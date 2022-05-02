Підтверджено смерть українського військового Дана Звоника, який потрапив у полон окупантів в Маріуполі, - CNN

Підтверджено смерть українського захисника Дана Звоника, якого раніше взяли в полон російські окупанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті CNN.

20 квітня з'явилося відео з п'ятьма українськими полоненими, серед яких був і Звоник.

Кілька днів тому мати дізналася про його смерть.

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