Байден хотів би відвідати Україну, але наразі таких планів немає, - Білий дім

Незважаючи на приїзд держсекретаря США та глави Пентагону до Києва наразі немає планів щодо поїздки президента США Джо Байдена до України.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Наразі планів немає, і, очевидно, ми продовжимо оцінювати ситуацію", - сказала вона.

Водночас Псакі зазначила, що Байден дуже хотів би відвідати Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Байдена в Україну - питання часу, - голова комітету з розвідки Конгресу США