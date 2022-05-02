Путін ще не вирішив, що робити з ОРДЛО, та планує гуманітарну кризу на Херсонщині, - Буданов
Президент Росії Володимир Путін ще не вирішив, чи приймати захоплені території сходу України до складу Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав у інтерв’ю НВ.
"Зараз вони ще на роздоріжжі. Тобто не вони, а він - президент рф, – там одна людина вирішує. Він не прийняв остаточного рішення, чи намагатися йому прийняти так званий Донбас у склад росії, чи лишати його якоюсь третьою територією", - сказав начальник ГУР.
На його думку, росії "потрібен увесь Донбас", аби номінально сказати, що "народ Донбасу обрав свій шлях".
"Бо навіть для хворого розуму буде нелегітимно, коли одна частина Донбасу під контролем поки що у них, а інша — ні", - заявив Буданов.
Водночас він ствердно відповів на запитання, чи має намір Росія влаштувати голод на Херсонщині, звідки загарбники зараз вивозять зерно, сільськогосподарську техніку.
"Авжеж. Вони спробують зробити демографічну кризу, а потім – гуманітарну. Тільки в такому випадку вони зможуть упоратися з більшістю населення. Дуже легко маніпулювати настроями населення, коли в людей забрати усе, а потім пропонувати гуманітарну допомогу. Щоб не витрачати мільйони, вони будуть витрачати копійки, даючи крихту хліба", – прогнозує очільник розвідки.
За його словами, російське керівництво нині плекає дві ідеї. Перша - це відтворення Таврійської губернії, яка існувала нетривалий час у російській імперії. Йдеться про нинішню територію Криму, Херсонщини, частково Миколаївщини і навіть трохи Донецької області та Запоріжжя, з адміністративним центром у Сімферополі.
"Це та ідея, яку вони зараз проштовхують", - зауважив Буданов.
"Друга ідея, яку нечасто можна почути, проте вона має місце – це так зване Небесне місто. Була така концепція... Це Одеська область, Херсонська область, частина Миколаївської області, місто Дніпро і частина Донецької області. Ось ці дві божевільні ідеї, які вони всерйоз для себе сприймають і зараз намагаються відтворити", - заявив начальник ГУР.
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Хрен його знає.шо )(уйло думає,може він думає про Бункер.може про Кабоєву,може Ядерною бомбою ,стерти все з Землі..Воно ж як мавпа з гранатою..
Об этом https://www.dailymail.co.uk/news/article-10770541/Putin-cancer-operation-near-future-hand-power-hardline-ex-KGB-chief.html сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на источник в Кремле.
На время отсутствия Путин вместо себя выдвинет кандидатуру главы Совета безопасности и эксглавы ФСБ Николая Патрушева. Якобы дал понять последнему, что считает его едва ли не единственным действительно доверенным человеком и другом в системе власти.
Патрушев считается ключевым инициатором стратегии войны - и человеком, убедившим президента РФ, что Киев переполнен неонацистами.
Источник отмечает, что Путин болеет раком брюшной полости и болезнью Паркинсона в течение 18 месяцев.
Ранее он отложил операцию, которая не состоится до Дня Победы. Мол, операция была назначена на вторую половину апреля.
"Путину рекомендовали сделать операцию, дата которой обсуждается и согласовывается. Кажется, особой срочности нет, но и откладывать нельзя. Президент России Владимир Путин болен онкологией, и последние проблемы, обнаруженные во время обследования, связанные с этой болезнью" , - говорится в сообщении.
Он также страдает "болезнью Паркинсона и шизоаффективным расстройством", имеющим симптомы шизофрении, включая галлюцинации и манию, отмечает издание.
обратите внимание, как трусятся клешенки *****))))
https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2022/04/26/3487193446919617309/640x360_MP4_3487193446919617309.mp4 https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2022/04/26/3487193446919617309/640x360_MP4_3487193446919617309.mp4
бо така нагода ...така нагода....
Україна веде війну із загарбником, агресором - все.
Закінчення війни буде розглядатись після звільнення УСІХ тариторій України станом на 01.02.2014.
Зі слів секретаря РНБО випливає, що скільки мордор оголосить йому належних територій - там українська армія має спинитись????
Годину назад повідомлення від Данілова - приймемо тільки капітуляцію мордору.
А тут -на тобі......