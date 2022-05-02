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Новини Війна
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Стефанчук про заяви Лаврова: Ізраїлю слід переглянути своє ставлення до Путіна та Росії

лавров

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував антисемітські заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Своїми антисемітськими заявами лавров підтвердив: ракети, випущені росією у перші дні війни по Бабиному Яру в Україні, - не випадковість. Ізраїлю слід переглянути своє ставлення до путіна і росії, щоб не допустити того, що вони "можуть повторити", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський про антисемітські випади Лаврова: Чи залишиться посол Ізраїлю в Москві після цього?

Автор: 

антисемітизм (123) Ізраїль (1654) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+5
З кожним днем все іде до цього.
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02.05.2022 23:59
+4
Блін, ще один порадник іншим країнам.
Коняка і так на 50% (як мінімум) погіршила відносини між Ізраїлем і мордором своєю балаканиною.
Без тебе розберуться.
Він наступив на святе (найболючіше) для Ізраїлю.
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02.05.2022 23:58
+4
хм, а антиукраїнські заяви ізраїльського посла, які перед війною слідували одна за одною, українська влада ігнорувала.

Гребані лицеміри з комплексами меншевартості - слуги чужого народу
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03.05.2022 00:06
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Як всі збудоражились. Ужосс.
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02.05.2022 23:55 Відповісти
Тупий стефанчук вирішив підказати що кому слід робити ...
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02.05.2022 23:56 Відповісти
І як Ізраїль має відноситися до реббі Шаломова-Епштейна-Путіна в Масковському кремлі?
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03.05.2022 08:55 Відповісти
Блін, ще один порадник іншим країнам.
Коняка і так на 50% (як мінімум) погіршила відносини між Ізраїлем і мордором своєю балаканиною.
Без тебе розберуться.
Він наступив на святе (найболючіше) для Ізраїлю.
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02.05.2022 23:58 Відповісти
З кожним днем все іде до цього.
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02.05.2022 23:59 Відповісти
твои родичи в МацКве - повесят флаг над кремлём...?
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03.05.2022 00:05 Відповісти
Ізраїль себе показав у цьому конфлікті, треба не забувати їхних дій, вони не кращі за Угорщину
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03.05.2022 00:00 Відповісти
Всі коментують, і рада і геращенко і аваков, і арестович і абрахамія. Коли всі працювати будете, стратеги хрєнові?
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03.05.2022 00:00 Відповісти
Який главклоун, такі і стратєхи в нього.
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03.05.2022 00:12 Відповісти
а чим їм ще зайнятись,працювати то ж не їх профіль)))
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03.05.2022 00:16 Відповісти
хм, а антиукраїнські заяви ізраїльського посла, які перед війною слідували одна за одною, українська влада ігнорувала.

Гребані лицеміри з комплексами меншевартості - слуги чужого народу
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03.05.2022 00:06 Відповісти
як каже фсбшная консерва посол бродський "рузскі рузскаму глаз не вьіклюєт"
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03.05.2022 06:45 Відповісти
Випускник Хмельницькоі бібліотеки ( дивись Вікіпедію) вирішив вставити своі "5 копійок"....
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03.05.2022 00:14 Відповісти
Що твориться з Цензором? Коментарі то з"являються, то пропадають.
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03.05.2022 00:15 Відповісти
Ізраїлю плювати на думки зелених дебілів.
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03.05.2022 06:20 Відповісти
Изралю пересмтреть? Это врядли. Ведь 20 шекелй всегда 20 шекелей.
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03.05.2022 07:11 Відповісти
 
 