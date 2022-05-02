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Підтверджено смерть українського військового Дана Звоника, який потрапив у полон окупантів в Маріуполі, - CNN

дан,звоник

Підтверджено смерть українського захисника Дана Звоника, якого раніше взяли в полон російські окупанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті CNN.

20 квітня з'явилося відео з п'ятьма українськими полоненими, серед яких був і Звоник.

Кілька днів тому мати дізналася про його смерть.

Також читайте: У боях із російськими окупантами на сході загинув "кіборг"-десантник 95-ї бригади Руслан Боровик. ФОТО

Автор: 

смерть (6771) полонені (2290)


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Топ коментарі
+106
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті незламної української нації...
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02.05.2022 20:27
+96
Цей хлопець з того самого дня перед очима . Полон не вихід,орки нелюди. Вічна Пам'ять Герою. Тримайтесь і бережіть себе.
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02.05.2022 20:28
+96
Ну, где там советовальщики, что предлагали защитникам Мариуполя сдаться и сохранить свои жизни? Спасти защитников Мариуполя можно только военным путем. Никакими переговорами их не вывести.
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02.05.2022 20:32
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Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті незламної української нації...
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02.05.2022 20:27 Відповісти
І за кожного сволоту очікує помста!
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02.05.2022 20:33 Відповісти
не трепись - делом докажи свою помсту ..
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03.05.2022 04:28 Відповісти
ще одно підтверження того що в полон попадати не можна.
краще прийняти моментальну смерть чим піддатися нелюдським тортурам.
слава герою
слава героям
слава нашим захисникам
хай виздихають орки, всі до одного.
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02.05.2022 21:02 Відповісти
Сенатор Маккейн - военный летчик, пробыл во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC вьетнамском плену пять с половиной лет и был выпущен в 1973 году

раZZисты хуже азиатских вьетконгонцев
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02.05.2022 21:23 Відповісти
маскалі - нелюди
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02.05.2022 22:58 Відповісти
не пишите тупые z-ки бесят и воняют кацапами
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03.05.2022 04:29 Відповісти
только по-меньше зеленой трепотни и пафоса а то уже тошнит от слова "должен" .. а будет как всегда
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03.05.2022 04:27 Відповісти
Саша, кацапы твари, 100%! Их всех просто убить мало! А вот по поводу героизма... ты видео вообще смотрел с Деном этим? Много вопросов, думаю, придется еще спецслужбам нашим разбираться... иногда героизм, а иногда, мягко говоря, и не очень! Да, война, да, страшно! Всем страшно! Или в Азовстали сейчас не страшно? Но они не идут с поднятыми руками... вот такое вот кино
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03.05.2022 09:23 Відповісти
Цей хлопець з того самого дня перед очима . Полон не вихід,орки нелюди. Вічна Пам'ять Герою. Тримайтесь і бережіть себе.
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02.05.2022 20:28 Відповісти
вот и правильный вопрос: он сдался, хотел жить, а получил что? когда сдаешься, нужно рассматривать все варианты
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03.05.2022 09:26 Відповісти
Слава Захисникам України!!!
Героі не умирають!!
Смерть московитам *****!!
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02.05.2022 20:28 Відповісти
На видио с плена он вел себя достойно и смело, может поэтому и убили...
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02.05.2022 20:29 Відповісти
не зрадив націю, не встав на коліна, кацапи ви приречені, вас навіть діти будуть вбивати!
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02.05.2022 20:31 Відповісти
Ну, где там советовальщики, что предлагали защитникам Мариуполя сдаться и сохранить свои жизни? Спасти защитников Мариуполя можно только военным путем. Никакими переговорами их не вывести.
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02.05.2022 20:32 Відповісти
українських полонених військових рашисти вбивають бо для обміну на своїх свинопсів набрали велику кількість цивільних заручників..
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02.05.2022 20:36 Відповісти
Калічать, катують, вбивають. Питання що гірше, смерть в бою чи полон мордору.
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02.05.2022 20:41 Відповісти
Убивать пленных - это еще один "пунктик" к обвинению на трибунале. Впрочем, там расстрелы заработали уже многие.
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02.05.2022 20:43 Відповісти
У этих преступлений нет срока давности, а ***** и его режим не вечен.
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02.05.2022 21:05 Відповісти
Беда, что вместо ***** придет такой же *****, ничуть не лучше предыдущего.
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02.05.2022 21:45 Відповісти
Думаю, что уже слишком много поставлено на карту. Если Запад понял всю серьезность ситуации (а он скорее всего понял), то будут рушить режим, а не просто свергать *****. На смену ГБшникам придут олигархи, а у них другие интересы, да и решать проблемы с ними Западу будет проще. Поделят территорию немытой на сферы влияния: Москва - условному "Абрамовичу", Питер - "Тинькову" и т.д. Каждый будет стричь своих баранов и не лезть в геополитику. Такой вариант развития событий устроит всех.
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02.05.2022 22:19 Відповісти
не пести не прийдет - рашке все равно конец - народ санкций не выдержит долго
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03.05.2022 04:31 Відповісти
К сожалению, так. Наказаны будут те, кто сдохнет в Украине. Тех же, кто свалит, искать или требовать их выдачи уже никто не будет.
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02.05.2022 21:06 Відповісти
хватит гнать кацапскую пургу - накажут всех кого вычислят конечно это будет не быстро
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03.05.2022 04:32 Відповісти
Для воєнних злочинців приміняється не розстріл, а повішення.
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03.05.2022 08:36 Відповісти
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02.05.2022 20:43 Відповісти
нашим воїнам нема сенсу здаватись в полон
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02.05.2022 20:43 Відповісти
И после етого какое то падло будет нам говорить о мире
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02.05.2022 20:45 Відповісти
полонених орків нада прінімать хлєбом-солью (на камєру) і обєщать золотиє гори. Але пам'ятати, шо договор з кацапом не варте і папірчини
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02.05.2022 20:46 Відповісти
Слава Герою!!🌷🌷🇺🇦!!!Смерть рашистам!!
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02.05.2022 20:47 Відповісти
вот так они с нашими пленными себя ведут, а мы им комфорты бл устраиваем!
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02.05.2022 20:47 Відповісти
Вбивство полоненного це військовий злочин !
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02.05.2022 20:50 Відповісти
У кацапів цих злочинів уже стільки, що...одним більше, одним менше.... Їм не звикати.
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02.05.2022 21:03 Відповісти
Покойся с миром брат. Мы отомстим! По сути это психологическая операция на ВСУ чтобы спровоцировать резню пленных русских что в дальнейшем спровоцирует в армии нацистов массовый отказ от сдачи в плен - на это расчет нацистской военщины. Как только русские фашисты начали сдаваться в плен в Чечне, появился младший кадыркин который на камеру резал русским головы, после чего всех чеченцев начали называть террористами, и поголовно отказались сдаваться в плен. Если украинцы пойдут по тому же сценарию, то поднять русских против бункерного нациста станет еще сложнее.
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02.05.2022 20:54 Відповісти
По этому, на камеру их надо брать в плен, а потом, выключив камеру, ...........
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02.05.2022 21:05 Відповісти
А потом как объяснить что оно уже с простреленой башкой после видео с чаем и бутербродами? Не надо никакого видео.
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02.05.2022 21:20 Відповісти
Как обьяснить? Самоубийство.
А серьезно, то оставить тех, кто на обмен. А лишних - после видео утилизировать. Или объявить, что они захотели остаться в Украине, отстраивать то, что натворили. Или изъявили желание воевал в рядах ЗСУ. Думаете, на кацапии кто-то будет серьезно интересоваться, где они делись?
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02.05.2022 21:44 Відповісти
хватит бред писать - военные лучше знают кого брать кого не брать -если у них много наших пленных значит надо собирать обменный фонд
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03.05.2022 04:34 Відповісти
Справжні герої помирають , а ті що розграбили армію отримують Героя України за що?
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02.05.2022 20:57 Відповісти
Слава Герою. Росіяни не змогли його перемогти, тому вбили. Помста має бути проти всіх росіян.
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02.05.2022 21:00 Відповісти
простіть і прощайте Герої
політ ваш найтяжче з мірил
"міцніше тримайте зброю !!" -
чути з під шелесту крил...

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02.05.2022 21:07 Відповісти
как это вышло? "тупой народ" выбрал продажную власть и власть продала народ сразу после выборов
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03.05.2022 04:36 Відповісти
https://kyokushinkarate.news/sportsman/zvonik-dan-ruslanovich
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02.05.2022 21:25 Відповісти
https://kyokushinkarate.news/interview/1238-chempiona-rossii-intervyu
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02.05.2022 21:33 Відповісти
Тобто его, вбили
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02.05.2022 21:30 Відповісти
рашисти хвалилися, що свiтлину з тiлом Дана вiдiслали його матерi...

рашистськi покидьки.

Смерть рассєянським шизо-фашистам!
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02.05.2022 22:04 Відповісти
За одного нашого утилізувати 10 полонених орків...неофіційно, але з повідомленням
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02.05.2022 21:30 Відповісти
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02.05.2022 22:07 Відповісти
У полоні був убитий чемпіон України з кіокушин карате



01/05/2022



29 квітня 2022 року стало відомо про загибель чемпіона України з кіокушин карате (IKO Matsushima) Звоник Дана Руслановича (14 червня 1996 р.н.).

22 квітня 2022 року з'явилося відео, зняте російськими військовими, з п'ятьма українськими полоненими. У тому числі був Звоник Дан. На відео він був цілим і впевнено стояв на ногах, без ознак серйозних поранень. У районі попереку можна було побачити перев'язку.

Але 29 квітня батьки дізналися про його смерть. Як і головне чому, здорового і молодого хлопця, який потрапив у полон, позбавили життя?

На показовому відео їм обіцяли одяг, надання медичної допомоги, і як до військовополонених до них будуть ставитися з повагою та розумінням. Проте на фото, яке надіслали батькам, Дан був у тому ж одязі, що й на відео, з тією ж перев'язкою.

З етичних міркувань ми не публікуватимемо фото яке надіслали батькам і вдаватися до подробиць яким чином був убитий боєць кіокушина який був у полоні.

Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо його як світлу та добру людину, талановитого спортсмена.

Бажаючим надати фінансову допомогу рідним Дана можуть це зробити шляхом перерахування коштів на карту матері Дана - 5355 2802 1151 9705 Звоник Ганна Олександрівна.
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02.05.2022 22:10 Відповісти
Там на фото ,что послали матери Дана есть несовпадения по ранениям-на видео с правой стороны есть кровянистые следы или ссадины,на теле там пусто.Но правда лицо на трупе было скрыто
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03.05.2022 00:09 Відповісти
Швидше за все на грудях була не гематома, а просто кривавий слід. А обличчя на світлині, думаю, приховали вже наші, бо тіло лежить обличчям до гори і постає дуже страшна картина: швидше за все Дану роздробило половину черепа від пострілу в голову впритул, бо саме так вбивають полонених кацапи.
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03.05.2022 05:28 Відповісти
що за лайно , яке ставить лайки пiд такимим страшними новинами???
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02.05.2022 22:17 Відповісти
Кончені кацапи, здохніть.
Як він потрапив у полон, до кацапів краще не потрапляти у полон - це просто факт.
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02.05.2022 23:02 Відповісти
Светлая память Герою!
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03.05.2022 09:48 Відповісти
 
 