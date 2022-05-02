Зеленський про антисемітські випади Лаврова: Чи залишиться посол Ізраїлю в Москві після цього?

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова глави МЗС РФ Лаврова, який назвав євреїв "найбільшими антисемітами".

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора міністр закордонних справ РФ відкрито і не соромлячись сказав, що найбільші антисеміти нібито серед самих євреїв. Нібито Гітлер мав єврейську кров. Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом. Ці слова означають, що найбільший дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів.

Немає слів. Звичайно сьогодні з приводу цих слів великий скандал в Ізраїлі. Але, тим не менш, ніхто не чує заперечень або виправдань з Москви. Там мовчать. А значить погоджуються із тим, що сказав їхній міністр закордонних справ. Після російського ракетного удару по Бабиному Яру в Києві, після пошкодженої обстрілами менори на місці масових розстрілів в Дробицькому Яру поблизу Харкова. Після загибелі від російських обстрілів людей, які пережили нацистську окупацію і нацистські концтабори, такий антисемітстський випад їхнього міністра означає, що в керівництві Росії забули усі уроки Другої світової війни. А може ніколи і не вчили цих уроків. Тому питання: чи залишиться посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню позицію? Чи залишаться відносини з Росією як зазвичай? Бо це все не випадкові слова російського міністра закордонних справ. Великого знавця гітлеризму.

Не випадково російські окупанти на українській землі створюють так звані фільтраційні табори, через які проходять тисячі-тисячі наших громадян. Де вбивають, катують, ґвалтують наших людей. Не випадково окупанти захоплюють цивільних та вивозять як заручників, чи депортують як безкоштовну робочу силу. Не випадково вони ведуть так звану "тотальну війну" на знищення усього живого, після чого залишаються спалені руїни. Від цілих міст та сіл.

Щоб робити це все потрібно повністю відкинути мораль та здобутки переможців над нацизмом", - наголосив президент.

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