Підтверджено смерть українського військового Дана Звоника, який потрапив у полон окупантів в Маріуполі, - CNN
Підтверджено смерть українського захисника Дана Звоника, якого раніше взяли в полон російські окупанти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті CNN.
20 квітня з'явилося відео з п'ятьма українськими полоненими, серед яких був і Звоник.
Кілька днів тому мати дізналася про його смерть.
Топ коментарі
+106 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар02.05.2022 20:27 Посилання
+96 Валентина Саюн
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+96 Мобильный крематорий
показати весь коментар02.05.2022 20:32 Посилання
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краще прийняти моментальну смерть чим піддатися нелюдським тортурам.
слава герою
слава героям
слава нашим захисникам
хай виздихають орки, всі до одного.
раZZисты хуже азиатских вьетконгонцев
Героі не умирають!!
Смерть московитам *****!!
А серьезно, то оставить тех, кто на обмен. А лишних - после видео утилизировать. Или объявить, что они захотели остаться в Украине, отстраивать то, что натворили. Или изъявили желание воевал в рядах ЗСУ. Думаете, на кацапии кто-то будет серьезно интересоваться, где они делись?
політ ваш найтяжче з мірил
"міцніше тримайте зброю !!" -
чути з під шелесту крил...
рашистськi покидьки.
Смерть рассєянським шизо-фашистам!
01/05/2022
29 квітня 2022 року стало відомо про загибель чемпіона України з кіокушин карате (IKO Matsushima) Звоник Дана Руслановича (14 червня 1996 р.н.).
22 квітня 2022 року з'явилося відео, зняте російськими військовими, з п'ятьма українськими полоненими. У тому числі був Звоник Дан. На відео він був цілим і впевнено стояв на ногах, без ознак серйозних поранень. У районі попереку можна було побачити перев'язку.
Але 29 квітня батьки дізналися про його смерть. Як і головне чому, здорового і молодого хлопця, який потрапив у полон, позбавили життя?
На показовому відео їм обіцяли одяг, надання медичної допомоги, і як до військовополонених до них будуть ставитися з повагою та розумінням. Проте на фото, яке надіслали батькам, Дан був у тому ж одязі, що й на відео, з тією ж перев'язкою.
З етичних міркувань ми не публікуватимемо фото яке надіслали батькам і вдаватися до подробиць яким чином був убитий боєць кіокушина який був у полоні.
Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо його як світлу та добру людину, талановитого спортсмена.
Бажаючим надати фінансову допомогу рідним Дана можуть це зробити шляхом перерахування коштів на карту матері Дана - 5355 2802 1151 9705 Звоник Ганна Олександрівна.
Як він потрапив у полон, до кацапів краще не потрапляти у полон - це просто факт.