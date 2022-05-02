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Новини Війна
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Зеленський про антисемітські випади Лаврова: Чи залишиться посол Ізраїлю в Москві після цього?

лавров

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова глави МЗС РФ Лаврова, який назвав євреїв "найбільшими антисемітами".

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора міністр закордонних справ РФ відкрито і не соромлячись сказав, що найбільші антисеміти нібито серед самих євреїв. Нібито Гітлер мав єврейську кров. Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом. Ці слова означають, що найбільший дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. 

Немає слів. Звичайно сьогодні з приводу цих слів великий скандал в Ізраїлі. Але, тим не менш, ніхто не чує заперечень або виправдань з Москви. Там мовчать. А значить погоджуються із тим, що сказав їхній міністр закордонних справ. Після російського ракетного удару по Бабиному Яру в Києві, після пошкодженої обстрілами менори на місці масових розстрілів в Дробицькому Яру поблизу Харкова. Після загибелі від російських обстрілів людей, які пережили нацистську окупацію і нацистські концтабори, такий антисемітстський випад їхнього міністра означає, що в керівництві Росії забули усі уроки Другої світової війни. А може ніколи і не вчили цих уроків. Тому питання: чи залишиться посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню позицію? Чи залишаться відносини з Росією як зазвичай? Бо це все не випадкові слова російського міністра закордонних справ. Великого знавця гітлеризму. 

Не випадково російські окупанти на українській землі створюють так звані фільтраційні табори, через які проходять тисячі-тисячі наших громадян. Де вбивають, катують, ґвалтують наших людей. Не випадково окупанти захоплюють цивільних та вивозять як заручників, чи депортують як безкоштовну робочу силу. Не випадково вони ведуть так звану "тотальну війну" на знищення усього живого, після чого залишаються спалені руїни. Від цілих міст та сіл.

Щоб робити це все потрібно повністю відкинути мораль та здобутки переможців над нацизмом", - наголосив президент.

Також читайте: Лавров не зміг приховати глибокий антисемітизм російських еліт, - Кулеба

Автор: 

антисемітизм (123) євреї (125) Зеленський Володимир (24213) Ізраїль (1654) Лавров Сергій (1604) росія (65829)


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Топ коментарі
+18
Та залишиться, тому що половина поважних людей в Ізраїлі має рашкостанський аусвайс...
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02.05.2022 22:57
+16
"Ясен пень", що залишиться,
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02.05.2022 22:54
+15
Когда речь заходит о выгоде, еврей фашисту который его расстреливает патроны продаст.
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02.05.2022 23:02
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"Ясен пень", що залишиться,
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02.05.2022 22:54 Відповісти
Мусить залишитися. А Лаврова так лають бо не повинен крипто-єврей Лавров прилюдно паплюжити інших євреїв. Хоча він сказав правду. Предки Гітлера по маминій лінії походять як незаконно народжені із клану Ротшільда. До того ж сам дядько Адді видав особисто документи 150 найвищим сановникам Райху, євреям за походженням, про їхнє арійство
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03.05.2022 03:49 Відповісти
коли пахне ґенделєм то жиди не горді
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02.05.2022 22:55 Відповісти
Та залишиться, тому що половина поважних людей в Ізраїлі має рашкостанський аусвайс...
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02.05.2022 22:57 Відповісти
Залишиться, можна не сумніватися. Посли і народ, який їх послав - різні речі. Посли разом бухають і жруть, а народи ім похєр.
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02.05.2022 22:57 Відповісти
Залишиться, це ж не про гроші було...
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02.05.2022 23:01 Відповісти
Залишиться, бо саме про гроші...
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02.05.2022 23:30 Відповісти
Лавров сам єврей, це ж видно неозброєним оком, але його антисемітизм реально вражає. Втішає те, що старому коню недовго залишилось.

Вуді Ален теж ******** пожартувати над євреями, як і Ларрі Девід, але ж вони митці, а не дипломати.
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02.05.2022 23:01 Відповісти
І це рівень так званого "дипломата", а що вже казати про розумові здібності пересічних ************** ?
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02.05.2022 23:24 Відповісти
Взагалі-то, такого антисемітизму, расизму та шовінізму, як на расєї, ніде більше немає. Це ксенофобське болото і нас інфікувало усім цим, але ж українці вже майже вилікувались від цих «хвороб» залишилась купка антисемітів та расистів, які ще живуть у минулому зі «старшим братом» , який вирішив усіх нас повбивати.
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02.05.2022 23:37 Відповісти
Лавров не єврей, він по батьку Калантарян, тобто вірменин. Лаврова його мати. Він від вірмен відрікся, а євреєв ненавидить.
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03.05.2022 00:11 Відповісти
Тоді він вірменський єврей. Яке б прізвище він не взяв, все одно його зовнішність видає національність. У єврейської національності є особливі зовнішні відзнаки, і це не ніс та не пеніс. Вони зовні відрізняються від інших національностей. Наприклад, я їх одразу бачу і можу по зовнішності визначити. А те шо старий кінь ненавидить євреїв, - це ж природньо, тоді б на расєї таку кар'єру він не зробив.
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03.05.2022 13:56 Відповісти
Когда речь заходит о выгоде, еврей фашисту который его расстреливает патроны продаст.
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02.05.2022 23:02 Відповісти
Вообще не было желания в еврейстан заехать даже с Синая, поэтому у меня вопрос - нахрен эта новость кому вообще интересна?
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02.05.2022 23:02 Відповісти
Всем, кроме дебилов типа тебя

Израиль держал нейтралитет по поставкам вооружений в Украину.

Теперь очевидно ситуация изменится!
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02.05.2022 23:34 Відповісти
Ну а шо...кто-то не хочет посла из мААсквы отзывать, кто-то сериальчиками на мААскве торгует, помогая русской пропаганде. Такое...
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02.05.2022 23:02 Відповісти
В свое время еврейская делегация представила генералу Деникину копию прошения Лозовской городской управы на имя генерала Май-Маевского: "Что касается Екатеринослава, то без ужаса говорить нельзя: целыми улицами еврейские дома и магазины разгромлены дотла, сотни женщин изнасилованы, много убитых. Вначале мы склонны были считать это результатом "упоения победой" и разгоревшихся страстей солдат и были уверены, что скоро всё это пройдет. На самом же деле эти зверства и ужасы решительно не проявляют тенденции к прекращению". "Эти зверства происходят также на железных дорогах - на всем протяжении пространства, занятого Добровольческой армией. Из вагонов евреев буквально выбрасывают в окна. Ни один еврей не может спастись. В лучшем случае он спасет свою жизнь ценой огромного выкупа"...
В сентябре 1919 года российские деникинские войска заняли г. Фастов (Украина). Начался еврейский погром, принявший необычайно жестокий характер. Резня еврейского населения продолжалась неделю: сотни еврейских девушек-подростков, женщин и старух были изнасилованы. Были практически полностью уничтожены огнём все строения города, принадлежащие евреям. Были оскорблены религиозные чувства евреев...
У Добровольческой армии Деникина символикой были флаг триколор и двуглавый орел, как и в нынешней россии...
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02.05.2022 23:05 Відповісти
Так-так. А звинувачуют Петлюру...
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03.05.2022 00:37 Відповісти
Так,так. А звинувачуют Петлюру...
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03.05.2022 00:40 Відповісти
Ізраїль поволає і проковтне , так було в часи нацистів в Німеччині, волати почнуть всі після перемоги України над Росією
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02.05.2022 23:05 Відповісти
після перемоги України над pоZZією
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02.05.2022 23:14 Відповісти
За нацистів в Німеччині Ізраїлю ще не було на карті світу (1947). Але, цікавий факт, світове єврейство оголосило війну не маючи власної держави Гітлеру і Німеччині ще в в 1933 році. З того часу равини закликали всіх євреїв в усіх країнах шкодити Німеччині...
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02.05.2022 23:46 Відповісти
таки да, Гитлер был евреем !

евреи, как вам такое заехало ?
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02.05.2022 23:08 Відповісти
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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02.05.2022 23:13 Відповісти
Все добре про нациську символіку забув сказати . Про їхні зет та ве
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02.05.2022 23:14 Відповісти
ну так лошадь права, как ни странно
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02.05.2022 23:14 Відповісти
Ізраїль скоріше підтвердить наявність у гітлера єврейського коріння, чим підтримає Україну, або скаже, тим більше, зробить щось проти рф.
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02.05.2022 23:14 Відповісти
Ізраіль й досі чмокае москалів у дупу та й поцілюе у ту саму дірочку
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02.05.2022 23:16 Відповісти
Шось буде...
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02.05.2022 23:16 Відповісти
Треба дивитись у корінь.... Московія спаплюжила свою історію. Тепер москалі займається тим, що перекручують історію інших народів. України Білорусії Литви, Фінляндії........і т.д.
А на рахунок євреїв то в них свій погляд - адже останні вклали великий внесок у становлення РФії починаючи з 1917р.
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02.05.2022 23:19 Відповісти
А на якого нам їхні проблеми ?

Ізраїль вже визначився щодо війни ? Я щось не чула.
Хай собі розбираються з москалями. Дуже хитрі. Як турки.
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02.05.2022 23:24 Відповісти
ну ти ж знайшов мир в очах х№йла...
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02.05.2022 23:24 Відповісти
Ти піклуйся про Україну, поц зелений.
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02.05.2022 23:24 Відповісти
Зачем ты нам тут об этом понтуешь? Скажи об это Кнессету и тихо будь! Понтарь-дурогон, тебе же уже 42 роки було и ты не Лох, если у тебя таки мама - Римма! Сбейся, утомил, ***..
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02.05.2022 23:26 Відповісти
Р.S/ Що вони курять кокаїн же конфіскували....якщо так піде далі то москалі 9 травня оголосять війну семітам !!
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02.05.2022 23:29 Відповісти
Лавров не випадково це каже, бо про своє, рашистське розказує
- рашизм і касапізм використовує класичну ідеологію тотального подавлення людини - технологію виготовлення манкуртів і "орків". Селекція пристосуванства. І там та "селекція" без перерви вже 850 років триває.
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02.05.2022 23:34 Відповісти
Сруль калантарян - антисемит. Новый анекдот.
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02.05.2022 23:52 Відповісти
Понятно, что посол Израиля в Москве останется. Израиль удвоил закупки нефти из Азербайджана, а это означает, что Израиль отказывается от кремлевской нефти, тоже происходит с зерном, да еще и бронежилеты и каски поставил Украине, после этого начались какие-то обстрелы, и теперь Лавров блеснул очередным бредом. Кремлевские просто грозят пальчиком Израилю, а Израиль медленно,но верно отдаляется от них.
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03.05.2022 00:08 Відповісти
російське керівництво перебуває на рівні похмурого середньовіччя.Напевно особливі хромосоми заважають їм адекватно сприймати ******** світ.лавров хотів озвучити давній махновський лозунг "бей жидов спасай росию "що не дивно для його примітивного рівня.Не відомо ще чия кров тече у лаврова але те що це суміш шовініста кгбіста скінхеда расиста і старого маразматика очевидно
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03.05.2022 00:17 Відповісти
З цими заявами тупої коняки вже остаточно визначились хто саме фашисти та нацики. РФ та її армія - фашистьскі як за ідеологією цієї війни так і за сутністю своїх злочинних дій. Тепер визнали самі на весь світ
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03.05.2022 00:38 Відповісти
IMHO takije viskazivanjija Lavrofa - eto OCHENJ GLUPO, uchitivaja znachenjije/ves Izrailja v mirovoij poljitjike.
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03.05.2022 01:34 Відповісти
Та *****, зеЛох чесно кажучи ти ще тупіший Лаврова.
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03.05.2022 06:07 Відповісти
Почекайте хвилиночку! Про те що пупкін має єврейські корені написав Едуард Ходос у книзі Єврейський синдром! Боже! Як усе запутано!
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03.05.2022 07:03 Відповісти
Это не президент , это стрёмный шакал из Маугли.
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03.05.2022 08:31 Відповісти
Неистребимая быдло-привычка - всех поучать. На себя посмотри!
Останется ли "Папик" на рашканале СТС и "Сваты" на рашканале Дом кино (оба сериала - продакшн "Квартал 95") после двух месяцев московской войны против Украины или уедут вместе с израильским послом ?
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03.05.2022 14:59 Відповісти
 
 