, і казали ще на післявчора. Himars ау? От от мають 777омі прилетіти. Повні вуха звізданини вже. Хоч новини не дивись.
показати весь коментар
02.05.2022 20:35 Відповісти
пока коломойский беня не нажрется , газ для авто подняли, дизель и бензин разрешили продавать еще дороже , это после того, как зеля заявил -,, через две недели мы решим вопрос с топливом ,, , то есть , сначала мы поднимем цену, а потом будем решать ,........ кому война, а кому .............
показати весь коментар
02.05.2022 19:55 Відповісти
Вбивати, вбивати та вбивати кацапів. Тільки так можна очистити землю від зла!
показати весь коментар
02.05.2022 19:48 Відповісти
Севастопольские ****** чм рф ,скоро вся срака будет в ракушках Мама отвечает
показати весь коментар
02.05.2022 19:49 Відповісти
Саме другого травня з Нилу виповзло ціле стадо крокодайлів й почало лити сльози по загиблим в "Будинку провспілок" .
Й московитськи "високорозумні" "Іскандери" то є крокодилі сльози .
Бо тільки московитськи "Іскандери" точно знають , хто з одеситів був тому домі й їх обходять !!!
показати весь коментар
02.05.2022 19:53 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2022 19:55 Відповісти
Тримайтеся, одесити.
Співчуття родинам загиблих.
Одужання пораненим.
показати весь коментар
02.05.2022 20:06 Відповісти
Треба по севастополю захєрачити. Чим скоріше ми це зробимо, тим ціліше буде Одеса.
показати весь коментар
02.05.2022 20:13 Відповісти
Himars от Одессы сумеет дострелить ?
показати весь коментар
02.05.2022 20:59 Відповісти
На парашкинское победобесие что-то им прилетит? дидыподыхале.
показати весь коментар
02.05.2022 20:17 Відповісти
Как только будет оружие что бы достать до Крыма и расфигачить все военные объекты там, надо срочно начинать. Особенно базу флота.
показати весь коментар
02.05.2022 20:20 Відповісти
Шото у меня такое чувство, шо на днях очередное корыто станет домиком для рыбок…
показати весь коментар
02.05.2022 20:22 Відповісти
Та есть жеш у нас уже то шо до Севастополя долетит шо молчим?
показати весь коментар
02.05.2022 20:26 Відповісти
Путєн нападьот!
показати весь коментар
02.05.2022 20:30 Відповісти
Севастополь это украинский город. Потому и не стреляют.
показати весь коментар
02.05.2022 20:37 Відповісти
Что именно есть|?
показати весь коментар
02.05.2022 21:00 Відповісти
тебе кацап не скажут
показати весь коментар
03.05.2022 04:03 Відповісти
Дуже сподіваюсь на якнайшвидше знищення чорноморського флоту.
показати весь коментар
02.05.2022 20:27 Відповісти
 
 