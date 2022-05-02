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Новини Війна
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За добу відбито 12 атак російських окупантів, знищено 41 одиницю ворожої техніки та 5 безпілотників типу "Орлан-10", - пресцентр ОС

війна,зсу

Упродовж поточної доби, 2 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Українські захисники знищили 6 танків, 5 артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Також читайте: Ворог 2 травня на Донецькому напрямку зосередив свої зусилля на встановленні повного контролю над Рубіжним та Попасною, - Генштаб

Автор: 

Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+19
///
Як партизани Чернігівщини звільнили з-під окупації понад тисячу жінок і дітей

Попри оточення Чернігова та окупацію рашистами прилеглих сіл, в одному з населених пунктів місцева самооборона організувала живий коридор на підконтрольні Збройним Силам України території. Переправа людей на моторному човні тривала щодня і діяла понад місяць. За цей час «хлопці з лісу» звільнили з-під окупації більше ніж тисячу місцевих мешканців.

За словами чернігівських партизанів, ще на початку воєнних дій вони згуртувалися та перегородили поваленими деревами доступ до села. Тому загарбники не мали змоги заїжджати сюди і мародерити. Та й боялися, певно, місцевих, очікуючи на спротив.

Рашисти наполегливо намагалися дізнатися, в якому місці здійснюється переправа, адже звістка про «коридор життя» швидко поширилася серед місцевих. Неодноразово облітали річку дронами та навмання обстрілювали з мінометів. Проте, переправа через Десну успішно працювала. До чоловіків зверталися не тільки місцеві, а й навіть з обласного центру. Люди долали пішки десятки кілометрів до села, аби врятувати себе і своїх дітей. В зворотному напрямку доставляли життєво необхідні гуманітарні вантажі.

Одного дня в село «закинули» жінку диверсанта. Вона ходила вулицями і намагалася знайти переправу. Бідкалася, розповідала, що хоче виїхати до Києва і, навіть, далі - у Європу. Але її «розкусили». Привезли до річки, дали човен, весло і показали куди потрібно пливти. Диверсантка не здогадалася, що та річка була зовсім іншою, адже у Десни понад тридцять великих і малих приток. То й погребла диверсантка у «широковідомому» російським кораблям напрямку. Пізніше люди її бачили і в інших селах, і, зрештою, вона приплила до Служба безпеки України.

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02.05.2022 22:20
+18
Ну що , кацапчики , гаряче в Украіні , чи ще ні ?

Здохнете всі , падлюки , які припхалися на нашу землю !
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02.05.2022 22:16
+14
Пентагон звітує про ще 5 тис поставлених джавелінів
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02.05.2022 22:10
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молодцi хлопцi! Мабудь западна зброя вже пiдiшла i ще пiдходить.
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02.05.2022 22:08 Відповісти
Пентагон звітує про ще 5 тис поставлених джавелінів
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02.05.2022 22:10 Відповісти
Ну що , кацапчики , гаряче в Украіні , чи ще ні ?

Здохнете всі , падлюки , які припхалися на нашу землю !
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02.05.2022 22:16 Відповісти
- Ізю, це правда, що москалі купує бараболю в Ізраїлю?
- Правда.
- А чому вони самі не вирощують?
- Не знаю. Землі, мабуть, не вистачає
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02.05.2022 22:18 Відповісти
цікаво скільки у мокш усього тих орланів
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02.05.2022 22:19 Відповісти
По кол-ву авиамодельных кружков
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02.05.2022 22:22 Відповісти
Это какая-то специальная военная утилизации бронетехники Рашисткой *********. Степан Андреевич доволен! 🔴⚫
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02.05.2022 22:20 Відповісти
///
Як партизани Чернігівщини звільнили з-під окупації понад тисячу жінок і дітей

Попри оточення Чернігова та окупацію рашистами прилеглих сіл, в одному з населених пунктів місцева самооборона організувала живий коридор на підконтрольні Збройним Силам України території. Переправа людей на моторному човні тривала щодня і діяла понад місяць. За цей час «хлопці з лісу» звільнили з-під окупації більше ніж тисячу місцевих мешканців.

За словами чернігівських партизанів, ще на початку воєнних дій вони згуртувалися та перегородили поваленими деревами доступ до села. Тому загарбники не мали змоги заїжджати сюди і мародерити. Та й боялися, певно, місцевих, очікуючи на спротив.

Рашисти наполегливо намагалися дізнатися, в якому місці здійснюється переправа, адже звістка про «коридор життя» швидко поширилася серед місцевих. Неодноразово облітали річку дронами та навмання обстрілювали з мінометів. Проте, переправа через Десну успішно працювала. До чоловіків зверталися не тільки місцеві, а й навіть з обласного центру. Люди долали пішки десятки кілометрів до села, аби врятувати себе і своїх дітей. В зворотному напрямку доставляли життєво необхідні гуманітарні вантажі.

Одного дня в село «закинули» жінку диверсанта. Вона ходила вулицями і намагалася знайти переправу. Бідкалася, розповідала, що хоче виїхати до Києва і, навіть, далі - у Європу. Але її «розкусили». Привезли до річки, дали човен, весло і показали куди потрібно пливти. Диверсантка не здогадалася, що та річка була зовсім іншою, адже у Десни понад тридцять великих і малих приток. То й погребла диверсантка у «широковідомому» російським кораблям напрямку. Пізніше люди її бачили і в інших селах, і, зрештою, вона приплила до Служба безпеки України.

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02.05.2022 22:20 Відповісти
вбий кацапа.
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02.05.2022 22:25 Відповісти
Не плохой улов за сегодня.Слава Украине!!! Слава ВСУ !!!
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02.05.2022 22:53 Відповісти
 
 