Понад 70 американських гаубиць вже в Україні, 200 артилеристів пройшли навчання для їхнього використання, - CNN

Близько 80% від загальної кількості з 90 гаубиць M777, які США зобов'язалися надати, вже прибули в Україну.

Про це повідомив високопосадовець Міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Понад 170 українських військових пройшли підготовку більш ніж в одному місці на M777, і ще 50 з лишком людей мають закінчити навчання сьогодні, тому, коли вони випускаються сьогодні - насправді вони, можливо, вже закінчили навчання сьогодні - це буде понад 200 українських артилеристів", - сказав посадовець.

Він додав, що ще понад 50 українців прибудуть на один із полігонів за межами України пізніше цього тижня, щоб розпочати навчання поводження з гаубицями M777.

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За словами чиновника, 1 травня група з 20 українських військових розпочала тижневий курс навчання роботі з безпілотними літальними апаратами Phoenix Ghost.

Він також повідомив, що за останні 24 години до європейського регіону прибуло 13 рейсів американської допомоги для забезпечення безпеки України, а протягом наступних 24 годин до регіону приїдуть ще 11 рейсів із США.

За словами чиновника, також було "23 доставки повітрям" з п'яти інших країн.

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