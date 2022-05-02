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Ворог 2 травня на Донецькому напрямку зосередив свої зусилля на встановленні повного контролю над Рубіжним та Попасною, - Генштаб
Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення на Донецькому напрямку станом на 18:00 2 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ., про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджено на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямках населених пунктів Лиман і Сіверськ".
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+15 Чайка Київ
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+12 Andrii Shevchenko
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+2 Aleks T #464436
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Это как фарш молоть, только дольше.
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