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Байден хотів би відвідати Україну, але наразі таких планів немає, - Білий дім

байден

Незважаючи на приїзд держсекретаря США та глави Пентагону до Києва наразі немає планів щодо поїздки президента США Джо Байдена до України.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Наразі планів немає, і, очевидно, ми продовжимо оцінювати ситуацію", -  сказала вона.

Водночас Псакі зазначила, що Байден дуже хотів би відвідати Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Байдена в Україну - питання часу, - голова комітету з розвідки Конгресу США

Автор: 

Байден Джо (2892) США (23290) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+7
Від сьогоднішнього випуску Швеця в ОП м'яко кажучи не заснуть...
https://www.youtube.com/watch?v=WxOIVhp64V8
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02.05.2022 23:41
+3
Мудра людина та розумний політик цей наш бандерівець Байден.

Він чітко знає, що як тільки він приїде в Україну, то ***** зі своїми орками влаштує нам повний армагеддець. Гатити будуть і по Києву, і по Одесі, і по Львову. Це будуть такі «атвєтачкі» кагебешно-бандюківські.
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02.05.2022 23:47
+3
Ви не зауважили що Байден завжди ставився і ставиться, мяко кажучи, скептично до зеленського?
Хто такий президент зеленський аби президент США витрачав свій час і компрометував імідж США і свій прямим спілкуванням з недолугим вискочкою, про якого світ дізнався тільки через трагічні події в Україні. До створення яких ця недолугість доклалсь також.
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03.05.2022 00:34
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Від сьогоднішнього випуску Швеця в ОП м'яко кажучи не заснуть...
https://www.youtube.com/watch?v=WxOIVhp64V8
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02.05.2022 23:41 Відповісти
він сказав тільки те, про що більшість і так знає. але зробити нічого не може.
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02.05.2022 23:45 Відповісти
Більшість з притомних і так знає... Але зараз ці питання піднімуться на новой рівень.
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02.05.2022 23:49 Відповісти
можливо тільки тоді, коли цим й насправді займуться американські союзники. інакше знову оп-овська братва подєльників його відмиє. глянемо, чи подасть завтра арестович в суд за "поклёп" на свого куратора, чи пустять все в ігнор.
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03.05.2022 00:04 Відповісти
Ось чому х"уйлу не потрібен більше Медведчук...
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02.05.2022 23:56 Відповісти
Мудра людина та розумний політик цей наш бандерівець Байден.

Він чітко знає, що як тільки він приїде в Україну, то ***** зі своїми орками влаштує нам повний армагеддець. Гатити будуть і по Києву, і по Одесі, і по Львову. Це будуть такі «атвєтачкі» кагебешно-бандюківські.
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02.05.2022 23:47 Відповісти
Нет. Просто дистанцируется.
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03.05.2022 00:00 Відповісти
Від кого? Від нас? Чи від нашої влади?

Ви не вірите в його щирість?
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03.05.2022 00:15 Відповісти
Ви не зауважили що Байден завжди ставився і ставиться, мяко кажучи, скептично до зеленського?
Хто такий президент зеленський аби президент США витрачав свій час і компрометував імідж США і свій прямим спілкуванням з недолугим вискочкою, про якого світ дізнався тільки через трагічні події в Україні. До створення яких ця недолугість доклалсь також.
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03.05.2022 00:34 Відповісти
Да, в отличие от Зеленского который не находит причины для приглашения Президента Германии, Байден держит свои предпочтения и мнение о любителе шашлыка при себе.
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03.05.2022 03:06 Відповісти
А що йому тут робити? Він і так все знає.
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02.05.2022 23:57 Відповісти
Це ознака шизофренії , хотіти того , що не плануєш . Якась хірня получається . Ну і звучить якось дібільно . Хочу , але не планую . Не хочу , але планую . Пздц. повний .
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03.05.2022 00:51 Відповісти
А чому, хай зеДебіл відкриє кримінальну справу, 73% дебілів поаплодують.
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03.05.2022 06:10 Відповісти
 
 