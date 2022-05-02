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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Східному напрямку відбито 1 атаку окупантів, знищено 75 рашистів, 2 танки, 11 одиниць бронетехніки, 1 артсистему, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило результати протистояння з російськими окупантами протягом 2 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці командування. 

У повідомленні зазначається: "Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 2 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами. Втрати ворога складають: особового складу – 75; танків – 2; БМП – 6; ББМ – 5; артилерійських систем – 1; мінометних розрахунків – 2; АТ – 3; БПЛА – 4; спеціальна техніка – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 1 травня було відбито 5 атак, знищено 57 окупантів, 1 танк, 12 броньованих машин, 6 артсистем, - ОТУ "Схід"

Автор: 

армія рф (17713) ЗСУ (7638)


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Верховина. Радянські часи. В центр міста привезли бочку квасу. Продавець відчіпляє

її, готується торгувати.

Підходить старий гуцул:

- Скільки коштує вся бочка?

- Ну рахуй: дев'ятсот літрів, по шість копійок за кружку. Сто вісім рублів.

- Ось тобі гроші, йди погуляй. Увечері прийдеш за порожньою бочкою.

- Добре!

Продавець йде. Дід розгортає плакат "Квас безкоштовно".

Народ спочатку здивувався. Потім стали підходити. Потім черга утворилася. Потім

довга черга. Потім натовп. Мат, крики. Хто без черги лізе, комусь не дісталося.

Бійка почалася. Різанина.

Міліція приїхала. Натовп розігнали. Забіяк - в кутузку. Діда туди ж.

Починають його пресувати:

- З якою метою спровокував бійку?

- В думках не мав!

- Незаконною торгівлею займався?

- Безкоштовно людей квасом пригощав. Є свідки.

- Значить квас крадений!

- На свої кровні купив. Маю право.

- Може ти псих?

- Нормальний. У мене і довідка є.

- Гаразд, діду. ми тебе відпустимо. Тільки скажи, навіщо ти це зробив? Навіщо

свої гроші витрачав? У чому фішка?

- Гаразд, так і бути, скажу. Людина я вже не молода. До комунізму точно не доживу.

А так хотілося подивитися, як воно буде ... При комунізмі ...
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02.05.2022 21:34 Відповісти
🔴⚫ Та й добре! Смерть рашистам! 🔴⚫
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02.05.2022 21:35 Відповісти
А как же "вєлікоє наступлєніє свиней" чи уже потроху закінчується?
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02.05.2022 21:41 Відповісти
Генералисимус ранен в дупу под Изюмом и отбыл на мацкву. А без главного начинать низзя.
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02.05.2022 21:42 Відповісти
Наш народ непереможний в усіх сенсах...

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02.05.2022 21:42 Відповісти
Ну а чего, бери от жизни ведь жизнь така коротка, особенно на войне.
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02.05.2022 22:01 Відповісти
Гумор - одна з принадних рис українців, які не втрачають його за будь-яких обставин.
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02.05.2022 22:26 Відповісти
28 квітня під Харковом українці завдали удару пошарпаному 437-му мотострілецькому полку росіян та звільнили (цілком зруйноване) село Руська Лозова: росіяни помстилися артилерійським обстрілом. Однак тепер російську артилерію відкинуто від Харкова так далеко, що дістати до міста вона може тільки реактивними системами залпового вогню.

Ще один успіх українців за минулі чотири дні в тому, що вони надійно, залізобетонно зупинили наступ російської армії на південь від Ізюма. Звичайно, це було непросто: від передових позицій орків до дороги та залізниці, котрі повʼязують Барвінкове зі Словʼянськом, зоставалося заледве пʼять кілометрів, але 81-ша аеромобільна і 3-тя танкова бригади українців упоралися з цим завданням, хоч би які сили проти них не кидали росіяни.

Незмінно премудрий дворніков - чи, як можливо, ґєрасімов (іба та боба), котрий 28 квітня прибув у район Ізюма, - після того навів нову понтонну переправу через Сіверський Донець, типу відволікти увагу та ,розпочав атаку в іншому напрямку: від Заводів на захід, на Велику Комишуваху, яку кремль типу нібито захопили 29 квітня. Разом з тим, вчора українці все ще перебували на основних об'єктах і в південній частині цього села.

Далі на схід орки - а саме 30-та окрема мотострілецька бригада, сили 201-ої воєнної бази, 74-та окрема гвардійська мотострілецька бригада та 239-ий гвардійський танковий полк, за загальної «підтримки» «гарматного м'яса» з 7-ої та 9-ої бригад апалчєнцєв, - потужно наступають із Лозового на Яцівку та на Коровій Яр, із Зеленої Долини та Зарічного на Лиман, Озерне та Ямпіль. Після відведення 17-ої танкової бригади український захист цієї ділянки складають 15-ий окремий Слов'янський полк нацгвардії, 57-та мотопіхотна та 95-та десантно-штурмова бригади (3-тя танкова захищає Дібровне та Довгеньке; 4-ту танкову, схоже, тримають у резерві). Тобто, українці зазнають величезного тиску, але їхні підрозділи чудово маневрують: поділені на невеликі загони, вони обходять російські наступальні з'єднання з флангів, роблять коротку зупинку, знищують одну-дві одиниці техніки й переїжджають знову. Таким чином, російське просування зостається болісно повільним, бо кожен пройдений метр коштує їм великих втрат.
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02.05.2022 21:45 Відповісти
 
 