Усі країни ЄС мають плани на випадок повного припинення постачання російського газу, - єврокомісар з питань енергетики Сімсон

Відмова "Газпрому" виконувати свої контрактні зобов’язання свідчить, що РФ не є надійним постачальником газу. Отже ЄС має готуватися не сподіватися на нього.

Про це заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон за підсумками засідання Ради міністрів ЄС з питань енергетики сьогодні у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми всі бачили, як Газпром оголосив, що не буде дотримуватися своїх контрактних зобов’язань та зупинив постачання газу в Польщу й Болгарію. Це чітко свідчить про те, що вони (росіяни. - Ред.) не є надійними постачальниками. Це означає, що всі країни-члени повинні мати напоготові плани на випадок повного переривання постачання. І вони вже мають такі плани", - зазначила єврокомісар.

Вона зауважила, що підготовка до такого розвитку подій почалася ще в січні, коли стало очевидним загострення ситуації. Реалізація цих планів потребує чіткої координації та солідарності між країнами - членами ЄС.

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"Ми маємо такі країни, що є замкненими на суходолі, і вони є дуже залежними від альтернативних шляхів, від постачання та допомоги сусідів. Ми також передбачаємо в наших надзвичайних планах наше найближче сусідство - також Україну і Молдову", - сказала Сімсон.

За її словами, Євросоюз не зможе відразу замістити з альтернативних джерел весь обсяг газу, що поставляється з Росії. Таким чином, ЄС буде комплексно розв'язувати цю проблему, збільшуючи питому вагу відновлюваних джерел в енергетичному балансі, зокрема, використання біогазу, а також запроваджуючи технології енергозбереження.

Передбачається також координація зусиль із більш ефективного використання наявних сховищ газу та спільної закупівлі газі для проходження зимового періоду. Це дозволить на повну потужність використовувати колективну купівельну спроможність ЄС та уникнути непотрібної конкуренції між країнами під час укладення контрактів з альтернативними постачальниками газу.

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