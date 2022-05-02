УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9689 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 798 14

Ворог 2 травня на Донецькому напрямку зосередив свої зусилля на встановленні повного контролю над Рубіжним та Попасною, - Генштаб

попасна

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення на Донецькому напрямку станом на 18:00 2 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ., про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджено на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямках населених пунктів Лиман і Сіверськ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 02.05.2022

Автор: 

Генштаб ЗС (6728) Донбас (22356)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
показати весь коментар
02.05.2022 20:15
+12
Я звісно не генштаб, але зараз головне не допустити котла в Сєвєродонецьку і Лисичанську,маю надію, що другого Маріуполя не допустять.
показати весь коментар
02.05.2022 20:20
+2
Про котли , ще неділю тому попереджала англійська розвідка.
показати весь коментар
02.05.2022 20:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рубіжне й Попасна практично повністю під орками..
показати весь коментар
02.05.2022 20:21 Відповісти
Сейчас видят те, кто в Белогоровке и Покровском. А мы сможем узнать только через несколько недель.
Это как фарш молоть, только дольше.
показати весь коментар
02.05.2022 20:27 Відповісти
Менше слухай Арестовича.
https://youtu.be/iv8ce4QmBd0 Когда Арестовича слишком много
показати весь коментар
02.05.2022 20:44 Відповісти
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
показати весь коментар
02.05.2022 20:15 Відповісти
Я звісно не генштаб, але зараз головне не допустити котла в Сєвєродонецьку і Лисичанську,маю надію, що другого Маріуполя не допустять.
показати весь коментар
02.05.2022 20:20 Відповісти
Тут как в Мариуполе не получится-в Мариуполе море с одной стороны,с другой фактически россияния
показати весь коментар
02.05.2022 21:08 Відповісти
И чего получилось у них ?
показати весь коментар
02.05.2022 20:22 Відповісти
Мене цікавить така думка, скільки громадян цих міст пішли захищати свої домівки, хоч би в тро?
показати весь коментар
02.05.2022 20:27 Відповісти
Достатньо. Ще з 2014 року. Зараз молодь підтягнулася.
показати весь коментар
02.05.2022 22:36 Відповісти
Не нам, з дивана,судити. ВСУ знають свою справу, і роблять усе можливе і не можливе. Нам залишається лише надіятись і вірити в них. Храни їх Господь!
показати весь коментар
02.05.2022 20:32 Відповісти
Про котли , ще неділю тому попереджала англійська розвідка.
показати весь коментар
02.05.2022 20:33 Відповісти
Арестович вже 18.04 взяв у котел всих ординців:
показати весь коментар
02.05.2022 21:21 Відповісти
Там міст біля Рубіжного,надіюсь не лишать,щоб рашисти не скакали по вул. Будьонного!!!
показати весь коментар
02.05.2022 21:50 Відповісти
 
 