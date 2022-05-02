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Путін ще не вирішив, що робити з ОРДЛО, та планує гуманітарну кризу на Херсонщині, - Буданов

буданов

Президент Росії Володимир Путін ще не вирішив, чи приймати захоплені території сходу України до складу Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав у інтерв’ю НВ.

"Зараз вони ще на роздоріжжі. Тобто не вони, а він - президент рф, – там одна людина вирішує. Він не прийняв остаточного рішення, чи намагатися йому прийняти так званий Донбас у склад росії, чи лишати його якоюсь третьою територією", - сказав начальник ГУР.

На його думку, росії "потрібен увесь Донбас", аби номінально сказати, що "народ Донбасу обрав свій шлях".

"Бо навіть для хворого розуму буде нелегітимно, коли одна частина Донбасу під контролем поки що у них, а інша — ні", - заявив Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готується оголосити мобілізацію 9 травня, - Буданов

Водночас він ствердно відповів на запитання, чи має намір Росія влаштувати голод на Херсонщині, звідки загарбники зараз вивозять зерно, сільськогосподарську техніку.

"Авжеж. Вони спробують зробити демографічну кризу, а потім – гуманітарну. Тільки в такому випадку вони зможуть упоратися з більшістю населення. Дуже легко маніпулювати настроями населення, коли в людей забрати усе, а потім пропонувати гуманітарну допомогу. Щоб не витрачати мільйони, вони будуть витрачати копійки, даючи крихту хліба", – прогнозує очільник розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни на камери роздають на окупованій Харківщині українські продукти як "гуманітарку", а їхні пропагандисти брешуть, що це на Луганщині

За його словами, російське керівництво нині плекає дві ідеї. Перша - це відтворення Таврійської губернії, яка існувала нетривалий час у російській імперії. Йдеться про нинішню територію Криму, Херсонщини, частково Миколаївщини і навіть трохи Донецької області та Запоріжжя, з адміністративним центром у Сімферополі.

"Це та ідея, яку вони зараз проштовхують", - зауважив Буданов.

"Друга ідея, яку нечасто можна почути, проте вона має місце – це так зване Небесне місто. Була така концепція... Це Одеська область, Херсонська область, частина Миколаївської області, місто Дніпро і частина Донецької області. Ось ці дві божевільні ідеї, які вони всерйоз для себе сприймають і зараз намагаються відтворити", - заявив начальник ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібне важке озброєння, щоб звільнити території. Крим теж, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (494) окупація (6739) путін володимир (24060) росія (65829)


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Топ коментарі
+6
а Ви шо до )(уйла звонили і питали,чи він прийняв рішення ,чині?
Хрен його знає.шо )(уйло думає,може він думає про Бункер.може про Кабоєву,може Ядерною бомбою ,стерти все з Землі..Воно ж як мавпа з гранатою..
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02.05.2022 22:26
+4
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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02.05.2022 22:25
+3
иногда у меня такое чувство что Пуйло просто играет в Europa Universalis. Играется в историю, рисует на бумажках новые страны и границы, а окружение улыбается, кивает, просебя акуевая и тихой сапой вывозят честно спизженное на ближний восток.
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02.05.2022 22:51
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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02.05.2022 22:25 Відповісти
а Ви шо до )(уйла звонили і питали,чи він прийняв рішення ,чині?
Хрен його знає.шо )(уйло думає,може він думає про Бункер.може про Кабоєву,може Ядерною бомбою ,стерти все з Землі..Воно ж як мавпа з гранатою..
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02.05.2022 22:26 Відповісти
генрихович звонил валуеву, а уже тот *****. А потом коля перкесказал генриховичу, а уже тот за пивом кирюше. Откатанный надёжный канал.
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02.05.2022 22:31 Відповісти
У ***** одно место даже черти будут от него в отпаде такого редкостного ублюдка в их заведении еще не попадало... Буданову вопрос- а что будет- если Вовы Путина не будет????

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02.05.2022 22:28 Відповісти
Российский президент путин будет вынужден на несколько дней отказаться от контроля над войной в Украине, поскольку собирается на операцию по онкологии.

Об этом https://www.dailymail.co.uk/news/article-10770541/Putin-cancer-operation-near-future-hand-power-hardline-ex-KGB-chief.html сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на источник в Кремле.

На время отсутствия Путин вместо себя выдвинет кандидатуру главы Совета безопасности и эксглавы ФСБ Николая Патрушева. Якобы дал понять последнему, что считает его едва ли не единственным действительно доверенным человеком и другом в системе власти.

Патрушев считается ключевым инициатором стратегии войны - и человеком, убедившим президента РФ, что Киев переполнен неонацистами.

Источник отмечает, что Путин болеет раком брюшной полости и болезнью Паркинсона в течение 18 месяцев.

Ранее он отложил операцию, которая не состоится до Дня Победы. Мол, операция была назначена на вторую половину апреля.

"Путину рекомендовали сделать операцию, дата которой обсуждается и согласовывается. Кажется, особой срочности нет, но и откладывать нельзя. Президент России Владимир Путин болен онкологией, и последние проблемы, обнаруженные во время обследования, связанные с этой болезнью" , - говорится в сообщении.

Он также страдает "болезнью Паркинсона и шизоаффективным расстройством", имеющим симптомы шизофрении, включая галлюцинации и манию, отмечает издание.
обратите внимание, как трусятся клешенки *****))))

https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2022/04/26/3487193446919617309/640x360_MP4_3487193446919617309.mp4 https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2022/04/26/3487193446919617309/640x360_MP4_3487193446919617309.mp4

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02.05.2022 22:35 Відповісти
Хоч би воно не прокинулось після наркозу. Хочеться також пофантазувати на тему того, що можливо операція є альтернативним способом усунути ***** від влади

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02.05.2022 22:52 Відповісти
ой...так не хочеться розочаровуватися....
бо така нагода ...така нагода....
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02.05.2022 23:10 Відповісти
Патрушев там ще гірше путєна буде.
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02.05.2022 23:31 Відповісти
Він оголосив війну Україні і вже абсолютно все одно, що він вирішить.
Україна веде війну із загарбником, агресором - все.
Закінчення війни буде розглядатись після звільнення УСІХ тариторій України станом на 01.02.2014.

Зі слів секретаря РНБО випливає, що скільки мордор оголосить йому належних територій - там українська армія має спинитись????
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02.05.2022 22:37 Відповісти
І ще = що вони там курять?
Годину назад повідомлення від Данілова - приймемо тільки капітуляцію мордору.
А тут -на тобі......
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02.05.2022 22:38 Відповісти
Ай это уже не впервой.
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02.05.2022 22:53 Відповісти
иногда у меня такое чувство что Пуйло просто играет в Europa Universalis. Играется в историю, рисует на бумажках новые страны и границы, а окружение улыбается, кивает, просебя акуевая и тихой сапой вывозят честно спизженное на ближний восток.
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02.05.2022 22:51 Відповісти
А что делать? Заберите из ОРДЛО и Крыма своих военных и всю кодлу ватников. И вместе дружной гурьбой валите за границу Украины 1991 года. А то внезапно черноморские бычки нападут и покусает.
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02.05.2022 22:53 Відповісти
Это главный дружбан Люси-под-полковником?
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03.05.2022 02:10 Відповісти
Тупориле яке вважає себе великим розвідником іди за російським кораблем.
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03.05.2022 06:03 Відповісти
Деколи( а в основному досить часто) наші "державні мужі" несуть таку ахінею, що просто диву даєшся...Хоча, а що тут дивного-яка голова, такі і хвости-тобто, ніякі...
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03.05.2022 06:24 Відповісти
ребята три дня не было не интернета не моб. связи и тишина без взрывов только какждый день в час ночи немного. Эти три дня были как три месяца. И не понятно что происходит вокруг. Херсон на связи!
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03.05.2022 12:32 Відповісти
 
 