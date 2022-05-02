Стефанчук про заяви Лаврова: Ізраїлю слід переглянути своє ставлення до Путіна та Росії

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував антисемітські заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Своїми антисемітськими заявами лавров підтвердив: ракети, випущені росією у перші дні війни по Бабиному Яру в Україні, - не випадковість. Ізраїлю слід переглянути своє ставлення до путіна і росії, щоб не допустити того, що вони "можуть повторити", - йдеться в повідомленні.

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