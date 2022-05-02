За добу відбито 12 атак російських окупантів, знищено 41 одиницю ворожої техніки та 5 безпілотників типу "Орлан-10", - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби, 2 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Українські захисники знищили 6 танків, 5 артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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