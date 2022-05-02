Зеленський про антисемітські випади Лаврова: Чи залишиться посол Ізраїлю в Москві після цього?
Президент Володимир Зеленський прокоментував слова глави МЗС РФ Лаврова, який назвав євреїв "найбільшими антисемітами".
Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора міністр закордонних справ РФ відкрито і не соромлячись сказав, що найбільші антисеміти нібито серед самих євреїв. Нібито Гітлер мав єврейську кров. Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом. Ці слова означають, що найбільший дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів.
Немає слів. Звичайно сьогодні з приводу цих слів великий скандал в Ізраїлі. Але, тим не менш, ніхто не чує заперечень або виправдань з Москви. Там мовчать. А значить погоджуються із тим, що сказав їхній міністр закордонних справ. Після російського ракетного удару по Бабиному Яру в Києві, після пошкодженої обстрілами менори на місці масових розстрілів в Дробицькому Яру поблизу Харкова. Після загибелі від російських обстрілів людей, які пережили нацистську окупацію і нацистські концтабори, такий антисемітстський випад їхнього міністра означає, що в керівництві Росії забули усі уроки Другої світової війни. А може ніколи і не вчили цих уроків. Тому питання: чи залишиться посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню позицію? Чи залишаться відносини з Росією як зазвичай? Бо це все не випадкові слова російського міністра закордонних справ. Великого знавця гітлеризму.
Не випадково російські окупанти на українській землі створюють так звані фільтраційні табори, через які проходять тисячі-тисячі наших громадян. Де вбивають, катують, ґвалтують наших людей. Не випадково окупанти захоплюють цивільних та вивозять як заручників, чи депортують як безкоштовну робочу силу. Не випадково вони ведуть так звану "тотальну війну" на знищення усього живого, після чого залишаються спалені руїни. Від цілих міст та сіл.
Щоб робити це все потрібно повністю відкинути мораль та здобутки переможців над нацизмом", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
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Вуді Ален теж ******** пожартувати над євреями, як і Ларрі Девід, але ж вони митці, а не дипломати.
Израиль держал нейтралитет по поставкам вооружений в Украину.
Теперь очевидно ситуация изменится!
В сентябре 1919 года российские деникинские войска заняли г. Фастов (Украина). Начался еврейский погром, принявший необычайно жестокий характер. Резня еврейского населения продолжалась неделю: сотни еврейских девушек-подростков, женщин и старух были изнасилованы. Были практически полностью уничтожены огнём все строения города, принадлежащие евреям. Были оскорблены религиозные чувства евреев...
У Добровольческой армии Деникина символикой были флаг триколор и двуглавый орел, как и в нынешней россии...
евреи, как вам такое заехало ?
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
А на рахунок євреїв то в них свій погляд - адже останні вклали великий внесок у становлення РФії починаючи з 1917р.
Ізраїль вже визначився щодо війни ? Я щось не чула.
Хай собі розбираються з москалями. Дуже хитрі. Як турки.
- рашизм і касапізм використовує класичну ідеологію тотального подавлення людини - технологію виготовлення манкуртів і "орків". Селекція пристосуванства. І там та "селекція" без перерви вже 850 років триває.
Останется ли "Папик" на рашканале СТС и "Сваты" на рашканале Дом кино (оба сериала - продакшн "Квартал 95") после двух месяцев московской войны против Украины или уедут вместе с израильским послом ?