В результаті ракетного удару по Одесі є загиблі та поранені, - ОВА
Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. На жаль є загиблі та поранені.
Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+36 Саша Паш
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+34 Стас Петров #423214
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+24 время
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антихристианская нация выродков и варваров.
Й московитськи "високорозумні" "Іскандери" то є крокодилі сльози .
Бо тільки московитськи "Іскандери" точно знають , хто з одеситів був тому домі й їх обходять !!!
Співчуття родинам загиблих.
Одужання пораненим.