УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9689 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 543 19

Пропаганда РФ намагається створити враження контролю російського керівництва над ходом бойових дій в Україні, - ЦПД

путін

Депутат Держдуми Росії Олег Матвейчев стверджує, що Путін навмисно створює для України та Заходу "відчуття їхньої швидкої перемоги" та "ілюзію, ніби ще трохи і РФ зазнає поразки".

На це вказує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації.

На думку "експерта", така стратегія змусить Захід надати Україні всю можливу зброю. Після цього РФ "утилізує все натівське озброєння" та "завдасть вирішального удару". Населенню ж Росії "треба це розуміти та повністю довіряти верховному головнокомандувачу".

"Насправді цими тезами російська пропаганда лише намагається виправдати перед власним населенням військові поразки зс рф, насамперед на півночі нашої країни, звідки ворог ганебно відступив. Водночас, таким наративом пропагандисти заганяють себе у глухий кут, оскільки дають росіянам надію на перемоги, яких українська армія їм не подарує", - підкреслюють в ЦПД.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський пропагандист Кисельов запропонував вдарити по Британії ядерною зброєю й полетів до ОАЕ. ФОТОрепортаж

Автор: 

пропаганда (2818) росія (65829) Центр протидії дезінформації (162)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Да да да, Киев за 3 дня и все такое, видели уже)
показати весь коментар
02.05.2022 20:44
+10
Тільки но переглянув на ютюбі від СНН ...Індійські канали..Турецькі...всі обговорюють Україну як Байрактар вьє..в по катерах...ага і офігівають від нашого спротиву і ЗСУ..бажають перемоги Україні в дописах
показати весь коментар
02.05.2022 20:55
+8
скоко не кричи ХАЛВА во рту слаще не станет
показати весь коментар
02.05.2022 20:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скоко не кричи ХАЛВА во рту слаще не станет
показати весь коментар
02.05.2022 20:44 Відповісти
во рту у кацапов сейчас солено
показати весь коментар
02.05.2022 21:01 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2022 21:53 Відповісти
Да да да, Киев за 3 дня и все такое, видели уже)
показати весь коментар
02.05.2022 20:44 Відповісти
а ****))) надо еще атомную бомбу на моцкву скинуть свою же,что бы запад еще больше уверовал в победу а потом как жахнем копьями по нато)
показати весь коментар
02.05.2022 20:45 Відповісти
Чистый ипанько с мозгом амёбы. И таких на ********** 140 лямов.
показати весь коментар
02.05.2022 20:46 Відповісти
скільки не називай ***** за прізвищем воно було, є і буде *****.
А подальшу долю *****стана буде вирішувати Україна!
показати весь коментар
02.05.2022 20:47 Відповісти
Ватные дебилы живут исключительно сегодняшним днём,это их и погубит .
показати весь коментар
02.05.2022 20:48 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2022 21:23 Відповісти
Якось насрати, які мікстури вони вливають в пусті качани русні. Русня Шредінгера, на разі в статусі "живі". Після мобілізації статус зміниться на ймовірно живі. Але правду будемо знати лише ми!
показати весь коментар
02.05.2022 20:53 Відповісти
Тільки но переглянув на ютюбі від СНН ...Індійські канали..Турецькі...всі обговорюють Україну як Байрактар вьє..в по катерах...ага і офігівають від нашого спротиву і ЗСУ..бажають перемоги Україні в дописах
показати весь коментар
02.05.2022 20:55 Відповісти
В'єтнамці також...про індусів трохи дивно - їхній раджа ще вагається, хоче на 2х стільцях всидіти
показати весь коментар
02.05.2022 21:25 Відповісти
если на девятамая будете сидеть на аэродромах и прятаться по бухтах, то останетесь без подарков.
показати весь коментар
02.05.2022 20:58 Відповісти
Я заметил, что хрюсия стала копировать, слегка переиначив, заявления Украины в том числе. Помните, как генштаб говорил, что отступление на севере это маневренная оборона? Заметьте, кацапы даже слоган "Верьте в ВСУ!" украли, заменив его на "верьте главнокомандующему хлу."
показати весь коментар
02.05.2022 21:00 Відповісти
Тепер зрозуміло чого у мордору "потєрь нєт", бо це не втрати, а утилізація натівського озброєння.
показати весь коментар
02.05.2022 21:10 Відповісти
Проведут отрицательное наступление и отрицательную победу отпразднуют
показати весь коментар
02.05.2022 21:13 Відповісти
Шо ж тут такого - это советское лекало пропаганды
Точно такое же, как кода Артистович рассказывает, что Залужный в сортир не ходит без разрешения зеленского...
#какаяразница ?
ПыСы... Пишу это с горечью. но это ж правда...к сож....
показати весь коментар
02.05.2022 21:13 Відповісти
Фиолетово, шо ***** втирает своим рабам. Кацапы должны сдохнуть, рашку поделить на много-много улусов. Всё
показати весь коментар
02.05.2022 21:40 Відповісти
Они ждут когда НАТО свезет сюда все свои боеприпасы, потом объявят мобилизацию и вероломно и жестоко утилизируют весь натовский боезапас с помощью своего мобилизационного потенциала. Когда боеприпасы закончатся и в Украине начнется экологическая катастрофа вызванная разлагающимися останками мобилизационного потенциала, Зеленский капитулирует в обмен на вывоз останков победителей с территории страны. Очень хитрая комбинация верховного вождя я вам доложу.
показати весь коментар
02.05.2022 22:19 Відповісти
 
 