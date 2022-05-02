УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9729 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
25 109 62

Понад 70 американських гаубиць вже в Україні, 200 артилеристів пройшли навчання для їхнього використання, - CNN

сша,m777,гаубиця,howitzer

Близько 80% від загальної кількості з 90 гаубиць M777, які США зобов'язалися надати, вже прибули в Україну.

Про це повідомив високопосадовець Міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Понад 170 українських військових пройшли підготовку більш ніж в одному місці на M777, і ще 50 з лишком людей мають закінчити навчання сьогодні, тому, коли вони випускаються сьогодні - насправді вони, можливо, вже закінчили навчання сьогодні - це буде понад 200 українських артилеристів", - сказав посадовець.

Він додав, що ще понад 50 українців прибудуть на один із полігонів за межами України пізніше цього тижня, щоб розпочати навчання поводження з гаубицями M777.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вже на Донбасі і мочать кацапню", - в мережі з'явився ролик з польськими танками Т-72М1 і Т-72M1R, переданими ЗСУ. ВIДЕО

За словами чиновника, 1 травня група з 20 українських військових розпочала тижневий курс навчання роботі з безпілотними літальними апаратами Phoenix Ghost.

Він також повідомив, що за останні 24 години до європейського регіону прибуло 13 рейсів американської допомоги для забезпечення безпеки України, а протягом наступних 24 годин до регіону приїдуть ще 11 рейсів із США.

За словами чиновника, також було "23 доставки повітрям" з п'яти інших країн.

Також дивіться: Українські воїни встановили американський кулемет Browning М2 на трофейну російську вантажівку "Торнадо-У". ВIДЕО

Автор: 

зброя (7505) США (23290)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+55
показати весь коментар
02.05.2022 21:06
+30
Дзвінок, Путін знімає слухавку.
- Гальо, пане президенте, ту Місько зі Станіславова. Телефоную, жеби вам вповісти, же ми ту вам офіційно війну декляруємо.
- Харашо Міша, ето действительно важная новость. А большая у вас армия?
- Ну, зара… Я, Влодко, сусід Стефко і всі, шо ту в преферанс грали. То нас разом вісім.
- Должен сказать тебе, Миша, что у меня в армие 100 тисяч людей, каторие только ждут маево приказа.
- Холєра, я зара вам віддзвоню.
За якийсь час…
- Гальо, прошу пана президента, стан війни не скасовано. До нас приєдналося ше штири хлопаки з сусідньої кнайпи.
- Должен сказать тебе, Миша, что со времени нашего последнего разгавора я увеличил армию до 200 тисяч человек.
- Най го холєра вхопе! Я ще зателефоную.
За якийсь час…
- Слава Йсу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся вицофати з тої войни.
- Неужели? Очень жаль. А почему это вы вдруг передумали?
- Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили, і вздріли,же аж ніяк не зможемо нагодувати 200 тисяч в'язнів
показати весь коментар
02.05.2022 21:05
+28
Русня, шо с лицом?
показати весь коментар
02.05.2022 21:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дзвінок, Путін знімає слухавку.
- Гальо, пане президенте, ту Місько зі Станіславова. Телефоную, жеби вам вповісти, же ми ту вам офіційно війну декляруємо.
- Харашо Міша, ето действительно важная новость. А большая у вас армия?
- Ну, зара… Я, Влодко, сусід Стефко і всі, шо ту в преферанс грали. То нас разом вісім.
- Должен сказать тебе, Миша, что у меня в армие 100 тисяч людей, каторие только ждут маево приказа.
- Холєра, я зара вам віддзвоню.
За якийсь час…
- Гальо, прошу пана президента, стан війни не скасовано. До нас приєдналося ше штири хлопаки з сусідньої кнайпи.
- Должен сказать тебе, Миша, что со времени нашего последнего разгавора я увеличил армию до 200 тисяч человек.
- Най го холєра вхопе! Я ще зателефоную.
За якийсь час…
- Слава Йсу, пане Путін! Я сі тєжко вибачєю, але мусимо ся вицофати з тої войни.
- Неужели? Очень жаль. А почему это вы вдруг передумали?
- Ну, ми ту посиділи за пару гальбами пива, так си між собов порадили, і вздріли,же аж ніяк не зможемо нагодувати 200 тисяч в'язнів
показати весь коментар
02.05.2022 21:05 Відповісти
А чому Мiсько його ху.лом не називав.
показати весь коментар
02.05.2022 21:17 Відповісти
ху**вий анекдот -- ніц не патріотично, та й не про перемогу, в гузицю такі смішки...
показати весь коментар
02.05.2022 21:23 Відповісти
Якою це мовою?
показати весь коментар
02.05.2022 23:07 Відповісти
Украінська з польськими домішками !
показати весь коментар
03.05.2022 00:26 Відповісти
Так колись розмовляли у Галичині!
показати весь коментар
03.05.2022 02:07 Відповісти
Сподіваюсь це лайно вже забули, бо це лайно справді. Хто дав право галичанам знущатися з мови?
показати весь коментар
03.05.2022 08:40 Відповісти
На шароватній мові
показати весь коментар
03.05.2022 08:39 Відповісти
ахереть, половину слов вапще даже не слышал, а те что слышал так они не украинские
показати весь коментар
03.05.2022 08:37 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2022 21:06 Відповісти
І москаля нема, немає москаля,
Немає ніх\Я вопщє, одна сира земля!
показати весь коментар
02.05.2022 21:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc Насолоджуйтесь , панове! Пирятин - Арта Official Audio
показати весь коментар
02.05.2022 21:40 Відповісти
Жаль именно этой песни Пирятина нету в Спотифай
показати весь коментар
02.05.2022 23:49 Відповісти
Русня, шо с лицом?
показати весь коментар
02.05.2022 21:07 Відповісти
Эти гаубицы могут изменить ход всей войны. Даже трудно предугадать последствия их появления на фронте. В Украине знал атиллеристов, это ребята с мозгами компьютера. Профессионалы с большой буквы.
показати весь коментар
03.05.2022 02:50 Відповісти
Починаючи з 16 травня російській артилерії почне приходити *******
показати весь коментар
02.05.2022 21:12 Відповісти
він плавно вже настає...
показати весь коментар
02.05.2022 23:48 Відповісти
А що має статися аж 16 травня чи можливо в червні чи липні як вєщала люська, якщо зброя разом з артилеристами вже в Україні?
показати весь коментар
03.05.2022 10:13 Відповісти
Готовьте касапы черные пакеты и белые тапочки.
показати весь коментар
02.05.2022 21:13 Відповісти
баночки майонезні,не буде там стільки "матеріалу" щоб в кульок класти))))
показати весь коментар
03.05.2022 03:00 Відповісти
кульки в них закінчилися місяць тому, дохлих скоторусів возять насипом до крематорію.
показати весь коментар
03.05.2022 07:31 Відповісти
Поскорее бы их на фронт. Свинособаки заждались уже ********* от натовского вооружения
показати весь коментар
02.05.2022 21:14 Відповісти
а вы причем тут, арахуйи..
показати весь коментар
02.05.2022 21:16 Відповісти
Смерть клятим ворогам
показати весь коментар
02.05.2022 21:18 Відповісти
И сразу перевес пушек орков куда то испарится.
показати весь коментар
02.05.2022 21:19 Відповісти
Очень славно идёт демилитаризация Украины !
показати весь коментар
02.05.2022 21:22 Відповісти
і деницифікація малих народов расейской *********
показати весь коментар
02.05.2022 21:28 Відповісти
А чому с 16 -го травня ? Може раніше ? Вже бажаємо, багато, мертвих москалей, . За Одессу
показати весь коментар
02.05.2022 21:25 Відповісти
А де було про дату?
показати весь коментар
02.05.2022 22:45 Відповісти
Можливо з нетерпінням мабєлєзації 9 травня на мацковії і її результатів так чекають? Це така фора за рахонок життів цивільного населення та військових?
показати весь коментар
03.05.2022 10:16 Відповісти
снаряды давай!
показати весь коментар
02.05.2022 21:37 Відповісти
Дають)
показати весь коментар
03.05.2022 08:42 Відповісти
Они уже на фронте, да и по словам Тома Купера, himars тоже в донецкой области. Через недельку напишут что везут.
показати весь коментар
02.05.2022 21:40 Відповісти
той цілий том купер поставив під сумнів наші досягнення по демілітаризації кацапольотів - не більше 40-50 штук...редька він
показати весь коментар
02.05.2022 21:47 Відповісти
Купер, як і більшість західних аналітиків, дивиться на базу данних Орікса- а вони фіксують лише ту техніку яка є на відео чи фото.

З авіацією в цьому плані найтяжче, бо без оперативної інфи прямо зі штабу ППО, кожен літак і вертушку збиту не покажеш. А падають вони коли в воду, коли на окуповану територію, а коли просто в ліс. Навідміну від танків, які в полі та по дорогах, за уламками кожного літака не услідкуєш.
показати весь коментар
02.05.2022 22:17 Відповісти
А можна докладніше про цю базу даних?
показати весь коментар
02.05.2022 23:10 Відповісти
а зачем тебе "киянин" с польши ?
показати весь коментар
03.05.2022 05:23 Відповісти
Он анализирует открытые источники. По потерям он дает данные Oryx. А там просто считают фотки с интернета. Не больше и не меньше. Понятно что там и близко не все. Наши тоже приписывают. Везде так. Но и фотографируют далеко не все. А то что фоткают не всегда в сеть попадает, по разным причинам. А если и попадает то с опозданием в месяц и более.
показати весь коментар
02.05.2022 22:33 Відповісти
Стоп *****!!!
показати весь коментар
02.05.2022 21:50 Відповісти
Не дочекаюся коли вже випробують на москалях. Чи то файна річь? Чи так собі? Родаки москалів вже тоже чекають на виплати за втрати "годувальників".
показати весь коментар
02.05.2022 21:53 Відповісти
мішок сахару дадуть, і медаль
показати весь коментар
03.05.2022 07:45 Відповісти
шо там уметь закинул снаярд дернул веревку..куда попало туда и норм..
показати весь коментар
02.05.2022 21:54 Відповісти
Что это за кацапский подход?
показати весь коментар
02.05.2022 22:08 Відповісти
Это с унитазом просто - метнул и дергай за веревку, с артиллерией все немного сложнее
показати весь коментар
02.05.2022 22:29 Відповісти
Деякі плутають ці знаряддя...
показати весь коментар
02.05.2022 22:52 Відповісти
Судя то сводкам, русня уже сейчас начала проигрывать артиллерийские дуэли. Причем с разгромным счетом, практически всухую. А это свидетельство успешного применения комплекса контрартиллерийский радар + БПЛА + качественная арта с преимуществом по дальнобойности.
показати весь коментар
02.05.2022 22:01 Відповісти
Десь читав, шо ті пушки (гаубиці ) то така холєра, шо попадають з першого пострілу без "прістрєлки" ! Та навіть в турків ( члєн НАТО ) таких нема.
показати весь коментар
02.05.2022 22:51 Відповісти
Це якщо у них комп*ютеризоване механічне наведення.

Ха, так і є !!

M777 має цифрову https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC систему управління вогнем аналогічну системам управління вогнем у самохідних артилерійських установках, наприклад https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) M109A6 Paladin . Система управління вогнем може визначати місце знаходження гаубиці та обчислювати параметри гармати для швидкого наведення на цільhttps://uk.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_M777#cite_note-3 [3] .
показати весь коментар
02.05.2022 23:10 Відповісти
Союзники ж розуміють що ми повинні обстрілювати кацапів 24 години 7 днів на тиждень ?
То б то снарядів нам потрібна гора.
показати весь коментар
02.05.2022 23:08 Відповісти
Не совсем. Это по советским таблицам нужны горы чтобы попасть в цель учитывая эллипс рассеивания. Этой "скрипочке Страдивари" для выполнения задачи нужны два три снаряда. Одному орудию! Не батарее!
показати весь коментар
03.05.2022 02:52 Відповісти
Дали ж 140тис снарядів, у 100 разів більше ніж усієї кацапської техніки
показати весь коментар
03.05.2022 10:24 Відповісти
3мм. Дрібниця, а риємно.
показати весь коментар
03.05.2022 00:10 Відповісти
🇺🇸 Україна отримає ще 5000 «Джавелінів»

Речника оборонного відомства США Джона Кірбі повідомив, що це відбудеться до п'ятниці, 6 травня.
показати весь коментар
03.05.2022 00:17 Відповісти
Если сравнить с музыкальным инструментом то среди артиллерийских орудий эта гаубица что то вроде скрипкаи Страдивари . А тут не одна а аж 70. По сути это крупнокалиберная снайперская винтовка с сумасшедшей для советских разработок дальностью. В умелых руках эти орудия загонят все БТГ россиян под шконку.
показати весь коментар
03.05.2022 02:37 Відповісти
Звезда вам москалики, будем гнать вас до Урала. Хотели воевать с НАТО? Ну щас повоююте, посмотрите что такое технологическое приемущество и то, насколько вы застряли в древних веках со своей второй армией мира. Один выстрел одна пораженная цель и дальнобойность, такая что будем с Николаева кацапья у Херсона херачить, молитесь и бегите.
показати весь коментар
03.05.2022 04:54 Відповісти
Дайте хоча б дивізіон на напрямок Ізюм-Барвінкове.
Там кацапи гору техніки нагнали.
показати весь коментар
03.05.2022 05:53 Відповісти
Нам потрібний рашистський метал відбудовувати мирну Україну!
показати весь коментар
03.05.2022 07:13 Відповісти
Це до ГШ чи США?
показати весь коментар
03.05.2022 10:27 Відповісти
забагато трьопа
показати весь коментар
03.05.2022 07:54 Відповісти
Так шо там с Мариуполем,или пушки для красоты ?
показати весь коментар
03.05.2022 09:08 Відповісти
Люська сказала до червня-липня жодного наступу не буде. Хоча США повідомили, що все необхідне, включно з артилеристами (для контратаки) уже в Україні. Кому варто довіряти, а кому ні?
показати весь коментар
03.05.2022 10:31 Відповісти
 
 