Російські сили в Україні мають незадовільне командування та низький моральний дух, - Пентагон
Командування російськими силами на сході України, де наразі ведеться основна частина бойових дій, є незадовільним. Крім того, військовий персонал не отримує належного матеріально-технічного забезпечення та має вкрай низький моральний дух.
Так охарактеризував ситуацію під час телефонного брифінгу в понеділок високопоставлений представник Пентагону, передає Цензор.НЕТ із посиланнячм на Укрінформ.
"Ми надалі спостерігаємо мінімальний, якщо можна так висловитися, прогрес росіян на Донбасі. Вони не досягають цілей, які вони планували", - зауважив чиновник оборонного відомства США.
Зокрема, за його словами, росіяни добилися незначного просування від міст Ізюм і Попасна. Хоча, продовжив він, ці успіхи також можна назвати умовними, оскільки сили рф спочатку добиваються контролю над територіями, а потім втрачають його.
Представник Пентагону також зауважив, що на нинішньому етапі російські сили намагаються уникати зайвих ризиків і втрат як у повітряних боях, так і в сухопутній війні.
"Однак українці вміло зробили свою роботу за останні 24-48 годин, відштовхнувши росіян далі. І їм вдалося відтіснити росіян приблизно на 40 кілометрів на схід від Харкова", - зауважив чиновник.
Він також повідомив, що, за оцінками Пентагону, з початку вторгнення росіяни випустили по Україні 2125 ракет.
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а вам доречі велика подяка за арту , утилізація біосмвття з планети прискориться