Стефанчук про заяви Лаврова: Ізраїлю слід переглянути своє ставлення до Путіна та Росії
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував антисемітські заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Своїми антисемітськими заявами лавров підтвердив: ракети, випущені росією у перші дні війни по Бабиному Яру в Україні, - не випадковість. Ізраїлю слід переглянути своє ставлення до путіна і росії, щоб не допустити того, що вони "можуть повторити", - йдеться в повідомленні.
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Коняка і так на 50% (як мінімум) погіршила відносини між Ізраїлем і мордором своєю балаканиною.
Без тебе розберуться.
Він наступив на святе (найболючіше) для Ізраїлю.
Гребані лицеміри з комплексами меншевартості - слуги чужого народу