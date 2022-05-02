Ворог 2 травня на Донецькому напрямку зосередив свої зусилля на встановленні повного контролю над Рубіжним та Попасною, - Генштаб

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення на Донецькому напрямку станом на 18:00 2 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ., про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджено на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямках населених пунктів Лиман і Сіверськ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 02.05.2022