На Східному напрямку відбито 1 атаку окупантів, знищено 75 рашистів, 2 танки, 11 одиниць бронетехніки, 1 артсистему, - ОТУ "Схід"

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило результати протистояння з російськими окупантами протягом 2 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 2 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами. Втрати ворога складають: особового складу – 75; танків – 2; БМП – 6; ББМ – 5; артилерійських систем – 1; мінометних розрахунків – 2; АТ – 3; БПЛА – 4; спеціальна техніка – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 1 травня було відбито 5 атак, знищено 57 окупантів, 1 танк, 12 броньованих машин, 6 артсистем, - ОТУ "Схід"