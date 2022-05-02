Байден хотів би відвідати Україну, але наразі таких планів немає, - Білий дім
Незважаючи на приїзд держсекретаря США та глави Пентагону до Києва наразі немає планів щодо поїздки президента США Джо Байдена до України.
Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Наразі планів немає, і, очевидно, ми продовжимо оцінювати ситуацію", - сказала вона.
Водночас Псакі зазначила, що Байден дуже хотів би відвідати Україну.
Топ коментарі
+7 Pawlo Kit
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+3 irenka ko
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+3 irina #514605
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Він чітко знає, що як тільки він приїде в Україну, то ***** зі своїми орками влаштує нам повний армагеддець. Гатити будуть і по Києву, і по Одесі, і по Львову. Це будуть такі «атвєтачкі» кагебешно-бандюківські.
Ви не вірите в його щирість?
Хто такий президент зеленський аби президент США витрачав свій час і компрометував імідж США і свій прямим спілкуванням з недолугим вискочкою, про якого світ дізнався тільки через трагічні події в Україні. До створення яких ця недолугість доклалсь також.