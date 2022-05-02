Пропаганда РФ намагається створити враження контролю російського керівництва над ходом бойових дій в Україні, - ЦПД
Депутат Держдуми Росії Олег Матвейчев стверджує, що Путін навмисно створює для України та Заходу "відчуття їхньої швидкої перемоги" та "ілюзію, ніби ще трохи і РФ зазнає поразки".
На це вказує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації.
На думку "експерта", така стратегія змусить Захід надати Україні всю можливу зброю. Після цього РФ "утилізує все натівське озброєння" та "завдасть вирішального удару". Населенню ж Росії "треба це розуміти та повністю довіряти верховному головнокомандувачу".
"Насправді цими тезами російська пропаганда лише намагається виправдати перед власним населенням військові поразки зс рф, насамперед на півночі нашої країни, звідки ворог ганебно відступив. Водночас, таким наративом пропагандисти заганяють себе у глухий кут, оскільки дають росіянам надію на перемоги, яких українська армія їм не подарує", - підкреслюють в ЦПД.
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#какаяразница ?
ПыСы... Пишу это с горечью. но это ж правда...к сож....