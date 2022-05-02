В результаті ракетного удару по Одесі є загиблі та поранені, - ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. На жаль є загиблі та поранені.

Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!" - йдеться в повідомленні.

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